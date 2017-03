Nova studija mogla bi promijeniti neke bitne stvari koje znamo o dinosaurima. Recimo; odakle dolaze i koliko su stari

Nova studija, objavljena prošlog tjedna u časopisu Nature, predstavlja veliku izmjenu redoslijeda u evolucijskoj povijesti dinosaura. Revidirano stablo mijenja se oko velikih podporodica i dodaje novu granu za Tyrannosaurus Rexa i njegovu vrstu. Ovo istraživanje, također, sugerira da su dinosauri originalno potekli iz sjeverne hemisfere, moguće je da su obitavali na području na kojem je danas Velika Britanija – a ne u Južnoj Americi kako su znanstevnici dugo pretpostavljali.

“Ovo mijenja stvari na nivou toga što se uči u školama, ako se uspješno nastavi. To je samo jedna analiza, ali je temeljita”, rekao je Thomas Holtz, paleontolog specijaliziran za kralježnjake s University of Maryland, koji nije bio uključen u istraživanje. Posljednjih 130 godina, dinosauri su bili podijeljeni na dvije različite grupe: Ornithischia, s kukovima poput ptica i Saurischia, s kukovima poput guštera. Stegosaurusi su u prvoj grupi, brontosaurusi spadaju u drugu.

Proveo je tri godine proučavajući 75 vrsta

Viktorijanski paleontolog Harry Seeley podijelio je ove dvije kategorije 1888. godine i znanstvenici su prihvatili ovaj pristup sve do danas. Ali, Matthew Baron, student na doktorskom studiju na Cambridgeu, smatra kako je došlo vrijeme da se prekine ova binarnost.

Baron, glavni voditelj istraživanja, proveo je tri godine s kolegama proučavajući 450 obilježja od 75 vrsta dinosaura, koristeći kompjutorske simulacije. Nakon što je kompjutor analizirao 32 milijarde mogućih familijarnih stabala, program je izbacio 80 najvjerojatnijih scenarija koje je Baron kombinirao da bi konstruirao novo obiteljsko stablo.

Najstariji predak pronađen u Škotskoj?

Jedno od najvećih iznenađenja uključuje teropode, grupu koja uključuje T. Rexa i ostale pretke današnjih ptica. Teropode se dugo smatralo izdankom gušterolikih Saurischia. Baronova studija ne samo da ih premješta u pticoliku Orinthischia kategoriju, već stvara posebnu granu teropoda.

Ova studija objavljena u časopisu Nature, sugerira da su se dinosauri pojavili prije nekih 247 milijuna godina ili 10 do 15 milijuna godina ranije nego što se to prije smatralo. Najraniji dinosaur mogao je biti biljojed Nyasasaurus koji je bio visok do tri metra i pronađen je u Tanzaniji.

No prema Baronu, najstariji predak dinosaura je moglo biti malo stvorenje slično dinosaurima pronađeno u današnjoj Škotskoj, što znatno mijena sliku o tome da dinosaurusi dolaze iz Južne Amerike gdje je nekoliko ranih dinosaura bilo pronađeno. No, ostali stručnjaci za dinosaure kažu da ne nema dovoljno dokaza da bi se poduprla ova teorija.