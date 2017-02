Ova slatka baka (99) oduvijek si je željela da je malo strpaju zatvor. Nizozemska policija ispunila joj je želju

Annie, 99-godišnja gospođa koja si je baš jako željela da jednom, barem nakratko završi u zatvoru, dobila je tu priliku zahvaljujući dobrodušnim nizozemskim policajcima koji su učinili upravo to – uhitili je i strpali u ćeliju. Recimo.

Gospođa Annie je, naime, napravila svoju takozvanu bucket listu, odnosno popis stvari koje želi doživjeti prije smrti. Na njemu je bio i zatvor. Htjela je doživjeti uhićenje. Njezina nećakinja stoga je prošli tjedan kontaktirala Politie Nijmegen-Zuid, na istoku Nizozemske, i objasnila im situaciju.

‘Inače to baš i ne radimo’

“Organizirali smo se i pokupili je u njezinu domu, nakon čega smo je odvezli policijskim automobilom”, rekao je glasnogovornik policije za BuzzFeed News. Potom su je odveli u policijsku stanicu gdje su je, zajedno s lisicama na rukama, zatvorili u ćeliju.

“Inače to baš i ne radimo, no učinili smo iznimku za Annie. Bila je u ćeliji samo nekoliko minuta. Htjela je to doživjeti. Nemamo pojma zašto je to stavila na svoju bucket listu”, rekao je glasnogovornik.

Nakon njezina posjeta, policija je objavila fotke vesele Annie u zatvoru. Naravno, vrlo brzo su postale viralne.