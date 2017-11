Ljudi koji su ovu papigu naučili da viče ‘upomoć’ vjerojatno nisu računali da će netko pozvati policiju

Jedna brbljava papiga iz Oregona, Diego, napravio je priličan kaos prije par dana. Nekako je naučio vikati “upomoć”, a njegovo zapomaganje čuo je jedan UPS-ov dostavljač koji je u tom trenu prolazio kraj kuće.

Odmah je pomislio da je netko u problemima pa je nazvao svoju suprugu koja je zatim o svemu obavijestila policiju. Dostavljač je pričekao dolazak policije, a kad je dežurni policajac ušao u kuću, jako brzo mu je postalo jasno da nitko, zapravo, ne treba pomoć.

Dočekao ga je Diego koji je bez razloga vikao upomoć. Policajac se jako brzo uvjerio da je s papigom sve u redu i da je Diego zapravo samo mali kralj drame.

. @UPS driver heard someone yelling "help" inside house. Deputies responded and found the culprit. Thankfully Diego the Parrot was unharmed pic.twitter.com/e5BVG5B5AO

— Clackamas Sheriff (@ClackCoSheriff) November 7, 2017