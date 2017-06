Pila sam tri litre vode tjedan dana svaki dan i ono što mi se dogodilo s tijelom prilično me iznenadilo

Osoba sam koja ne pije redovito vodu. Jednostavno zaboravim. Pogotovo na poslu, zna nekada proći cijelo prijepodne i tek onda se sjetim da nisam popila ni kap. Naravno da se onda osjećam loše. U teoriji znam i pratim sva moguća istraživanja koja upućuju na blagodati vode. No u praksi to često zaboravim. Znam da liječnici savjetuju najmanje dvije litre na dan. I nekada se uspijem pridržavati te litraže, pogotovo u slobodne dane, no u mnogim slučajevima kada krene dan na poslu, jednostavno zaboravim na pijenje vode.

Tako sam nedavno i sama pisala o jednom od najnovijih istraživanja britanskih znanstvenika koje tvrdi da ćemo smršavjeti ako svaki dan prije obroka popijemo pola litre vode. Blagodati vode prošle je godine odlučila testirati i jedna američka novinarka te je tjedan dana pila tri litre vode te ustvrdila da se nakon provedenog eksperimenta osjećala zdravije i izgledala bolje.

Tjedana dana pila sam tri litre vode dnevno

I zato sam odlučila i sam provjeriti iz prve ruke je li to tako. Istraživanja su odlična stvar, no i ja kao i mnogi drugi smatram da u praksi često to nije tako kako istraživanja tvrde.

Zato sam na tjedan dana odlučila dnevno piti tri litre vode kako bih vidjela hoće li se i kako to odraziti na moje zdravlje i izgled. Svu tu količinu vode američka novinarka pila je na slamčicu. Kada sam to prvi put pročitala prije eksperimenta, nije mi bilo jasno. Ali nakon nekoliko dana potpuno sam je razumjela i iako nisam posezala za slamčicom, nije bilo lako dnevno popiti svu tu vodu.

Moram priznati kako sam inače poprilično nemarna što se tiče konzumacije vode i nekada tijekom dana popijem puno manje od onoga što liječnici savjetuju. Tako da mi je ovaj eksperiment u početku prvi dan izazvao popriličnu konfuziju, tijekom jutra zaboravila sam popiti zadanu količinu vode pa sam onda odjednom popila previše da to nadoknadim. No, već drugi dan sam se puno bolje organizirala, sa sobom sam svugdje nosila litru vode i trudila se da do podneva popijem prvu litru. A kako sam prije ovog eksperimenta često zaboravljala na poslu piti vodu, prvi učinci vidjeli su se vrlo brzo.

1. Energija i umor

Već drugi dan primjetila sam velik napredak što se tiče energije. Kako bih inače zaboravila tijekom jutra na poslu piti vodu, oko 14 sati uhvatio bi me popriličan umor i pad energije.

No sada kad sam redovito pila vodu, bila sam umorna, ali ne toliko. I nekako ta kriza oko 14 sati prošla bi mnogo bezbolnije. Često me u to vrijeme znala početi boljeti i glava. Sada nisam imala takvih problema. Jednostavno, imala sam više energije. I to je prvo što sam uočila.

2. Glad

Kao i mnogi drugi, često miješam žeđ s glađu, pa bih nebrojeno puta jela nešto umjesto da samo popijem vodu. Sada kada sam već od jutra pila dovoljno tekućine, osjećala sam puno manju glad, a i više mi se nisu događala zabune u razlikovanju gladi i žeđi.

Manje sam bila gladna i čini se da doista djeluju savjeti stručnjaka da, kad osjetite glad, treba popiti čašu vode i pričekati s jelom desetak minuta. I prije obroka bih popila vodu, tako da sam primijetila da sam i mnogo manje jela, a i uvela sam običaj, što do sada nisam radila, da tijekom obroka pijem vodu. Kako sam bila manje gladna, nisam više u tolikoj mjeri posezala za grickalicama i ostalim slatkišima između obroka.

3. KiIogrami

Dogovorili smo se da ne mijenjam prehrambene navike te da samo provjerimo učinak vode na organizam. A kako to biva, da ne bi bilo sve baš lagano, tijekom vikenda mi se pokvario frižider što je utjecalo na izbor mojih obroka.

Tako da sam nekoliko dana, dok nismo riješili problem s frižiderom, jela hranu koja nije na listi najzdravijih namirnica. Nije da se to ne događa, ali nije baš na svakodnevnom meniju. Tako da su prehrambene navike nakratko bile pogoršane, no usprkos tome uspjela sam smršaviti kilu.

4. Koža

Već nakon nekoliko dana uočila sam blage promjene na koži. Kako uistinu nisam redovito pila vodu, a sada sam otišla u drugu krajnost, na meni su promjene bile vidljvije. Koža mi se činila jednostavno manje suša, činilo mi se da se manje masti i kao da je hidratiziranija. Naravno, nije riječ o nekim drastičnim promjenama koje bi osoba sa strane mogla uočiti, ali ja sam osjetila promjenu nabolje.

5. Alergije

Kako se već tradicionalno u kolovozu i rujnu borim s ambrozijom, iako me alergija i dalje mučila, rekla bih da su velike količine vode malo ublažile te simptome.

6. Opće stanje

I dok sam se prije ove priče po noći znala buditi jako žedna ili ujutro bih odmah posezala za velikim količinima vode, sada s tim zbog dovoljne količine vode tijekom dana nisam imala problema. I to mi je bilo super. Imala sam puno više energije i dok bih sa sinovima znala zaspati u pola deset navčer, sada bih nakon njihova uspavljivanja ostajala budna do ponoći.

7. Dobre strane i loše strane

Puno manje sam bila gladna, manje posezala za grickalicama i sličnim glupostima, manje sam bila umorna, odnosno osjećala pad energije i to je ono što me najviše oduševilo.

Jedna od lošijih stvari na koju se nikako nisam mogla priviknuti jest da sam puno, ali stvarno puno vremena provodila na WC-u. Limit bi mi bio oko sat i pol do dva sata. To je u redu ako ste doma, ali na poslu baš i nije neka fora. Imala sam osjećaj da se sve vrti oko odlaska na WC, što mi je bilo naporno.

Jednostavno prvih par dana osjećala sam se poput hodajuće bačve pune vode, no nakon nekoliko dana nekako se to dovelo u red. Iskreno, možda su te tri litre vode dobre za organizam, ali ih nije lako popiti tijekom dana. Meni je mrvicu bilo previše.