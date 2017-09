Charlie, cura iz Velike Britanije, objavila je ovog vikenda na Twitteru screenshotove razgovora sa svojom bakom koji su vodile preko SMS-a. Uz to je napisala “nabavite prijateljicu kakvu ja imam”. I istog trena cijeli internet se zaljubio u gospođu.

Unuka i baka su, naime, SMS-ale oko bakina izgleda, nakon što je baka prvo Charlie poslala fotografiju sebe kako pozira pred ogledalom, sređena za van.

get a best friend like me pic.twitter.com/8gxPJ8bacK

Nakon toga je uslijedilo još par bakinih selfija, od naprijed i iz profila, te bakino priznanje, nakon što joj je Charlie pohvalila obrve, kako ih je “malo popunila”.

Tweet je odmah postao viralan, a u međuvremenu je baka snimila i jedan kratki video kako bi pokazala kako izvodi dab, popularni plesni pokret.

since ur all here, have a video of her 'dabbing' pic.twitter.com/6c43xJfBRp

— charlie (@charliebrxdley) September 3, 2017