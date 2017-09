Sljedeći put kad se nađete na mjestu na kojem ne biste trebali biti i vidite TV kameru uperenu ravno u vaše lice, ovo možda nije najbolji način da riješite situaciju.

Ovaj video je snimljen u nedjelju, kad je Nick Saban, glavni trener momčadi američkog nogometa Alabama davao intervju za televiziju. U pozadini se može vidjeti, između ostalih, i gospodin koji prvo tipka po mobitelu, a potom primjećuje kameru.

Ne znamo što je na snimci bolnije; trenutak kad shvaća da ga se snima, onaj kad podiže mobitel ispred face i pravi se da tipka, zapravo pokušavajući smisliti kako da nestane, unezvjereno gledanje uokolo koje je uslijedilo, dok je istodobno potpuno ukočen (jer valjda misli da je tako manje vidljiv) ili moment kad napokon odluči pobjeći i još jednom baca zadnji, preplašeni pogled u kameru.

Kao što je to tip koji je video objavio na svom Twitteru napisao – ne znamo gdje je čovjek trebao biti, ali definitivno nije na toj tekmi. Inače, snimku svi živi dijele, tako da su šanse da ga ne vidi osoba od koje se pokušao sakriti dosta male.

I don't know where my man's was supposed to be….but it wasn't here. At all. pic.twitter.com/DgvVJoHLLN

— Tristan (@AyoTristan) September 4, 2017