Netko je napravio aplikaciju koja funkcionira kao ugovor koji potpisujete prije vođenja ljubavi

Jedna je nizozemska kompanija kreirala aplikaciju LegalFling, koja u principu, služi za službenu potvrdu pristanka na seks. Kako stoji u opisu aplikacije na službenoj web stranici, aplikacija korisnicima omogućuje da drugim korisnicima pošalju zahtjev za pristanak na seksualni odnos jer bi “seks trebao biti zabavan i siguran”.

Osim što se aplikacijom može tražiti službena i zabilježena suglasnost, aplikacijom je moguće utvrditi listu preferencija i oravila, odnosno, na što točno korisnici pristaju, Na primjer, pristaju li na snimanje, korištenje eksplicitnih riječi, obvezuju li se na korištenja kondoma ili se garantira da korisnici nemaju spolne bolesti.

Kako su kreatori aplikacije potvrdili u razgovoru s novinarima britanskog Independenta, LegalFling je kreiran kako bi zaštitila seksualne odnose, i to ne samo one za jednu noć, već se njome mogu utvrditi pravila u dugoročnim vezama. Tvrde da kroz aplikaciju korisnici ulaze u neku vrstu ugovora, i da bi se kršenje neke od unaprijed utvrđenih stavki smatralo kršenjem tog ugovora.

Ako se neka stavka prekrši, korisnicima će, tvrde kreatori, biti lakše na sudu objasniti i dokazati što se dogodilo. LegalFling koristi blockchain tehnologiju i sve su transakcije vremenski označene, a potencijalni problemi s privatnosti trebali bi biti riješeni enkripcijom unutar aplikacije.

Aplikacija tek treba biti odobrena od strane Googlea i Applea da bi se mogla instalirati. Ideja o aplikaciji koja služi kao ugovor o pristanku na seks, nimalo neočekivano, napadnuta je na društvenim mrežama, što zbog pomalo nepraktične pretpostavke o potvrđivanju ugovora prije seksa, što zbog sive etične zone u kojoj funkcionira.

No?

For starters let's point out the fact they chose to call this "legalfling" thus positioning the issue of getting consent as a defense against being charged for sexual assault rather than because consent is a prerequisite to sex and sexual assault is gross violence

— TREAD MENACE 🌶 (@soyboymanlet) January 10, 2018