Ova analiza o budućnosti Zemlje je jedan od čitanijih tekstova tjedna u Americi. Izvukli smo bitne dijelove

Kakva je budućnost ljudskog roda na Zemlji u idućih nekoliko stotina godina? New York Magazine objavio je ekstenzivnu analizu koja daje nimalo pozitivne prognoze, i to taman u vrijeme kada se od Antarktike odvojio jedan od najvećih ledenjaka u povijesti čovječanstva.

Uz već viđene pretpostavke o drastičnom rastu temperature i podizanja razine mora, nova analiza ukazuje i na neke neočekivane događaje koji bi mogli uslijediti u idućih stotinu i više godina. Izdvojili smo neke od najvažnijih dijelova koji bi vam, možda, mogli otvoriti oči.

O tome kako u ovom trenutku porast temperatura utječe na ljudsko zdravlje

U srednjeameričkoj državi El Salvador, u regiji gdje se uzgaja šećerna trska, gotovo jedna petina stanovništva pati od kronične bolesti bubrega. Znanstvenici vjeruju da je bolest uzrokovana dehidracijom. Prije dvadeset godina, temperatura je bila niža, i ljudima je bilo lakše raditi na plantažama šećerne trske, ali zbog rapidnog rasta temperature, radni uvjeti postali su neizdrživi, a konstantna dehidriranost vodi do kronične bolesti bubrega.

O bolestima koje čuva arktički led koji bi ih, topljenjem, mogao osloboditi

U ledu na Aljasci znanstvenici su otkrili ostatke virusa španjoloske gripe koja je 1918. godine zarazila više od pola milijarde ljudi diljem svijeta te ubila otprilike sto milijuna, što je pet posto tadašnje populacije Zemlje. Prije dva mjeseca, BBC je izvijestio kako znanstvenici sumnjaju da se u sibirskom ledu skrivaju bolesti velikih boginja i bubonske kuge. Led može očuvati viruse i bakterije, i što je led stariji, to su i bolesti koje se u njemu nalaze starije. Neke od njih mogu biti smrtonosne za ljude i životinje.

O činjenici da ostajemo bez čistog zraka

Do 2090. godine, vrlo je vjerojatno da oko dvije milijarde ljudi neće imati pristup čistom zraku. Odnosno, živjet će u područjima čiji zrak ne zadovoljava kriterije Svjetske zdravstvene organizacije, i ne može biti klasificiran kao siguran za udisanje. Jedno istraživanje objavljeno prije mjesec dana navodi kako izlaganje trudnice ozonu povećava mogućnost autizma kod djeteta – i to za deset puta, navodi New York Magazine.

O ratovima koji nas očekuju

Za svako povećanje temperature od pola stupnja, šanse za izbijanje oružanog sukoba na području zahvaćenom temperaturnom promjenom povećava se za deset do dvadeset posto. Naime, porast temperature sa sobom nosi i otežane životne uvjete, manjak hrane i vode, što vodi do kriznih situacija u kojima je veća šansa za konflikt. Kada bi temperatura na planetu porasla za pet stupnjeva, bilo bi barem 50 posto više ratova nego što ih ima sada.

Ova teorija ne kaže ‘možda’, nego ‘kada’

Analiza New York Magazinea napominje kako se ovdje ne radi o nečemu što bi se moglo dogoditi, već je samo pitanje vremena kada će se dogoditi. Sjedinjene Američke Države neće moći sudjelovati u sanaciji situacije, jer ih je predsjednik Donald Trump povukao iz Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama. Sporazum nije savršen, ali predstavlja konkretne napore brojnih država u rješavanju problematike klimatskih promjena.

Možemo li pobjeći na Mars?

Ako ste mislili da će se ljudski rod spasiti bijegom u svemir i koloniziranjem drugih planeta, vjerojatno se varate, posebno ako ste se nadali budućnosti na Marsu. Naime, znanstvenici su nedavno otkrili kako površina Marsa sadrži “toksični koktel” kemijskih spojeva koji pobija mogućnost života. Površina Marsa je sterilna, i prekrivaju je snažna UV zračenja. Doduše, znanstvenici navode kako dva do tri metra ispod površine Marsa možda ipak postoje uvjeti za život.

Neki se ne slažu s ovim scenarijima

Klimatolog Michael E. Mann odlučio je odgovoriti na crne prognoze objavljene u New York Magazineu, a svoj odgovor je objavio na Facebooku i Twitteru. Mann kaže kako nije obožavatelj predviđanja koja najavljuju sudnji dan i zamjera članku selektivno odabiranje informacija, fokusiranje isključivo na najgore moguće ishode te teoretiziranje bez konkretnih znanstvenih dokaza. Da, globalno zatopljenje je ogroman problem, ali Mann smatra kako predviđanja koja naglašavaju samo određene činjenice nisu korisna i stvaraju atmosferu pesimizma i beznadnosti.