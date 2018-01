Ovom gospodinu rasprava o Brexitu evidentno nije bila pretjerano zanimljiva; u jednom je trenu naprosto zaspao

Torijevca Desmonda Swaynea evidentno je umorila rasprava o Brexitu u britanskom parlamentu pa je u jednom trenu odlučio malo odspavati. I sve zapravo ne bi bilo toliko zabavno da ga kamera nije ulovila u prijenosu uživo. Čovjek je naprosto zaspao i četrdesetak sekundi tako drijemao u kadru, dok je Ken Clarke držao govor koji je trajao nešto manje od minute.

U jednom trenu Swayne se trgnuo iz sna, odnosno, podignuo glavu i ponašao se kao da je cijelo vrijeme pozorno pratio govor. Baš kao da se ništa nije dogodilo. Kad je vidio da je postao hit na društvenim mrežama, ispričao se kolegi. “Jednostavno sam zaspao. Nemam izgovor. Ken je bio vrlo milostiv u vezi toga. Bezrezervno se ispričavam”, rekao je Swayne za Mirror.

Kratki video je brzo postao viralan i izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama. Na Twitteru su podijeljena mišljenja. Neki su pohvalili Swaynea jer je priznao da je naprosto zaspao, bez ikakvog muljanja, dok neki smatraju kako si netko na tako važnoj funkciji ne bi smio dozvoliti takvo ponašanje.

Finally a straight answer from a politician. Sir Desmond Swayne tells the Mirror: "I just fell asleep. No excuse. Ken was very gracious about it. I apologise unreservedly."

Good to have a straight answer but why can’t he stay awake at work? Average worker would be reprimanded. He’s in a very important role – he should make sure he gets a good nights sleep before work.

— Matthew Dyson (@MPDyson) January 16, 2018