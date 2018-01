René Pronk je Nizozemac, živi na Žumberku, u malom selu Gorniki Vivodinski. Doselio je ovdje sa suprugom Helgom prije pet godina; želio je, kaže, živjeti negdje u prirodi, gdje to još uvijek nije luksuz i gdje može živjeti jednostavnijim životom. Inače, René je često jedino lice koje mnogi stariji stanovnici raznih zabačenih hrvatskih mjesta vide, ponekad i kroz nekoliko mjeseci. On i volonteri udruge Proplan koju je osnovao prije pet godina obilaze starije koji žive na osamljenim i teže dostupnim područjima. Uglavnom se radi o izrazito siromašnim ljudima koji su već godinama sami, bez obitelji i susjeda u blizini.

Pronk i ostali volonteri im svakih mjesec do dva donose hranu, drva, odjeću i druge potrepštine, ali zapravo kad pričate s njim o tome uporno će vam ponavljati da nije poanta u stvarima koje im donose, nego u vremenu koje provode s njima. “Meni je najvažnije to vrijeme koje im poklanjamo, kako bismo im pokazali da nisu zaboravljeni”, kaže. “Nikako ne pokušavam promijeniti nečiji način života. Time bih zadirao u ono na što su ti ljudi navikli i mijenjao bih njih same. A to nikako ne želim. Niti to oni žele. Zato im samo nastojim, koliko mogu, olakšati trenutnu životnu situaciju”, priča Pronk koji sa suradnicima obilazi 80-ak osoba, na području Žumberka i ostatka Zagrebačke županije, Like, Karlovačke županije (Krnjak, Vojnić, Lasinja, Slunj…) i Sisačko-moslavačke (Glina, Topusko…).

Pronk je inače fotograf, pa često snima ljude koje posjećuje, a kratke crtice o njima objavljuje na stranici udruge. Prije dolaska u Hrvatsku, kad je živio u nizozemskom gradu Terneuzenu, radio je kao socijalni radnik i župnik u jednoj protestantskoj crkvi, a sad se ovdje, osim fotografijom i udrugom, bavi iznajmljivanjem kuće za odmor u blizini Samobora, dok supruga Helga, inače Belgijka, radi kao prevoditeljica te zajedno imaju petogodišnjeg sinčića, Dietera. Zamolili smo ga da nam kroz nekoliko crtica i fotografija detaljnije objasni što radi i što na svojim putovanjima vidi.

'Na selu ti ne treba puno novca. Možeš trampati, živjeti od zemlje i živjeti zapravo vrlo lako bez previše komplikacija. No, veliki je problem ako si pritom sam'

Mnogi od njih imaju jako malo, no bez obzira na to imaju potrebu Renéa poslati kući s malim poklonom. ‘Siromašni i usamljeni ljudi vole dijeliti i davati. Često mi daju jaja ili povrće iz svojih vrtova. Uvijek prihvatim dar jer ne želim stavljati naglasak na njihovu neimaštinu, nego na njihovu velikodušnost’

Ipak, jednom do dva puta godišnje organizira neku veću akciju, poput ugradnje solarnih ploča ili nekih većih popravaka

Ljude kojima je potrebna pomoć pronalaze kontaktirajući socijalne i druge nadležne službe te Crveni križ. Ponekad ih i drugi ljudi zovu kako bi im javili za neki slučaj

Uglavnom se radi o ljudima koji nemaju puno, žive u trošnim kućicama te ovise isključivo o onome što sami sebi nekako uspiju priskrbiti, održavajući svoje vrtove i brinući se o životinjama

Često nemaju ni struje ni vode

Neki od njih su doslovno posljednji stanovnici svojih mjesta, a volonteri su jedine osobe s kojima mogu popričati i obratit im se za pomoć

Mnogi imaju i teške životne priče, no René inzistira na čuvanju njihove intime, Pristao je podijeliti samo nekoliko crtica o njima, poput ove sa Stefom; ‘Stefo je iz Donjeg Lapca. Kad čuje lovce u blizini, misli da i dalje traje rat’