Povijest je prepuna spektakularnih znanstvenih prevara, no ovih 10 su, čini nam se, ipak najzabavnije

Kroz povijest smo svjedočili znanstvenim otkrićima koja je često bilo gotovo nemoguće shvatiti. Barem osobama koje nisu genijalci. Recimo, kad su otkriveni elektricitet i teorija relativnosti radilo se o potpuno suludim novim otkrićima koja su gurala granice znanosti i u konačnici nam promijenila život.

No, ponekad su suluda otkrića ipak samo suluda, piše Business Insider. Iza njih stoje osobe koje su spremne zalijepiti nekoliko kostiju ili unajmiti osobu koja bi okretala polugu za malo slave ili profita. Ovih deset znanstvenih prevara podsjećaju nas da ipak uvijek moramo biti barem malo skeptični prema novim otkrićima, barem dok se ne dokaže da su zaista genijalna.

1. Lažljivo kamenje Johanna Beringera iz 1725.

Otkriće: “Kolekcija kamenja koja je pronađena na rubnim dijelovima jednog bavarskog grada donesena je Johannu Beringeru, voditelju Prirodoslovnog muzeja Sveučilišta Wurzburg. Kamenje su mu donijeli njegovi studenti, radilo se o oko dvije tisuće komada na kojima su bili otisnuti motivi guštera, ptica s kljunom i krilima, paukova i njihovih mreža te žaba koje se razmnožavaju”, piše Guardian. Ostalo kamenje sadržavalo je astronomske objekte i hebrejsko pismo.

Beringer je pretpostavio da se radi o fosiliziranim reliktima Velikog potopa, te je pritom odbijao bilo kakvu mogućnost da se možda radi o djelu čovjeka. Toliko je bio siguran u svoju tvrdnju da je napisao čitavu knjigu o tome.

Ishod: Kada je Beringerova knjiga bila objavljena, studenti su mu donijeli i posljednji kamen na kojem se nalazilo njegovo ime. Ispostavilo se kako su dvojica Beringerovih kolega podmetnuli kamenje, a ono je tada postalo poznato kao “lažljivo kamenje”.

2. Mašina u neprekidnom pokretu iz 1813. godine

Otkriće: Mašina u neprekidnom pokretu je veliki izum čovjeka pod imenom Charles Redheffer. Radi se o mašini koja se nikada ne zaustavlja.

Ishod: Nakon što je primijetio malenu nepravilnost u radu mašine, skeptični inženjer mehanike Robert Fulton izazvao je Redheffera tvrdeći da sigurno može otkriti mehanizam koji mašinu konstantno drži u pokretu.

On je to u konačnici i napravio. Ispostavilo se kako je izvor nezaustavljive energije koja pokreće mašinu zapravo starac na tavanu, koji je okretao polugu jedući pritom komad kruha.

3. Život na mjesecu iz 1835. godine

Otkriće: Prema pisanju New York Suna, to je bila nova teorija o ‘pojavi kometa’. Navodno je astronom Sir John Herschel, koji je, kako se tada tvrdilo, otkrio planete koje kruže oko drugih zvijezda, riješio ili ispravio gotovo svaki problem matematičke astronomije. Mogućnost da na mjesecu postoji život u to je vrijeme bilo jedno od najuzbudljivijih otkrića.

Ishod: Ispostavilo se da ne samo da Herschel nije otkrio život na mjesecu ili riješio čitavo polje matematičke astronomije, već da nikada nije bio ni svjestan ovih otkrića te da su ona na bilo koji način bila povezana s njim.

4. Div iz Cardiffa iz 1869. godine

Otkriće: Radi se o skamenjenom ljudskom tijelu dugačkom nešto više od tri metra. “Diva iz Cardiffa” otkrila je grupa radnika koja je kopala bunar u nečijem dvorištu.

Ishod: Ateist George Hull stvorio je diva kako bi se našalio s jednim svećenikom fundamentalistom koji je vjerovao da su, prema pisanju Biblije, Zemlju nekada nastanjivali divovi. Kada se P.T. Branum počeo hvaliti sa svojom replikom diva, Hull ga je pokušao tužiti, no nije uspio s obzirom da nikako nije mogao dokazati da je njegov div pravi.

5. Čovjek iz Piltdowna iz 1912. godine

Otkriće: Charles Dawson, odvjetnik i amaterski lovac na fosile, otkrio je fragmente čovjekolike lubanje, čeljust s dva stara kutnjaka koja nalikuje majmunovoj čeljusti, nekoliko komada kamenog oruđa i fragmente životinjskog fosila. Znanstvenici su za lubanju počeli tvrditi kako ona potječe od stvorenja pod nazivom Čovjek iz Piltdowna koji je obitavao na Zemlji prije 500 tisuća godina, te kako se radilo o izgubljenoj evolucijskoj poveznici između majmuna i ljudi.

Ishod: Godine 1950. znanstvenici su ponovno pregledali kosti. Otkrili su da je gornji dio lubanje star 50 tisuća godina, a da je čeljust, za koju znanstvenici sada misle da potječe od orangutana, stara tek nekoliko desteljeća. Također je otkriveno da su fosili premazani kemikalijama kako bi kosti izgledale starije. Otkrilo se kako je Dawson podmentuo fosil, no do tada je on već umro.

6. Autopsija vanzemaljaca iz 1947. godine

Otkriće: Britanac Ray Santilli objavio je kako ima snimke jednog umirovljenog vojnog kamermana na kojima se nalazi snimka vanzemaljca čiji se svemirski brod srušio u Roswellu 1947. godine.

Ishod: Njegove tvrdnje su izazvale pažnju znanstvene zajednice, no Santilli je priznao kako se radilo o prevari tek 2006. godine. U jednom dokumentarcu, Santilli je priznao da je izrežirao i snimio čitavu autopsiju, no i dalje je tvrdio kako je snimka postojala. Rekao je kako je sve iznova snimio s obzirom da je originalna snimka bila u lošem stanju.

7. Pleme Tasaday iz 1971. godine

Otkriće: Radi se o malom plemenu iz kamenog doba pod nazivom Tasaday. Filipinski ministar Manuel Elizalde tvrdio je kako je otkrio pleme koje živi u kompletnoj izolaciji otoka Mindanao. Pleme “govori stranim jezikom, skuplja hranu iz prirode, koristi kameno oruđe, živi u spiljama iz džungle, nose odjeću od lišća i rješavaju probleme uljudnim pristupom”, piše Guardian. Predsjednik je otok proglasio rezervatom i zabranio antropolozima da ga posjete i proučavaju pleme.

Ishod: Godine 1986. predsjednik je bio potjeran s vlasti, a dvojica novinara dokopali su se otoka i otkrili da pleme Tasaday živi u kućama, nose normalnu odjeću te da su samo privremeno prihvatili način života iz kamenog doba, jer je to od njih zahtijevao Elizalde.

8. Otkrića iz kamenog doba Shinichija Fujimure iz 1981. godine

Otkriće: Trebali su to biti najstariji dokazi o postojanju ljudskog života. Shinichi Fujimura, japanski arheolog, prvi put je postao poznat kad je 1981. godine otkrio 40 tisuća godina staro kameno posuđe. Radi se o najstarijim ostacima pronađenima u Japanu.

No, njegovo otkriće 600 tisuća godina starog posuđa (koje je trebalo biti najstariji dokaz ljudskog života), zajedno s nekoliko rupa za koje je tvrdio da su bile primitivne nastambe, torpediralo ga je prema svjetskoj slavi 2000. godine.

Ishod: Te iste godine jedne japanske novine objavile su fotografije na kojima se vidi kako Fujimura na lokalitetu kopa rupe u koje stavlja artefakte. Fujimura je ubrzo sve priznao, no branio se dosta neobičnom tvrdnjom da je “bio obuzet nekom nekontroliranom potrebom” i “namamljen od vraga”.

9. Neotkriveni elementi 1998. godine

Otkriće: Radi se o dva radioaktivna elementa koja nikad prije nisu otkrivena. Znanstvenici Nacionalnog laboratorija Lawrence Berkeley sintetizirali su nove elemente i nazvali ih ununoktij (element 118) i livermorij (element 116), tako što su bombardirali olovo zrakama kriptona. Prema tvrdnjama američkog državnog tajnika za energiju, radilo se o “zadivljujućem otkriću koje otvara vrata u daljnje uvide u strukturu atomske jezgre”.

Ishod: Godine 2000. druga grupa znanstvenika nije uspjela replicirati rezultate, a laboratorij je objavio demantij. Fizičar Victor Ninov bio je optužen zbog iskrivljavanja podataka kako bi podmetnuo dokaze o stvaranju elemenata. Iste godine je livermorij prvi put zaista sintetiziran, a ununoktij nekoliko godina kasnije.

10. Fosil Archaeoraptora iz 1999. godine

Otkriće: Radilo se o fosilu navodnog dinosaura s perjem koji je dobio naziv Archaeoraptor. Mnogi su to otkriće proglasili izgubljenom poveznicom između modernih ptica i dinosaura.

Ishod: Ispostavilo se kako je fosil zapravo sastavljen od fosila različitih vrsta. Glava i donji dio dijela pripadaju tipu primitivne ptice, rep pripada malenom krilatom dinosauru, no nije poznato kome pripadaju noge sastavljenog fosila.