Pojeli smo zabrinjavajuće puno krafni kako bismo barem pokušali pronaći najbolju u Zagrebu. Evo kako je prošlo

Bliži se vrijeme maškara, većina karnevala kreće 17. i 18. veljače, a jedna stvar koja je neizostavna sljedećih mjesec dana su, naravno, krafne. I to one tradicionalne, obične s pekmezom. Recept se možda čini jednostavan, ali izvedba im često ne ispuni očekivanja.

Zapravo, teško je pronaći ukusnu krafnu, pa smo i ove godine odlučili obići cijeli Zagreb kako bismo pokušali pronaći najbolje. Posjetili smo 16 slastičarnica, pekarnica i dućana.

Šesnaest krafni

Naš redakcijski tim kušača, koji su, uz mene, činili Ana Dukić, Silvijo Maksan i Jerko Mihaljević, potpuno amaterski isprobao je i ocijenio 16 različitih krafni.

Neke su nas uspjele vratiti u djetinjstvo, neke možda nisu bile genijalne ali su se pokazale čisto solidne, dok su neke bile prilično očajne. Evo kako je prošlo.

Vincek

Adresa: Kvaternikov trg bb

Cijena: 8 kuna

Prva krafna koju smo probali nije izazvala senzaciju. “Fina je, samo što nije bilo dovoljno pekmeza, ali nije masna, a to je ok”, rekao je Silvijo. Jerko je pohvalio pekmez, ali je bio kritičan spram tijesta. “Dosadno mi je ovo tijesto, malo je spužvasto”, zaključio je, a Ana je dodala: “Po meni je premasna, pekmez je okej, ali slažem se s Jerkom, tijesto je baš

spužvasto”. Meni je tijesto ove krafne bilo nekako suho, nije zaslužila više od ocjene dobar.

Zajednička ocjena: 3

Pan-Pek

Adresa: Krešićeva 32

Cijena: 4,50 kuna

Druga krafna koju smo testirali dovela je do podjele. Ana i Silvijo su primijetili da im je premasna, dok se Jerku i meni to svidjelo. “Ima puno šećera i to mi je super, podsjeća me na pokladne krafne kada sam bio klinac”, rekao je Jerko. Ja sam se složila s Jerkom, iako je bila masnija, to ipak nije ubilo njezin fini okus.

Prosječna ocjena: 4

Dinara

Adresa: Kvaternikov trg 12

Cijena: 3,50 kuna

“Osjeti se neki čudan sastojak u tijestu. Baš mi je loša, nikako mi ne paše”, rekla je Ana. I ja sam primjetila neki čudan okus tijesta. Silviju se pak svidio pekmez za koji je rekao da mu je baš aromatičan. Jerko je imao dijametralno suprotno mišljenje: “Meni ovaj pekmez ima okus po čaju od marelice, jako je umjetan, nije mi za više od dvojke”.

Zajednička ocjena: 2

Mlinar

Adresa: Draškovićeva 9

Cijena: 4,90 kuna

Svo četvero smo se složili da je ovo najgora krafna dosad, očito nismo pogodili vrijeme kad je bila friška. “Tvrda je kao kamen. Ovo zaslužuje jedinicu”, kratka je bila Ana. “Stvarno loše, jedinicu zaslužuje i pekmez i tijesto. Pitam se postoji li lošija krafna od ove”, sumirao je Silvijo.”Kao stari kruh, baš loše”, zaključio je Jerko.

Zajednička ocjena: 1

Billa (La Lorraine)

Adresa: Banjavčićeva 13

Cijena: 2,99 kuna

U Billi prodaju krafnu češke pekarnice La Lorraine. “Ja sam kod ove samo osjetio da je brutalno slatka, ništa drugo nisam mogao osjetiti”, komentirao je Jerko. Ana je rekla da je tijesto okej, dosta prhko, iako joj je malo previše šećera. “Osjeti se dosta vanilije. Ovo bi bila krafna za trojku”, bio je Anin zaključak. Tu ocjenu dao joj je i Silvijo: “Pekmez mi je u redu”. Meni je slatkoća bila podnošljiva, ali nije baš ukusna.

Zajednička ocjena: 3

Spar (Pan-Pek)

Adresa: Vlaška 44

Cijena: 2,49 kuna

U Sparu drže krafne od Pan-Peka. Nakon kušanja dojmovi nisu bili previše podijeljeni. Bila je to jedna sasvim fina krafna. “Pekmez u ovoj nije aromatičan, a ja volim aromatične okuse. Dobro je to što nije jako masna. U biti, bila mi je ukusna. Dao bih joj ocjenu četiri”, izjavio je Silvijo. Ana se složila: “Meni je baš pasala, i ja joj dajem četvorku”. Složila sam se da je solidna, a Jerko se oduševio. “Svidio mi se šećer, nekako je hrskava na vrhu i to mi je baš ukusno. Dajem joj peticu”, rekao je.

Zajednička ocjena: 4

Pekarna Draškovićeva

Adresa: Draškovićeva 3

Cijena: 3 kune

I prije nego što smo krenuli s kušanjem zaključili smo da je ova krafna malo čudna. Jedina na sebi uopće nije imala šećera u prahu, bila je neprirodno velika i kao da se s nje zrcalila mast. Prvi je u svoju zagrizao Silvijo: “Uuu, kako je ovo masno. Malo podsjeća na masni burek. Minus jedan”. Po mom sudu ovo je bila najgora krafna do sada, bila je tvrda, pekmez joj je čudan, izrazito je bila masna. “Zaslužila je jednicu”, rezignirano je dodao Jerko.

Zajednička ocjena: 1

Kaufland (Pan-Pek)

Adresa: Kneza Branimira 119

Cijena: 1,99 kuna

Nakon prethodnog užasa uslijedila je krafna prhkog tijesta i finog okusa. Moj zaključak je bio da je ovo jedna industrijska krafna, ali fina industrijska krafna. “Ova je skroz okej, no nakon ove prije sada je svaka okej. Ima dosta šećera gore, mekana je, nije masna, pekmez je okej. Dajem joj četvorku”, rekao je Silvijo, a Ana se u potpunosti složila s njim. “Preslatka mi je, iako nema neku tragičnu manu. Sve je na razini, ali dao bih joj tricu jer me nije oduševila okusom”, bio je stav Jerka.

Zajednička ocjena: 4

Klara

Adresa: Trg kralja Tomislava 12

Cijena: 3,99 kuna

“Ova mi je jako fora, ima neki potpuno drugačiji okus. Ima okus ruma i mislim da mi je ovo najfinija krafna do sada”, rekao je Silvijo i odmah joj dao peticu. “Ja ne bih pretjerivala, dat ću joj četvorku jer mi tijesto nije do kraja dobro, ali sviđa mi se rum”, odgovorila sam Silviju. “Sviđa mi se aroma koju ima, baš mi je bila ukusna i ja joj dajem četvorku”, nadovezala se Ana, dok je Jerko smatrao da je tijesto industrijsko. Dao joj je trojku.

Zajednička ocjena: 4

Pekarna Zlatno zrno

Adresa: Harambašićeva 32

Cijena: 4 kune

Dočekala nas je još jedna fina krafna. Ana se iznenadila koliko je svježa, pa nije puno okolišala već ju je ocijenila s vrlo dobrim. “Ne mogu joj dati peticu jer mi nije super ukusna, ali svakako odskače od prosjeka”, rekla je Ana. Silvijo se složio i rekao kako se u pekmezu baš fino osjeti marelica te joj je, također, dao četvorku. I meni je ova krafna bila skroz okej, imala je dosta pekmeza i svježe tijesto koje je imalo neku puninu okusa. “Meni je taj njezin pekmez jako poznat, kao da je Podravkin ili tako nešto što se proizvodi masovno, ali je tijesto stvarno dobro i dat ću joj četvorku”, rekao je Jerko.

Zajdnička ocjena: 4

Konzum (Don krafna/Tvojih 5 minuta)

Adresa: Kaptol 1

Cijena: 6,49 kuna (dvije krafne u pakiranju)

“Meni je fina, masna je, ali sve je na njoj u redu. Dobar je pekmez, dobro je tijesto, a omjer šećera mi je taman”, izjavio je Jerko. Ostatak se nije složio s njim. “Masna je, dajem joj trojku”, rekao je Silvijo. “Premasna mi je, toliko masna da ne osjetim tijesto. Šećer mi nije pasao”, objasnila je Ana. Složila sam se, meni je malo imala okus po starom ulju iz friteze.

Zajednička ocjena: 3

Pekarna Kruge 2

Adresa: Branimirova 15

Cijena: 4 kune

Ova krafna je izgledom bila pristojna, no okusom nas je dosta podijelila. “Ovaj donji dio krafne je užasno masan. Pekmez ima čudan okus. Meni je užasna, dajem joj jedinicu”, rekla je Ana. “Tvrda je i masna. Meni isto pekmez ne valja. Ocijenio bih je s dvojkom”, dodao je Silvijo. Jerku je pekmez bio dobar, a tijesto solidno, pa joj je dao trojku. I meni je pekmez bio okej, ovo je bila jedna prosječna krafna, nije bila tragična kao neke prethodne koje smo probali.

Zajednička ocjena: 2

Princess

Adresa: Gajeva 4

Cijena: 6 kuna

U Princessu možete kupiti dvije vrste krafne; manju i veću. Mi smo kušali manju i oduševila nas je. “Jako je fina, dat ću joj peticu i neću više ništa reći. Samo ću uživati u okusu”, zadovoljno je ustvrdio Silvijo. “Izuzetno mi je ukusna ova mala krafnica, ima okus po limunovoj korici. Dajem joj peticu”, rekla je Ana. Jerko je zaključio da je tijesto dobro teksturom, ali nije mu odgovarao okus vanilije jer, kako kaže, i inače ne voli kada je hrana preintenzivnog okusa. Meni je ovo bila najfinija krafna koju sam probala, podsjetila me na djetinjstvo. Tijesto joj je bilo drugačije od svega što sam danas probala, čista petica.

Zajednička ocjena: 5



Slastičarnica Jakšić

Adresa: Zvonimirova 30

Cijena: 7 kuna

“Malo se ulje osjeti na prvi zagriz”, komentirao je Silvijo. Jerko nije imao problem s tim što je masna, njemu je bila sasvim solidna. Meni je bila masna baš onoliko koliko krafna treba biti masna, bila mi je jako fina, ukusnog tijesta, a nešto u njenom okusu me podsjetilo na djetinjstvo. Dala sam joj četvorku.

Zajednička ocjena: 4

Lidl

Adresa: Donje Svetice 46

Cijena: 2,99 kune

Predzadnja krafna koju smo kušali nije baš bila genijalna. “Ima neko dosadno tijesto, suho je i kruhasto. Dajem joj dvojku”, rekao je Jerko. “I ja joj dajem dvojku, toliko je bezlična da nemam više ništa za reći”, kratak je bio Silvijo. “Mast se ne osjeti toliko, ali tijesto joj je kranje bezlično. Pekmez uopće ne dolazi do izražaja”, zaključila je Ana. Jedini dojam koji je na mene ostavila jest bilo to što skoro da nisam ni osjetila pekmez u njoj. Dobila je tek prolaznu ocjenu.

Zajednička ocjena: 2

Dubravica

Adresa: Maksimirska 3

Cijena: 4,30 kuna

“Ova mi je super. Krafna je solidna u svakom aspektu, čak izgleda lijepo, izgleda bolje od svih drugih. Ali, nije me do kraja oduševila svojim tijestom pa joj dajem četvorku”, bila je ocjena Jerka. Silvijo se nadovezao: “Dobra je, nije me ubila masnoćom, vrlo dobra”. Složila sam se s njima, no na Anu je ostavila nešto slabiji dojam. “Po meni je ovo trojka, prosječna krafna. Tijesto mi je čak na trenutke spužvasto. Ali, ima dobar omjer sastojaka”, komentirala je.

Zajednička ocjena: 4