Ova koza ima nešto ozbiljno protiv staklenih vrata, naprosto je došla i bijesno ih porazbijala

Radnici jedne firme u Louisvilleu, u Koloradu došli su na posao u ponedjeljak ujutro gdje ih je dočekalo potpuno razbijeno staklo na ulaznim vratima ureda. Zapravo, na vratima i na velikom staklenom prozoru pored. Kad su pogledali snimku nadzorne kamere da vide tko je luđak koji je razbio staklo, a nije ništa ukrao, vidjeli su samo jednu jako bijesnu kozu kojoj je, barem se tako čini iz videa, životna misija bila razbiti to staklo.

Argonics Inc. objavili su snimku na svom Facebook profilu, a na njoj se može vidjeti životinja kako prvo neumorno nabija rogovima u staklena vrata, a kad se ona napokon razbiju na trenutak pobjegne. No, ubrzo se vraća, jer očito nije dovršila posao. Naime, odlazi do velikog staklenog prozora koji se nalazi odmah pored, i također ga počne napadati, dok se i on napokon ne raspadne. Da stvar bude čudnija, koza nije sama; čitavo vrijeme gledaju je druge koze.

Greg Cappeart iz Argonics Inc.-a kaže da je pozvao policiju čim je došao na posao, jer je mislio da se radi o (ljudskim) vandalima, no malo se iznenadio kad je vidio snimku. Nitko nema pojma zašto su kozi toliko smetala ta stakla.