Meitu, aplikacija za uljepšavanje selfija neke je malo zabrinula; traži puno više osobnih podataka nego što bi trebala

Prošle godine na tržište se probila pomalo neobična kineska photo editing aplikacija Meitu; popularna po tome što je uljepšavanje na fotkama dignula na jednu posve novu razinu. Njome možete izgladiti kožu, produžiti noge, smanjiti struk, povećati oči i usta, smanjiti nos… do ekstremnih razmjera. Recimo, prošlo ljeto ju je testirala redakcija Telegrama i ispali smo dosta urnebesni.

No, Meitu se sada ponovno pojavio u medijima, no zbog sigurnosnih razloga. Neki informatički skeptici zabrinuli su se, piše Mashable, oko nivoa sigurnosti tj. osobnih podataka koje ta aplikacija prikuplja te ih može dijeliti trećoj strani, pa su na Twitteru upozorili ljude u kojoj mjeri se izlažu opasnosti dok uređuju svoje fotografije.

Naime, verzija aplikacije za Androide zahtjeva poprilično dugu listu stvari na koje, ako je želite koristiti, morate pristati. Zajedno s tipičnim photo i kamera pristupom, Meitu traži korisnike Androida i pristup: internetu, statusu telefona i osobnoj iskaznici, pohranjenom sadržaju na USB-u, kontaktima, porukama i IMEI broju (unikatni serijski broj koji ima svaki mobilni telefon). Da bi stvari bile gore, sve te informacije se šalju nekoliko servera u Kini, kako navodi Ars Technica.

Let me get this straight…

All of you just installed a photo app from China that requires these permissions? Let me know how it works out. pic.twitter.com/wGDUYbRdSA

— Greg Linares (@Laughing_Mantis) January 19, 2017