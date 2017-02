Nova studija tvrdi da uzimanje lijekova protiv bolova dok smo prehlađeni možda nije najpametnije; riskiramo infarkt

Prema studiji objavljenoj u časopisu The Journal of Infectious Diseases, korištenje nesteroidnih protuupalnih lijekova dok smo prehlađeni, ili imamo gripu može povećati šanse nastanka srčanog udara, piše The Guardian. Saznanja sugeriraju da bi i liječnici i pacijenti trebali paziti kada prepisuju odnosno uzimaju lijekove protiv bolova, poznate kao nesteroidni protuupalni lijekovi, kao ibuprofen, da bi ublažili simptome respiratornih infekcija.

Observacijska studija analizirala je tvrdnje o povećanom riziku infarkta tajvanskog National Health Insurance Programmea, tijekom 7 godina na 10.000 pacijenata koji su bili hospitalizirani zbog srčanog infarkta. Zanimalo ih je da li korištenje tih lijekova i respiratorna infekcija predstavljaju združeni rizik za srce.

Još veći rizik ako su lijekovi davani intravenozno

Utvrdili su da je rizik puno veći, za 3,4 puta, ako su prisutna oba faktora. Rizik se osobito uvećava, za 7,2 puta, ako su takvi lijekovi davani intravenozno u bolnici. Rizici za infarkt srca pacijenata s respiratornom infekcijom koji nisu uzimali nesteroidne antireumatike bio je 2,7 puta veći, a kod osoba koje nisu imale respiratornu infekciju, a uzimali su takve lijekove, povećao se za 1,5 puta.

Lijekovi za ublažavanje boli, nesteroidni protuupalni lijekovi koji se često koriste da bi olakšali simptome akutne respiratorne infekcije, mogu povećati rizik srčanog infarkta jer se tada javlja kombinirani efekt infekcije i lijeka.