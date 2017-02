Nekoliko seksualnih radnika ispričalo je kako bi se klijenti, koji su često zbunjeni, trebali odnositi prema njima

Ljudi uglavnom znaju kako se trebaju ponašati u trgovinama, frizerskim salonima, ili u taksijima. No, većina ih je zbunjena i ne zna se ponašati kada posjete seksualne radnike, recimo dok pijani pokušavaju ostati mirni, a striptizeta im pleše u krilu.

Obzirom da se radi o ljudima koji rade u industriji seksa, nude svoje tijelo za novac, bilo bi fer da budete što pristojniji i obzirniji. No, možete li ih pitati za recimo jeftinije cijene ako ste vjeran klijent? Ili da vam ispune neku pomalo nastranu želju?

Vice je o tome porazgovarao s nekoliko seksualnih radnika, točnije jednom nizozemskom eskort damom, prostitutkom, striperom i striptizetom. Odgovorili su na pitanje što mušterije trebaju i ne trebaju napraviti kada traže njihove usluge.

Kevin Talle, 35 godina, radi kao striper 10 godina

Kao muški striper, nakon što završim, ljudi često kažu: “Hej, nismo vidjeli tvoj penis!” No, cijela točka striptiza je zavođenje, najzanimljiviji dijelovi trebaju ostati prepušteni mašti. Mislim da je puno važnije da je show zabavan, ali ako baš želite vidjeli moje spolovilo, onda ću plesati potpuno gol i odmah se zatim odjenuti.

Često me unajme da budem iznenađenje za ženu koja ne zna kako se ponašati sa striperom. One sjede, izgledaju kao da im je jako neugono i drže ruke u zraku. Možete im vidjeti na licu da ne uživaju. A to je zapravo i bit onoga zašto su me njeni prijatelji angažirali, jer im je zabavno vidjeti slavljenicu koja se osjeća neugodno dok oko nje pleše polugoli tip. Stvar je u tome što ja nastojim dati sve od sebe da se ona osjeća ugodno. Gledajte, ja ću napraviti cijeli ples, odraditi rutinu, no puno je zabavnije plesati za nekoga tko je nasmijan i nestprljivo iščekuje da mu se približite.

Najvažnija stvar je da mi se pridružite i držite me ili dodirujete kad vam dam signal za to. No, definitivno postoji određena granica. Neki dan sam plesao za grupu starijih žena. Slavljenica je bila u kasnim 60-im. Bila je prepuna entuzijazma tijekom mog nastupa i kad sam bio pri kraju, stao sam pred njeno nasmijano lice, a samo mala zastavica mi je prekrivala penis. U svom uzbuđenju, uhvatila me je za penis i naglo ga povukla. To boli kao sam vrag. Cijela grupa se smijala, i nakon što sam par puta duboko udahnuo i ja sam se nasmijao, ali se još uvijek čudim što je, dovraga, ona mislila.

Liv, eskort dama, 24 godine

Neki dan sam imala sastanak s novim klijentom u hotelu u Njemačkoj. Odlučili smo prvo nešto prigristi, a tijekom večere mi je ispričao kako prolazi kroz razvod. Rekao je da mu supruga mjesecima izbjegava oralni seks i kako mu nedostaju djeca. Dok smo razgovarali, primijetila sam da mu nokti izgledaju odvratno, bili su izgriženi i kao da će početi krvariti svaki tren. Čak i za vrijeme večere tu i tamo bi spustio vilicu i malo prigizao nokte. Primijetio je da zurim pa mi je rekao kako je navodno počeo gristi nokte zbog razvoda. Nakon što smo se vratili u hotelsku sobu, ušli smo u kadu i počeo me strastveo ljubiti. Osjetila sam nešto tvrdo i oštro u svojim ustima. Ispljunula sam i šokirala se, bilo je to malo nokta.

Ono što želim reći je: higijena je važna. Ne poznajem vas, zato budite čisti i uredni kada idete na spoj. To je ono što i ja radim. Osim toga, jedna od najvažnijih stvari je da nosite kondom. Nevjerojatno je koliko dečki to pokušava izbjeći. “Stvarno sam čist, testirao sam se nedavno”, znaju često reći. Ma dajte, molim vas. To kvari raspoloženje, a osim toga siguran seks je jedan od uvjeta da me rezervirate. Isto vrijedi i za moje osobne kontakt podatke. “Hajde, možeš mi reći svoje pravo ime, zar ne? Zar nemaš mobitel, da te mogu nazvati direktno?” Ne. Ja sam eskort dama i to je vrlo riskantno zanimanje, zato držim do svoje privatnosti. Obično mi daju svoje posjetnice da ih mogu nazvati. Uvijek je uzmem, a onda bacim u smeće čim otiđu.

Michele, 34, radi kao striptizeta 14 godina

Nemojte biti mrtvi pijani. Često dobijam last minute angažman za skupinu momaka koji žele striptiz u 1 ujuro. Obično dođu dosta pripiti i imaju problema s ravnotežom. Često me pokušavaju i dirati. U mojoj agenciji politika je da nije strogo zabranjeno diranje, no striptizeta je ta koja odlučuje kada, kako i što. Trijezni klijenti razumiju te granice, ali oni pijani često ignoriraju pravila.

Jednostavno, ali važno pravilo glasi: ostanite sjediti u svom sjedalu! Klijenti često pokušavaju ustati i početi plesati sa mnom. Ja imam koreografiju s glazbom, moj je posao plesati oko tebe, pa ako te trebam vratiti natrag da sjedneš, to mi narušava cijeli koncept. Jednom sam nastupila za pijanog dečka koji je htio plesati sa mnom, uhvatio me oko struka i podignuo visoko u zrak. Često koristim kocke leda u svom nastupu, neke od njih su pale na pod i počele se topiti. Možete pogoditi što je sljedeće bilo? Tip se poskliznuo, a ja sam pala. Dakle, ako se nešto takvo dogodi, show je gotov, ja samo odem.

Molly, 26, radi kao prostitutka četiri godine

Nemojte biti čovjek s kompleksom spasitelja. Postoje dvije vrste ljudi kao što su ovi. Prvi su oni koji su prezaštitnički nastrojeni, žele pola sata razgovarati s vama o vašem privatnom životu i pitati vas previše osobnih pitanja, uključujući i to radite li ovaj posao zaista dobrovoljno. A tu su i klijenti kojima se toliko sviđate da vas žele spasiti “strašnog života”, koji misle da kao seksualni radnik vodite. Ovi klijenti stalno govore stvari kao: “Ali ti si tako slatka, ti si tako pametna, ne moraš raditi ovo” ili “Ne bi li trebala pokušati dobiti pravi posao?” To je neugodno jer znači da me ne shvaćate ozbiljno. Razumijem da to možda dolazi iz dobrih namjera, ali je isto tako ponižavajuće. Ja sam profesionalna i shvaćam svoj posao ozbiljno.

Zatim tu su oni momci koji uvijek žele više. “Poznajemo se neko vrijeme, možemo li jednom bez kondoma” ili “Možemo li sniziti cijenu” To mi stvarno utječe na raspoloženje. Pokušavam uvijek objasniti mirno i lijepo da tako stvari ne funkcioniraju i da imam nekoliko vrlo jasnih pravila. Jedno od najčešćih pitanja koje mi klijenti postavljaju je “Što ti se sviđa?” To je slatko, ali zapravo ne pomaže nikome. Prije svega, u ovim situacijama, ne radi se o tome što mi se sviđa. Drugo, sumnjam da volimo istu stvar.

Naravno da to prozlazi iz sjajne ideje da seks treba bit zabavan za obje strane, ali ako plaćate seks, to je druga stvar. Ja sam tu kompletno fokusirana na klijente. Najbolja stvar koju klijent može napraviti za mene jest da mi jasno kaže što želi. Često su prvi put kad dođu jako nervozni i nisu nikada naučili pričati o seksu. Jako teško artikuliraju što žele i što ne žele, što ih uzbuđuje. Što mi više toga kažete što vam se sviđa, naš sastanak će biti bolji.