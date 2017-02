Nova, zabrinjavajuća studija pronašla je dosta neosporivu vezu između debljanja i karcinoma jednjaka

Novo istraživanje, objavljeno u British Journal of Cancer, potvrdilo je vezu između prekomjerne težine i karcinoma nakon što su utvrdili da postupno debljanje od dvadesete godine do točke pretilosti, utrostručuje rizik nastanka karcinoma jednjaka i želučanih karcinoma u kasnijem životu.

Debljina i pretilost postaju glavni zdravstveni neprijatelji zapadnog svijeta. Dvije od tri odrasle osobe i trećina djece i adolescenata, smatraju se predebelima čime njihov rizik obolijevanja od dijabetesa tipa II, moždanog udara, srčanih bolesti i nekih vrsta karcinoma, znatno raste.

Rizik od karcinoma 60 do 80 posto veći

Neke su studije povezale dodatnu težinu sa povećanim rizikom karcinoma jednjaka i karcinoma u području želuca. Do sada nije bilo jasno kako debljanje tijekom života utječe na taj povećani rizik. Znanstvenici kažu kako se očekuje da stopa pretilosti još više naraste pa je vrlo važno ukazivati na povezanost. Ova opsežna studija proučavala je više od 400.000 zdravstvenih podataka osoba u dobi od 50 do 70 godina.

U usporedbi sa osobama koje su tijekom života zadržale istu težinu, osobe koje su bile debele u dobi od dvadeset godina su u 60 do 80 posto većem riziku za nastanak karcinoma jednjaka i karcinoma gornjeg dijela želuca u kasnijem životu. Nadalje, osobe koje su dobile 15 do 20 kilograma tijekom odrastanja i do pedesete godine pa postale pretile, tri puta češće su dobile navedene vrste karcinoma.

Debljina mijenja razinu spolnih hormona

Znanstvenici sugeriraju niz mehanizama koji mogu pridonijeti nastanku ovih bolesti. Debljina češće izaziva probleme žgaravice i refluksa, odnosno povrata želučane kiseline u jednjak što može izazvati karcinom. Debljina mijenja razinu spolnih hormona kao estrogena i testosterona, potiče porast razine inzulina i vodi upalama, a to su sve faktori koji povisuju rizik nastanka karcinoma.

Ova studija naglašava iznimnu važnost održavanja normalne tjelesne težine tijekom života. Zdrave navike, a maleni koraci kao hodanje uz stepenice, pažljivo biranje obroka, neuzimanje zaslađenih pića, šetnja umjesto vožnje su maleni koraci koje bi bilo uputno raditi prije pristupanja nekoj drastičnijoj redukciji prehrane, piše Medical News Today.