Ovih osam poremećenih ljudi su najzloglasniji serijski ubojice bivše SFRJ (a za neke sigurno niste čuli)

O pomračenim umovima na prostoru bivše Jugoslavije pisalo se dosta u posljednjih par godina. Serijskim ubojicama u povijesnom kontekstu bavili su se psiholozi i psihijatri kako bi shvatili koji je njihov glavni motiv prilikom ubojstava. Razlozi doduše mogu biti različiti.

Dosada se smatralo kako je dobar dio serijskih ubojica emocionalno neuravnoteženo, no prema pojedinim zapisima često možemo svjedočiti kako se radi o uravnoteženim i natprosječno inteligentnim osobama. Takve osobe često trpamo u koš sa psihopatima i sociopatima, što nije pogrešno, jer se radi o poremećajima ličnosti koji imaju težak oblik emocionalnog oštećenja.

Na prostorima bivše Jugoslavije radilo se o dobro proračunatim ličnostima s problematičnom životnom pozadinom. Ne radi se o osobama koje su spletom okolnosti osjetile da su stvoreni kako bi ubijali, jer njihova kriminalna pozadina počinje u njihovom ranom djetinjstvu.

Po FBI-ju dovoljna su dva ubojstva

Države bivše Jugoslavije nisu zaostajale za ostatkom svijeta po pitanju ovakvih ubojica, iako je Amerika prednjačila ljudima čiji identitet, pa čak i sistem ubijanja još uvijek nije u potpunosti razjašnjen.

U službenim podacima spominje se 8 serijskih ubojica na području bivše Jugoslavije, a radi se o Anujki Di Pištonja, Miodragu Stoletu Trifunoviću, Vinku Pintariću, Metodu Trobecu, Silviju Plutu, Lazi Radeskom, Vladi Taneskom i Viktoru Karamarkovu.

Ponekad je potrebno kopati puno dublje kako bi se izvukao profil osoba koje se mogu smatrati serijskim ubojicama. Temom ubojstava široko se bavio i Marko Lopušina u svojoj knjizi ‘Najzagonetnije Jugoslavenske ubice’.

Serijskim ubojicom se službeno smatraju osobe koje su počinile tri ili više ubojstava. No, FBI recimo smatra da su serijski ubojice one osobe koje su počinile dva ili više ubojstava, koja su se dogodila zasebno, a ubojica je djelovao sam.

1. Metod Trobec – Monstrum iz Dolenja Vas

Mnogi su čuli za Trobecove krušne peći. Lik i djelo ovog serijskog ubojice opjevao je bend Slon i Sadež, a po ključnom motivu njegovih ubojstava zagrebački postpunk bend dao si je ime Trobecove krušne peći. Metod Trobec ubio je pet žena. Njegovi problemi počeli su u ranoj mladosti kada je optužen za spaljivanje susjedove štale i nakon krađe mopeda.

Svoju priliku za boljim životom potražio je u Njemačkoj, ali zbog niza kriminalnih radnji završio je u slovenskom zatvoru. Tada su doktori utvrdili da Trobec boluje od zatvoreničkog sindroma. On je bio svjestan svega; orijentirana, ali i histerična psihopatska osoba koja je autosugestivno došla u pseudodementno stanje, kažu nalazi. Trobec je primao terapiju elektrošokom i tvrdio da zbog toga više nikada nije bio isti.

Njegova prva žrtva bila je Vida Markovčić koju je ubio 1976. godine, a ostale četiri žrtve upoznao je u kafićima. Sve su ubijene na isti način. „Kada sam došao do vrhunca ljubavi, počeo sam da je hvatam, udaram i stežem za vrat, kao i one žene pre nje. Tada sam se onesvestio od uzbuđenja. Kad sam se osvestio, ona je bila krvava i mrtva!” , objasnio je na sudu Trobec svoj način ubijanja ostalih žena i posljednje žrtve Zorke Nikolić. Nakon što bi ih zadavio, Trobec je žene raskomadao i spalio ih u krušnoj peći koju je imao u kući. On je osuđen na smrtnu kaznu 1980. godine, ali je nakon revidiranja postupka osuđen na 20 godina zatvora. Trobec je počinio samoubojstvo 2006. u zatvoru.

2. Miodrag Stole Trifunović – Srpski Jack Trbosjek

Miodrag Stole Trifunović dobio je nadimak Jack Trbosjek zbog opčinjenosti njegovim likom i djelom. Stole je obožavao priče o njemu, a ujedno je obožavao Balzacovu knjigu ‘Golicave priče’ u kojoj su mu bili fascinantni pohotni likovi. Trifunović je silovao i ubio 14 žena, a zahvaljujući svom ocu mrzio je ženski rod.

Kao mlad je razmišljao na koji način da se osveti ženama za poniženja kojima je bila izložena njegova majka, a u većini slučajeva je za to bio zaslužan njegov otac koji je u kuću dovodio žene sumnjivog morala i tjerao svoju suprugu da mu pjeva dok ga žene seksualno zadovoljavaju. Stole je u djetinjstvu sanjao kako se prikrada prostituki, hvata je za vrat, davi je i potom siluje. Kao 15-godišnjak silovao je 12-godišnju djevojčicu.

Prije nego što je u kasnijim godinama postao ubojica i krenuo u svoj krvavi pohod, Stole je ukrao periku, brkove, bradu i odjela iz stana glumca Milivoja Mavida Popovića. Prvo ubojstvo počinio je 31. siječnja 1948. godine, a nakon toga je dobio nadimak Fantom sa Zvezdare. U proljeće i ljeto 1948. nanizalo se nekoliko žrtava. Jednoj preživjeloj djevojci je recitirao svoju poeziju, a da nije zazirao od ničega pokazuje činjenica da je ubio sestru svoje žene.

Policija ga je uhitila kada je počeo ubijati muškarce, svoje suradnike sa kojima je pljačkao prodavaonice i kuće. Nakon što je završio u zatvoru Stole je presudio sam sebi. Iz zatvorskog kreveta je iščupao dvije željezne šipke. Oko vrha jedne šipke zamotao je dio plahte i nabio ju sebi u usta, a drugom šipkom si je probio srce.

3. Antun Stanković – Zagrebački davitelj

Djetinjstvo Antuna Stankovića bilo je problematično zbog njegovog oca koji je tukao njega i njegovu majku, a zbog teške situacije u obitelji sa 14 godina je postao delikvent i kriminalac.

Počinio je dva teška ubojstva, a kako je sam naveo ona su mu pričinjavala zadovoljstvo. 1982. godine ubio je ljekarnicu Ludmilu Broliš u njenom zagrebačkom stanu. Predstavio se kao inkasator za struju , a nedugo nakon toga rekao joj je kako je on kriminalac. Srušio ju je na pod i zadavio rukama i, iako je bio zbunjen, priznao je kako je osjećao određeno zadovoljstvo.

Njegova druga žrtva bila je njegova teta koju je ubio 1983. godine. Nakon što je došao u njen stan, posegnuo je za sjekirom i udario je u potiljak s tupim dijelom sjekire. Nakon što se srušila na pod on ju je zadavio rukama i krpom. I ponovno je osjetio isto ono zadovoljstvo kao i prvi puta. Antun je izjavio kako mu ni najmanje nije žao žrtava.

4. Anujka di Pištonja– Vračara iz Vladimirovca

Anujka je jedna od najpoznatijih serijskih ubojica bivše Jugoslavije i nalazi se na službenom popisu osam poznatih serijskih ubojica na ovim područjima. Anujka je bila medicinska sestra koja je arsenom usmrtila preko dvadeset ljudi, uključujući vlastite roditelje. Učinci arsena bili su joj poznati jer se u 18. stoljeću on uglavnom koristio kao dezinfekcijsko sredstvo.

50 godina se bavila vračanjem i svi su se čudili koliko točno može predvidjeti dan nečije smrti. No, ona je zapravo mušterijama koje bi dolazile kod nje po savjet davala vodu koja je trebala riješiti sve njihove probleme, a u njoj se nalazio arsen. Pretpostavlja se kako je prvu žrtvu ubila 1878. godine kada je izjavila kako uz pomoć nečastivog rješava sve probleme.

Nakon što je otkriveno da ona stoji iza svih ubojstava, 6. srpnja 1929. Anujka je osuđena na 15 godina zatvora. Prema nepotvrđenim podacima Anujka je 1941. godine pobjegla iz ženskog bloka požarevačkog zatvora, a nagađa se kako su je oslobodili njemački vojnici. Umrla je u 104. godini u svom rodnom selu.

5. Vinko Pintarić – Zagorski Čaruga

Vinko Pintarić, poznatiji kao Zagorski Čaruga, ubio je petero ljudi. Svoje prvo ubojstvo počinio je u Zaboku 26. lipnja 1973. godine. Vinko se sukobio sa susjedom Vidom Želimorskim zbog jedne odbačene letve, a Vidu se pridružio Mate Papišta. Vinko je prije toga bio pod utjecajem alkohola i nakon verbalnog obračuna s Vidom otišao je kući po pištolj.Vid ga je napao ključem, a Zagorski Čaruga mu je oduzeo život jednim metkom.

Vinko je završio u Vrapču da bi nedugo nakon toga pobjegao i 24. listopada ubio svoju suprugu. Predao se policiji 19. siječnja 1974. godine i osuđen je na smrtnu kaznu. Sud je promijenio svoju odluku i osudio Vinka na 20 godina zatvora.

1982. godine on bježi iz zatvora, a osam godina kasnije ubija novu žrtvu. 4. lipnja 1990. godine Zagorski Čaruga je ubio vikendaša iz Zagreba, Rudolfa Belina, 24. lipnja pred ženom i djecom ubio je Stjepana Kišura, a 2. kolovoza je ubio Božu Habeka pred njegovom suprugom i susjedom jer je za njega Božo bio najgori zemljak.

Vinko je pokušao ubiti još dva puta, Franju Kocijana u kolovozu i mladog policajca Vladu Stakića u studenom 1990. godine. Policija je 1991. odlučila uhvatiti Zagorskog Čarugu u akciji ‘Prsten’ pa su ga u izmjeni vatre ubili specijalci.

6. Mitar Sekulić – Seksualni manijak

1948. godine u beogradskom nedovršenom paviljonu u Cvijićevoj ulici pronađen je leš 30-godišnje Milene Petrović, a godinu dana kasnije na Zvezdari je pronađeno tijelo 17-godišnje Jele Đukić. Njihov napadač Mitar Sekulić prvo ih je silovao, a potom zadavio. Ubojica je odnio sve njihove stvari, a jedino što je ostavio je primjerak lista ‘Borba’.

Mitar je nastavio napadati žene, ali prvu prijavu beogradska policija dobila je tek 1950. godine kada ga je prijavila Marija Mitrović koju je Mitar silovao, ali je nije uspio ubiti. U idućih godinu dana još desetak žena je ispričalo istu priču, i one su se uspjele izvući od smrti, a 1951. godine Mitar je uhvaćen u zasjedi na željezničkoj stanici.

7. Dragan Marković – Ubojica žena

Po izlasku iz KPD Kruševac 1948. godine, kod Dragana Markovića se sve više javljala želja za ubijanjem. Prvi puta je ubio 60-godišnju Milojku Krasavčić u listopadu (godina nije navedena) i nakon toga je pobjegao u Rijeku na par dana. Kada se vratio, shvatio je da nitko ne zna za ubojstvo. Par mjeseci kasnije, nedaleko od svoje kuće u selu Straža kod Loznice ubio je Natašu Miletić jer mu se ona prva našla na putu. 1948. je Dragan završio u zatvoru zbog krađe, razbojstava i nasilnog ponašanja i tada mu se zapravo prvi puta pojavila želja za ubojstvom.

8. Ivan Milat – Hrvat, najbrutalniji ubojica Australije

Ivan Milat, Australac hrvatskog porijekla, smatra se najbrutalnijim ubojicom u Australiji. On je napravio niz serijskih ubojstava u periodu od 1989. pa do 1994. godine. Milat je bio problematičan od malih nogu, a 1971. završio je na sudu zbog optužbe da je naoružan nožem silovao dvije planinarke, ali mu taj zločin nije dokazan.

U australskim šumama Belanglo pronađena su tijela nekoliko planinara koje je Milat ubio nakon što su stopirali na autocesti. Milat bi ih pustio u auto predstavljajući se kao Bill, a nakon toga bi ih odveo u šumu i ubio. Načini ubojstva bili su različiti zbog čega je policijska istraga bila otežana. Jedna od tri britanske planinarke nekoliko puta je ustreljena u glavu i izbodena nakon ubojstva, dok su ostale dvije samo izbodene. Njemački planinari koje je ubio na tijelima su imali znakove gušenja i tučnjave, a jednoj je žrtvi bila odsječena glava. Ovi tragovi naveli su policiju da misli kako se radi o više počinitelja.

Zahvaljujući Paul Onionsu koji je prijavio Milata policiji, ovaj hladnokrvni ubojica završio je u zatvoru. Naime Milat je pokušao ubiti Onionsa 1990. godine, ali nakon što je Onions 1994. vidio vijest o ubojstvima, kontaktirao je policiju koja je istragom došla do Milata. Nakon što je završio u zatvoru i dobio doživotnu kaznu, Milat je bio kolumnist jednih australskih novina, a otpušten je zbog plagiranja. On je nedavno ponovno pokušao privući pažnju medija nakon što si je odrezao mali prst i pokušao ga poslati Visokom australskom sudu.

Njegov primjer odlučio je 2010. godine slijediti njegov nećak Matthew Milat koji je s prijateljem Cohenom Kleinom sjekirom u Belanglo šumi ubio Davida Auchterloniea koji je imao 17 godina. Matthew, osuđen na 43 godine zatvora, je sa sjekirom ubio Davida, a Cohen, osuđen na 32 godine zatvora, je sve snimio mobitelom. Davida su zakopali na istom mjestu gdje je Milat zakopavao svoje žrtve.