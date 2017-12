Jučer kasno poslijepodne objavili smo priču o Kristinu Hunjek, petogodišnjoj curici iz Daruvara kojoj je 2014. dijagnosticiran visokorizični neuroblastom nadbubrežne žlijezde. Liječnici u hrvatskim bolnicama više joj ne mogu pomoći i mora hitno u Barcelonu, na liječenje koje košta 149 tisuća eura, a potreban je i novac za put i smještaj njezine obitelji. (Donacije se i dalje primaju na žiro račun Udruge Ljubav na djelu za Kristinu Hunjek u Zagrebačkoj banci, IBAN: HR4123600001502212733)

Do jutros u 8.00 za Kristinu je prikupljeno 29.000 kuna, a danas su njezinu priču objavili i drugi mediji. Do 15.00 na račun su sjele 62.000 kuna. Svejedno, u redakciju Telegrama od sinoć stižu mailovi, pozivi i poruke brojnih čitatelja koji bi htjeli pomoći Kristini, no boje se uplatiti novac na račun udruge zbog loših iskustava iz prošlosti, prvenstveno s malom Norom Šitum i, kako se kasnije pokazalo, prevarantskom zakladom Hrabro dijete.

‘U te ljude s razlogom imam puno povjerenje’

Čitatelji nas traže da ih spojimo s Kristininim roditeljima, kako bi donaciju uplatili direktno njima, stoga smo kontaktirali tatu Vinka. Gospodin Hunjek kazao nam je kako je s Udrugom Ljubav na djelu potpisao ugovor te kako u te ljude ima puno povjerenje. Već su zbrinuli mnogu djecu i za njima se ne vuku repovi.

U međuvremenu smo se čuli i s nadležnim ministarstvom. Tamo nam kažu da se donacije mogu uplaćivati i na privatne račune, ali samo pod uvjetom da je organizirano prikupljanje donacija, a ne humanitarna akcija. Humanitarnu akciju mogu pokrenuti pravne i fizičke osobe. Međutim, većina roditelja teško bolesne djece, za čije je liječenje potrebno prikupiti veći iznos, za pomoć u organizaciji najčešće se obraćaju udrugama. One im pružaju logistiku i bolji plasman u medijima.

Što je donio novi Zakon o humanitarnoj pomoći

Nedugo nakon mučne priče oko male Nore i udruge Hrabro dijete, odnosno 2015. godine, na snagu je stupio novi Zakon o humanitarnoj pomoći koji je donio znatno strože odredbe o načinu organiziranja ovakvih akcija. Do tada se novac mogao uplaćivati i na jedinstveni račun udruge, a prema novom zakonu organizator mora otvoriti izdvojeni račun za svaku humanitarnu akciju.

Stari zakon nije definirao ni tko može raspolagati neutrošenim sredstvima iz humanitarnih akcija, što je uostalom bio razlog sukoba obitelji Šitum s udrugom Hrabro dijete. I jedni i drugi su tvrdili da imaju pravo raspolagati novcem koji je preostao nakon Norine smrti. No, po novom zakonu organizator nakon završetka akcije mora obavijestiti nadležni gradski ured o iznosu neutrošenih sredstava. Nakon toga gradski ured ih, uz odobrenje ministarstva, mora proslijediti na račun prve sljedeće humanitarne akcije.

Kako je pokrenuta akcija za Kristinu

Novi zakon donio je i dvostruko veće kazne za kršenja pravila te ozbiljniju kontrolu svih dodatnih troškova nastalih za vrijeme humanitarne akcije. Udruga Ljubav na djelu tako Kristininim roditeljima može uplatiti novac za troškove života u Barceloni, ali ti troškovi bit će strože nadzirani i moraju biti opravdani računima.

U konkretnom slučaju, Udruga Ljubav na djelu podnijela je zahtjev zagrebačkom Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Uz njega su dostavili izdvojeni bankovni račun na koji će se prikupljati novac za Kristinino liječenje te poreznu potvrdu koja dokazuje da Udruga Ljubav na djelu nije porezni dužnik.

Također, morali su dokazati da se protiv Udruge ni predsjednice Ljiljane Vuletić ne vode kazneni postupci. Nakon toga Gradski ured izdao im je rješenje za provedbu i odobrio logo, naziv te vrijeme trajanja humanitarne akcije. Nakon završetka akcije Udruga novac treba proslijediti na račun Kristininog oca.

Njihove ranije akcije bile su transparentne

Udruga Ljubav na djelu inače okuplja roditelje djece od malignih bolesti koje se liječe u Klaićevoj bolnici. Do sada je organizirala nekoliko velikih humanitarnih akcija. Najpoznatija je bila prije četiri godine, kada su skupili više od dva milijuna kuna za teško bolestan bračni par Šišak iz Sesveta.

Božidar i Ivana Šišak bolovali su od karcinoma, a novac se prikupljao za Ivanino liječenje u inozemstvu. Oboje su preminuli, a iza njih su ostale dvije predškolske curice. Akcija za obitelj Šišak provedena je transparentno, a nakon smrti roditelja prikupljen novac uplaćen je na račun djevojčicinih skrbnika, odnosno njihovog ujaka.

Ako ste propustili priču o bolesnoj Kristini, a zanima vas, možete je pročitati ovdje. U siječnju ove godine Telegram je proveo dan s njom, njezinom mamom i tatom koji nam je, između ostalog, opisivao kako je svojedobno za vrijeme Kristinina liječenja tjednima spavao u autu, jer u Zagrebu nije imao smještaj.

Žiro račun humanitarne akcije Udruga Ljubav na djelu za Kristinu Hunjek:

Zagrebačka banka

IBAN: HR4123600001502212733