Ove godine se puno pričalo o nekoliko novih mjesta u Zagrebu. O slastičarnici Time možda najviše. Mediji i društvene mreže bili su krcati recenzijama i slikama iz najluksuznije i najskuplje hrvatske slastičarnice koja je četiri mjeseca kasnije još uvijek jedno od razvikanijih mjesta u gradu.

Osim Timea, otvoreno je još nekoliko ambicioznih mjesta. Recimo, dobili smo prvu pravu francusku kreperiju, otvorena je u Masarykovoj i tamo rade neke od naboljih palačinki u gradu. U 2017. su, inače, dominirale slastičarnice. Recimo, onaj slatki trešnjevački lokal Choco Café ove godine je postao sasvim ozbiljan lanac; otvorili su tri nove lokacije – u Teslinoj, Petrovoj i na Savici.

U rujnu je napokon otvoren i Pupitres, vinski bar naše najpoznatije sommelierke Jelene Šimić Valentić, a osim barova i slastičarnica, kroz posljednjih 12 mjeseci otvoreno je i nekoliko uzbudljivih restorana. I dok vam naš izbor najzanimljivijih lokala donosimo u nastavku, restorane smo ostavili stručnjacima, chefovima i kritičarima, koji su za Telegram odabrali listu najboljih koji su otvoreni u 2017.

1. Time, Teslina 14

Slastičarnica Time, otvorena u rujnu u Teslinoj, bila je daleko najiščekivanije novo mjesto ove godine, koje su zajedno otvorili jedan od uzbudljivijih hrvatskih mladih slastičara Robert Hromalić te ekipa restorana Time, na čelu s Davorom Bienenfeldom. U minijaturnom, luksuzno uređenom prostoru od 15-kvadrata u ponudi imaju tek nekoliko vrsta vrhunskih kolača, a svaki drugi tjedan jednu vrstu zamjenjuju drugom. Trenutno možete probati gibanicu (40 kuna), lemon confit cheesecake od kravlje skute (40 kuna), lješnjak (35 kuna), amarena višnja (38 kuna), a do kraja godine imaju i kolač vanilija ruža (38 kuna). Kako nam je Hromalić objasnio, svaki kolač radi se zasebno, a koriste se isključivo kvalitetne i vrhunske namirnice poput, recimo, riblje želatine. Nju, naime, koristi umjesto svinjske: “deset puta je skuplja, no nema okusa ni mirisa i daje puno bolju teksturu”, kaže.

2. Le Mika, Masarykova 19

U Masarykovoj 19 je krajem kolovoza otvorena LeMika, prva prava francuska kreperija u Hrvatskoj. U Le Miki nude isključivo francuske specijalitete, a priprema ih Mika Alix, francuski majstor za crêpes i galettes. Unutarnji prostor je minijaturan, ali su zato uredili zimsku terasu koja je jedna od ambicioznijih u gradu. Na 30-ak kvadrata vanjskog prostora imaju 24 sjedeća mjesta. U ponudi imaju više od 60 jela kojima se cijene kreću od 15 do 53 kune, a zimski novitet su im kuhana vina te zimske varijante galettesa s kobasicama i umakom od roqueforta. Još jedna novost im je dostava na području šireg centra Zagreba.

3. Program, Martićeva 14f

Program bar je otvoren u lipnju, u Martićevoj ulici, na mjestu nekadašnjeg Divas Caffea i vrlo brzo je postao jedno od popularnijih mjesta u gradu. Kad smo ljetos razgovarali s vlasnikom Sašom Žerajićem, čovjekom koji je prije Programa vodio popularni Divas Caffe i Divas bistro, rekao nam je kako je ideja da svakih pola godine pomalo mijenjaju interijer; izložbama, instalacijama i djelima mladih umjetnika koji tek izlaze s akademije. U ponudi, osim kave, imaju Katine bezglutenske kolače i slana jela, crnu limunadu s aktivnim ugljenom te druge cijeđene sokove, čajeve te, kako kažu, veliki izbor vina, craft pive, džinova, viskija… Cijene kolača su im od 17 do 19 kuna, slana zlijevka košta 12 kuna, a Lavazzina kavica Super Crema je 9 kuna…

4. Choco Café, Petrova 167, Tesllina 12 i Zinke Kunc 3e

Choco Café je ove godine postao vrlo ozbiljan lanac. Nakon lokala na Trešnjevci i u Sopotu, u listopadu je otvoren Choco 3 u Petrovoj 167, nekoliko dana kasnije Choco 4 u Teslinoj 12 te potom Choco 5 na Savici, u ulici Zinke Kunc 3e. Svi prostori su uređeni u prepoznatljivom stilu prvog, trešnjevačkog Choco Caféa. Osim gomile vrsti kolača, kojima se cijene vrte oko 18 kuna, u ponudi imaju i doručak te ručak. Tako rade razne vrste štrukli, wrapova, salata…, a brojne vrste bogatih palačinki su im još uvijek zaštitni znak.

5. Pupitres, Frankopanska

Pupitres je vinski bar naše najpoznatije sommelierke Jelene Šimić Valentić, otvoren u rujnu u Frankopanskoj. U njemu tridesetdvogodišnjakinja, koja iza sebe ima vinsku školu, 268 održanih radionica diljem Hrvatske i BiH, te brojna predavanja o vinu u školama i na fakultetima, osim što poslužuje vrhunska vina o njima i podučava. Tako svako malo u Frankopanskoj 1 organizira razne radionice, a u Pupitresu se, uz bar, nalaze vinoteka i biblioteka. Cijene vina na čaše kreću se od 18 do 200 kuna, na karti imaju gotovo 250 vinskih etiketa i 21 šampanjac, a poslužuju i craft piva te koktele. Jelena je osmislila i meni Pupitres zalogajčići, a sastoji se od tri dijela. Prvi Za radostan početak dana nudi žitarice za 18 kuna, svježe voće i kroasane te tost. Drugi dio Uz čašu vina nudi platu Pupitres koja se sastoji od Drniškog pršuta, selekcije sireva od Gligore, malo maslina, paprika punjenih sa sirom, a košta 85 kuna. Moguće je naručiti i samo platu sira ili pršuta za 40 kuna ili brusketu za 14 kuna.

6. Hugo’s, Jarunska

Hugo’s je otvoren prije dva mjeseca, nalazi se u Jarunskoj 5b te funkcionira kao dnevni kafić i noćni bar. Jedna od zanimljivijih stvari koje imaju u ponudi je opcija Make Your Own Gin, kojom gosti sami mogu kreirati svoje piće od gina kombinirajući gin, tonik, začinsko bilje, papar i boje. Fora je što gostima nude i igre, koje naravno uključuju alkohol, poput Prosecco ponga. Inače u ponudi imaju i knjige koje možete čitati uz jutarnju kavu. Cijene kave su, ovisno o vrsti, od 7 do 12 kuna. U ponudi imaju samo hrvatska vina poput Skaramuća, Josića, Jakovca, Kozlovića i Korlat vina.

7. La Marquise, Rebar 25 i Bukovačka 25

La Marquise je kombinacija francuske slastičarnice i pekarnice. Prvu su otvorili u listopadu na adresi Rebar 25. Ovaj mjesec su otvorili novi lokal na Bukovačkoj 25, a u siječnju planiraju otvoriti i treći u Centru Bundek. Iza svega stoji bračni par iz Francuske Celine i Sebastian Vermant, a partner u projektu im je Emil Bakić. Svi proizvodi su, kako kažu, prirodni i bez dodanih konzervansa. Od kolača imaju, recimo, eclaire za 20 kuna, mille-feuille za 22, macarone za 8, tropezienne za 20 i pinguin za 26 kuna. U ponudi imaju i nešto bezglutenskih proizvoda.

8. Pixie Espresso Bar

Pixie Espresso Bar otvoren je u listopadu. Nalazi se preko puta studentskog doma Stjepan Radić na Savi, u Horvaćanskoj 23a. Njegov vlasnik Stjepan Šinko kaže da su fokusirani na vrhunsku kavu, zbog čega luhaju samo Cogito Coffee, brend koji odnedavno tamo možete kupiti i za doma. Cijene šalica kave su, ovisno o vrsti, od 9 do 13 kuna. Tvrde da želi manju, ali kvalitetnu ponudu. Tako recimo, drži čajeve koje naručuju iz Samovara iz Rijeke, Mashtel rakije i likere iz Zadra te sirupe za sok od maline, bazge i mente iz Koprivnice.

9. Bellucci Coffee & Wine bar

Bellucci Coffee & Wine bar otvoren je u veljači na Trešnjevci, na adresi Višnjevac 4, gdje osim vina i uobičajenih pića, nude fine sireve, pršut, kolače, kruh ispod peke… “Htjela sam otvoriti bar u ovom zapadnom dijelu grada jer smatram da sve fine lokacije ne moraju biti smještene u centru”, ispričala nam je tada vlasnica Suzana Paparić. Tvrdi da je njihova ponuda drugačija od ostalih sličnih mjesta. “Imamo vina, žestoka pića, koktele, Amelie torte i njihove kolače. Sami radimo svoj cheese i tiramisu. Držimo razne plate i tortilje. Imamo najbolji drniški pršut, sireve iz poznate paške sirane Gligora i Biogal daruvarske sirane”, rekla je Paparić. Plate s premium sirevima stoje 35 kuna, velika plata pršut i sir je 79 kuna, čaše vina su im po 12 kuna, a butelje od sto kuna na dalje.

10. Aperitivo bar, Europski trg

Aperitivo Bar otvoren je u studenome, u Vlaškoj 9, na Europskom trgu. Ima nešto manje od 600 kvadrata i podijeljen je na četiri cjeline: bar, shop, vinska soba i cigar room. Za šankom dugim 20 metara, između ostalog, drže stotinjak rumova, osamdesetak ginova i oko 150 whiskya, a specijalnost su im autorski kokteli koje potpisuje njihovih sedam barmena. Među njima je možda najzvučnije ime Vjenceslava Madića Kishonija, kojeg mnogi smatraju jednim od najboljih majstora koktela u Hrvatskoj. U Aperitivo Baru, osim različitih pića, nude i veliki izbor toplih i hladnih zalogaja poput tapasa.