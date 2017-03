Novinarka Vice-a isprobala je virtualnu stvarnost i kaže da se baš dobro zabavila

Eily Witt je američka istraživačka novinarka koja živi u Brooklynu. Pisala je za New York Times, New York Observer i i Miami New Times. U posljednjem broju Vice-a, koji je izašao u veljači, objavila je tekst u kojem je opisala svoje iskustvo s virtualnom pornografijom.

Naša tijela sporo prolaze velike udaljenosti, imaju problema s upoznavanjem drugih tijela, pa onda subotom navečer sjede sama u sobi. Naša tijela bi ustvari jako htjela imati seks, ali im se jednostavno ne da nikoga upoznavati, pa se onda seksaju sama. To rade znatno bolje otkada je virtualna realnost postala budućnost u koju se možemo useliti.

Tijekom 2016. godine na tržištu su se pojavili Oculus Rift i HTC VIVE, koji su popularizirali virtualnu pornografiju. Investicija iznosi 800 dolara. Za te novce se dobiju nekakva maska nezgrapnim slušalicama i naočalama, par ručnih kontrolera, ali i pogled na torzo drugog spola i boje. Nabavila sam opremu, legla na krevet i čekala da se napalim.

Akcija koja je prebrzo počela

Kada se to dogodilo, podigla sam se s kreveta i stavila spravu na glavu. Odlučila sam isprobati virtualnu pornografiju. Moj prvi avatar bilo je nekakvo prilično statično i mirno tijelo. U jednom trenutku, dok sam još proučavala svoje virtualne tetovaže, do mene je doletjeo neki avatar i počeo me jebati. Akcija je stvarno brzo počela. Ovakva pornografija dostupna je na stranicama kao što su Badoink, Naughty America, Hologirls, Pornhub, KinkVR.

Natim stranicama je vaš avatar ponekad muškog, a ponekad ženskog tijela. Avatar nikada nema glavu. Tijelo avatara je na početku prilično inertno, najčešće leži na podu ili sjedi na stolcu. Onda se pojavi jedna ili dvije osobe, koje preuzimaju ulogu operatora. Njihove grudi i genitalije nalaze se nekoliko centimetara od vas, približavaju se i na kraju ulaze u vas.

Avatar s francuskom manikurom

Nedavno sam na laptopu skinula video koji se zove Sharing is Caring, u produkciji kompanije Wankz. Tamo je moj avatar bila žena. Imala je preplanuli ten, male prirodne sise i francusku manikuru. Upravo su ti nokti bili kriv što se nisam do kraja uspjela ufurati u situaciju do kraja. Stvarno ne volim francusku manikuru. Njezino, odnosno moje, dijelo ležalo je u sobi, u kojoj se nalazila fenomenalna staklena skulptura i bijeli kauč.

U jednom trenutku se iznad mene pojavio par, muškarac i žena, koji su se počeli nekontrolirano cereti. Mojem avataru su radili razne stvari: lizali su me po bradavicama, gurali prst u onu stvar i penetrirali u mene. Zatim su se međusobno jebali. Moj avatar je nerazumljivo stenjao, a ja sam za to vrijeme konstantno zamišljala kako je, ustvari, živjeti kao preplanula osoba s francuskom manikurom.

“Imaš perfektnu malu pičku, perfektnu pičku, dobra beba”, rekao mi je uznojeni Britanac koji je postao virtualni ljubavnik mojeg tijela. Mahnuo je preda mnom svojim neobrezanim penisom, a onda je svršio. Gledala sam u ekran, ali se bez one naprave na glavi jednostavno nisam mogla uživjeti u seks. Tada sa shvatila da je VR pornografija znatno bolja od buljenja u porniće na svom laptopu. Ona stvara dojam kao da se nalaziš u sobi s njima, s tim velikim i neobičnim seksualnim bićima.

Virtualni seks na jahti

Zahvaljujući Empowering Avi promatrala sam ženu koja je imala analni seks sa svojim mužem. Koristili su vibrirajući dildo. Ovaj napaljeni bračni par je bio udaljen od mene nekoliko metara od mene, u drugom dijelu sobe. Nisam mogla vjerovati da gledam bračni par. Svatila sam kako me to uopće ne interesira i izašla iz igre. Jednoga dana ulogirala sam se na stranicu koja se zove 3dx Chat i zakoračila u svijet u kojem se avatari međusobno upoznaju i seksaju.

Dakle, pravi ljudi se upoznaju sa svojim interaktivnim tijelima. Ja sam svoga avatara nazvala embot. Na sebe sam stavila crni kožni korzet. Onda sam svoju crvenokosu napaljenicu poslala u svijet, kako bi upoznala nabildanog mužjaka s torzom u obliku piramide. Priključila sam se sobi koja se zvala Seks na jahti. U njoj me čekalo 50 ljudi. Šifra je glasila: jebi me. Najprije sam se zagledala u drvene dijelove interijera.

Dok sam kliktala po kontroleru slučajno sam svom avataru skinula hlaće i onda sam ih odmah ponovno obukla. Prošla sam pokraj para koji se ševio na palubi i spustila se u noćni klub. Moj avatar je počeo plesati, a uskoro su ga okružili drugi avatari, koji su na se bi imali nekakve LED narukvice. U tom trenutku mi je bilo žao što je ovo obična stranica, a ne virtualna stvarnost, jer bih se sa slušalicama i naočalama sigurno odlično zabavila.

Orgije u kamenom hramu

Preferiram FemDomination, interaktivnu igru koja omogučava ulazak u virtualnu stvarnost od 360 stupnjeva. Na početku igrice preda mnom se pojavio natpis na kojem je pisalo: dobrodošli u svijet seksa i podčinjenosti. Onda sam se stvorila ispred nekakvog masivnog kamenog hrama. Cvrčci su pjevali, vjetar je puhao, a ptice su letjele zvjezdanim nebom. U hram sam ušla tako da sam prošla ispod kipa žene koja je stajala na rukama i nogama.

Prošla sam pokraj prostorije s hijeroglifskim prikazima ljudi koji proživljavaju razne seksualne torture. U hramu je svirao techno. Stisnula sam opciju orientation i ugledala svoje virtualno tijelo na jednoj stolici. Bila sam muškarac. U tom su trenutku stvari eskalirale. U sobi se pojavila neka domina koja me hipnotizirala svojim kristalno-zelenim očima. Ispružila sam se na jedan ručnik. Domina mi je počela masirati prostatu. “Reci. Da, gospođice, podoji me, molim te.”

Jedva čekam još

Dok me ova žena zlostavljala, druga žena me je držala za ruku i promatrala što se događa. Zemlji prijeti globalno zatopljenje. Prirodu smo zamijenili smećem. Obitelj Trump nam dozvoljava da živimo samo kako bismo kupovali Ivankine modne krpice. Onda je došlo vrijeme kada moramo prihvatiti činjenicu da će virtualni seks uskoro zamijeniti pravi.

Uskoro ćemo tako, kada se umorimo od čitanja vijesti na news feedu Facebooku, staviti one ogromne slušalice, odabrati najrazuzdanijeg avatara i onda piljiti u tuđe animirane genitalije. Kada već imamo strojeve, koji za nas odađuju gotovo sve, zbog čega onda ne bismo samo postali strojevi. Stvarno mi se sviđa virtualni seks. Bilo je zabavno. Jedva čekam još. Voljela bih to ponoviti s nekim koga jako volim.