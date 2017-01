Priča Tessle Coil, žene koja je završila Princeton i odlučila za život spavati s muškarcima

Kada tražite savršeni posao, trebate se fokusirati na one poslove koje biste voljeli raditi i da niste plaćeni za njih. Istina – da ili ne?

Posljednji semestar na Princetonu, kad sam počela s lovom na savršenu karijeru, na ovo sam pitanje odgovorila s ‘da’. I to mi je jako olakšalo odabir. Svi oko mene planirali su otići u Hollywood kako bi se okušali u glumi ili su se spremali za naporne intervjue s voditeljima velikih banaka i savjetodavnih tvrtki u New Yorku.

Na mjestu kao što je Princeton, svi su jako glasni kad je riječ o ambicijama i dostignućima, ali malo je onih koji progovaraju o vlastitim slabostima i nesigurnostima. Po odlasku s Princetona, očekivanja su bila da ću postati ukalupljena Ivy League renesansna žena spremna uskočiti u neki unosan posao. No, moja profesionalna budućnost ispala je mnogo manje ortodoksna nego što sam mislila.

Zapravo prilično laka odluka

Odluku da počnem izlaziti s muškarcima za novac donijela sam iznenađujuće lako. Oduvijek sam bila fascinirana pričama o eskort damama i ostalim seksualnim djelatnicama i na njih sam gledala kao na svoje srodne duše u carstvu slobodoumlja i razvratništva.

Nikad nisam previše ozbiljno shvaćala činjenicu da seks zaista može otkriti one dijelove nas koje pokušavamo ostaviti skrivene, pa sam svaki posao povezan s njim vidjela kao svojevrsnu “terapiju na prepad”. S obzirom da sam uskoro trebala diplomirati psihologiju i s obzirom da sam bila poznata kao “seks-pozitivna drolja”, posao povezan sa seksom činio se kao logičan odabir.

‘Sugar dating’ zapravo nije uopće drugačiji od bilo kojeg drugog posla povezanog sa seksom. Bila ti prostitutka, eskort dama, striptizeta ili ‘sugar baby’ , na kraju dođe na isto – muškarci plaćaju za fizičko i emocionalno iskustvo s tobom. Razlika u nazivima zapravo govori puno više o osobi koja je te nazive izmislila, nego o samim profesijama.

‘Moji klijenti su za život radili sve ono što ja nisam htjela’

Osobno mi se ne sviđaju nazivi sugar daddy i sugar baby. Ne volim ono što impliciraju. Ti muškarci nisu moj otac, a ja definitivno nisam dijete. Više se volim zvati ‘sugar cunt’, a svoje klijente ‘sugar dicks’.

Kad već imate dugogodišnju vezu s nekim, kao što imaju i mnoge druge djevojke koje se bave ovakvim poslom, razvijete neku određenu i dobro poznatu dinamiku. Ali što se opisa bilo kojeg posla povezanog sa seksom tiče, upravo je to najprivlačniji dio – posao prilagođavate na način koji baš vama najbolje odgovara.

Na početku, moje je vršnjake zabavljala činjenica da želim postati tzv. sugar cunt, vjerojatno zato što me tada još nisu shvaćale previše ozbiljno. No, neki su ipak bili zabrinuti za moje emocionalno i fizičko zdravlje. Ja sam pak, s druge strane, pregrizla jezik svaki put kad bih došla u napast da izrazim zabrinutost oko njihovih planova u daljnjoj karijeri, jer, tko sam ja da im sudim?

Kako to obično biva, neki od mojih omiljenih klijenata po zanimanju su bili baš ono k čemu su pretendirali i moji kolege – pravnici, financijski stručnjaci ili eventualno poduzetnici. Sretna sam što se ne moram nositi sa stresom kojeg oni doživljavaju: održavanje stila života, naporan rad, traganje za vremenom gdje će malo uživati u životu… Više mi se sviđa onaj osjećaj neizvjesnosti gdje ću sutra navečer prespavati, nego li pritisak od strane bilo koje kompanije.

Što više para, što manje posla

Putanja kojom sam se kretala u svojoj sugar cunt karijeri reflektirala je tjeskoban put kroz koji su prolazili moji kolege. Nakon što sam diplomirala, s frendicom sam preselila na Floridu. I dok je ona muku mučila s odlukom o tome koji posao odabrati, ja sam smišljala kako da zaradim što više novca.

Početnička sreća očito je bila na mojoj strani, jer sam privukla čak tri potencijalna klijenta ubrzo nakon što sam se prijavila na stranicu ‘Seeking Arrangement’ – najpoznatiju web stranicu za upoznavanje vaših ‘sugar’ klijenata. Uspješno sam obavila dva od tri potencijala sastanka, jer se jedan tip jednostavno nije pojavio.

Na početku sam bila fokusirana na to da zaradim što je moguće više para, a da radim što manje. No naravno, dogodilo se upravo suprotno. Radila sam puno, a zaradila vrlo malo. Također, trošila sam puno više vremena i energije nego što sam htjela na muškarce s kojima sam se nalazila. Jedan je bio nizak i izgledao je poput zeca s valovitom kosom, a radio je u tvrtci koja piše eseje za studente.

Bio je izrazito ljut na sve oko sebe i osjećao se kao da je sav teret svijeta na njegovim leđima, što me izluđivalo. Drugi je bio oženjeni pravnik, savršeno uljudan i sladak i željan seksualne pažnje koju više nije dobivao od supruge. Uglavnom, bili su čisti klišej. A ono što nisam shvatila na početku jest da ću im davati puno više od samog seksa i da ustvari nisu plaćali moje tijelo, nego moju pažnju. Tražili su onu neku svjetlost u mojim očima, koja će prepoznati svjetlost u njihovima.

Novi poslovi i veza

Tri godine u ovom poslu bile su dovoljne da se ipak okušam i u nečem drugom, kao što je na primjer ugostiteljstvo i neki uredski poslovi. Također, preselila sam k dečku kojeg sam tada upoznala i živjeli smo skupa dvije godine u Chicagu. On je plaćao stanarinu i hranu, a ja sam radila kao konobarica i zarađivala taman toliko da uspijem nabaviti onoliko marihuane koliko mi je bilo potrebno.

Smiješno je to što je ovo bila veza koja je vrlo lako mogla biti kategorizirana kao veza iz koristi, a ustvari smo se užasno jako voljeli. Nismo ni shvaćali da mijenjamo svoju pažnju za međusobno potvrđivanje. A ustvari smo si međusobno pomagali kako bi se i jedan i drugi mogli osjećati kao ljudi.

Nakon prekida, shvatila sam da se ovakve vrste ‘transakcijskih’ veza nalaze svuda oko mene. Ono kad upadnete u neku vrstu simbioze i međuovisnosti, gdje jednostavno trebate međusobnu podršku jer ćete se inače raspasti.

U isto to vrijeme, kako sam postajala sve iskusnija u svom poslu, počela sam i sve više shvaćati zašto me ustvari ‘sugar dating’ toliko privlačio na samom početku: ako znaš što radiš, možeš vrlo uspješno voditi vlastiti posao, a ne trebaš nikakav početni kapital.

O cijeni sam sa svojim klijentima uvijek razgovarala na početnom sastanku. Cijenu sam postavila dosta nisko, prvenstveno zato što mi se 1,000 dolara činilo kao stvarno pretjerana cifra, a i zato što sam s cijenom od 500 dolara po sastanku privlačila puno više klijenata.

Ponude od nekoliko tisuća dolara

Naravno, dobivala sam ponude koje su dostizale i do nekoliko tisuća dolara, ali obično su bile od muškaraca čiji me karakter odmah u startu preplašio i odbio. Prihodi su mi tako od samog početka bili vrlo stabilni i nisu se previše povećali s vremenom, ali također, nikad se nisam ustručavala tražiti novac koji sam zaslužila.

Jednom kad smo se dogovorili oko cijene, oko nje više nije bilo pregovora. Moje iskustvo s klijentima pokazalo mi je da postoje dvije vrste: oni koji te žele preveslati, ali to shvatiš na samom početku pa na sastanak s njima ni ne odeš, i oni koji ne žele platiti već na prvom sastanku. Mnogi od njih vjeruju kako mi time rade uslugu ili sebe pokušavaju uvjeriti da ovo ustvari nije samo najobičnija razmjena, već nešto više od toga.

Ali mene nije briga što oni misle. Ako ne mogu biti iskreni prema sebi i priznati o kakvoj se igri radi, to je njihov problem – iako zapravo često postane i moj problem, kad odluče prekinuti viđanja jer smatraju da se nisu dovoljno povezali sa mnom.

Dosadna predvidljivost stalnog posla

Ljudi me često znaju pitati o detaljima moga posla, a ta ih znatiželja često razočara, jer shvate da on ustvari nije toliko misteriozan koliko su očekivali. Što se novca tiče, transakcija između mene i mojih klijenata jednaka je onoj između bilo kojeg drugog kupca i prodavača. Posao je posao, bez obzira ima li on veze sa seksom ili ne. Nakon što prvi puta zatražite novac, dalje jednostavno postane prirodno.

Kad se osvrnem na vrhunac svog posla kao ‘sugar cunt’, čini mi se da sam si htjela pojednostaviti život do te mjere da jednostavno sve mogu držati pod kontrolom. A što se tiče mog prekrasnog marketinškog posla s prekrasnim ljudima u prekrasnoj tvrtci – nije prošla ni godina dana, a već je postalo toliko ugodno da je bilo nepodnošljivo.

Raspored koji mi je diktirao tempo života bio mi je previše, pa sam se opet odlučila okrenuti ‘prostituciji’. Potencijalne sam klijente počela tražiti u Chicagu i očekivala sam da će to biti jako laka zarada. Pogotovo sada kad sam bila iskusnija sa zaradama, ljubavnim vezama, ‘sugar datingom’, a i općenito iskusnija u životu.

Moj ‘OKCupid’ profil postao je toliko popularan da sam morala isključiti notifikacije kako bih mogla barem nakratko sačuvati bateriju na životu. Imala sam osjećaj da ću pokoriti Chicago, okrenuti živote svojih klijenata naopako i zaraditi brdo love.

‘Sapunao me dječjim šamponima i pudrao mi dupe’

Ali u Chicagu nisam upoznala niti jednog muškarca koji mi je platio za moje usluge. Izvor novca totalno je presušio. Nisam bila sigurna je li nedostatak interesa za plaćanjem kod muškaraca u Chicagu bio izazvan razornom zimom koja je tamo vladala ili su jednostavno bili oholi. Umjesto da upoznajem klijente koji me obožavaju i plaćaju mi hrpu love za malo posla s moje strane, svaki put kad bih sjela u taksi drhtala sam od neizvjesnosti i straha za vlastiti život.

Jedan muškarac s kojim sam se sastala bio je sve ono na što su me prijatelji upozoravali. Lagao je o svom poslu, mjestu stanovanja i vlastitom identitetu, dok je u isto vrijeme od mene tražio svakakve detalje, kako bi bio siguran da ispunjavam sve njegove zahtjeve. Zatim me odveo u stan gdje smo igrali uloge nasilnog oca i uplašene kćeri, dok me kupao dječjim šamponima i pudrao mi dupe.

Potom bi mi stavio ruku na usta i šapnuo: “Mnogo je ljubavi u zlostavljanju.” Kad sam bila naslonjena na njega, preko njegovog sam ramena vidjela još nedovršen popis pod nazivom The Baby Doll Murders, dok mi je u isto vrijeme prepričavao svoj plan osnivanja harema u kojem bi bile samo žene određenih horoskopskih znakova.

“Dobit ćeš sestricu s kojom ćeš se igrati”, rekao je. “Moći ćeš joj raditi sve ono što ja radim tebi.” Pitao me želim li prespavati kod njega, što sam, naravno, odbila. Kad sam otišla, stigla mi je poruka koja je glasila: “Želim da ovo radiš jer me voliš, a ne zbog novca.” Odgovorila sam: “Da, tatice” i ignorirala sve njegove daljnje poruke.

Novi pokušaj u New Yorku. Pa u Kaliforniji

Nakon ovakvog iskustva, odustala sam od Chicaga. Upoznala sam lika iz New Yorka i odselila tamo, on mi je postao trener za dejtanje, a kasnije i partner. No, naša veza, kao i naši veliki poslovni planovi, ubrzo su neslavno propali. S 25 dolara u džepu i tri kofera u kojima se nalazio čitav moj život, stajala sam na ulazu u podzemnu željeznicu i plakala. I nisam imala apsolutno nikakve želje zaustaviti suze.

Ljeto u New Yorku bilo je iskustvo koje me potpuno transformiralo. Htjela sam nastaviti s poslom, ali bila sam jako neodlučna oko upoznavanja novih klijenata. Shvatila sam da me moj unutarnji radar ne vodi u pravom smjeru i da mu ne bih trebala vjerovati. Zbog tog silnog opreza, u New Yorku sam upoznala tek jednog jedinog klijenta.

Bio je ustvari veoma pristojno društvo: dovoljno zanimljiv i uljudan, a ujedno i užasno drag. Bio je Kanađanin, naravno. Još nisam upoznala Kanađanina koji mi se nije svidio. Jedini problem je bio što mi je plaćao manje nego što mi je bilo dovoljno, pa sam se, nažalost, morala pozdraviti s njim.

S obzirom da mi iskustvo u New Yorku i nije bilo previše unosno, odlučila sam iskoristiti priliku i preseliti u južnu Kaliforniju. Kad sam stigla tamo, zaklela sam se da više neću ulaziti u “one” poslove, ali nakon šest mjeseci stvarno mi je trebala lova. Uselila sam kod frendice u San Franciscu i ponovno sam otvorila profil na stranici “Seeking Arrangement”.

Posao je išao bolje nego ikad

Činilo mi se kao da je ovoga puta sve drugačije. Sloboda, fleksibilnost i spekulativna priroda sugar datinga i dalje su me privlačili te sam i dalje bila uvjerena da mogu igrati igru prema vlastitim pravilima.

U San Franciscu sam, više manje, imala solidan broj klijenata između kojih sam mogla birati one koji su mi najviše odgovarali, a posao je bio zanimljiviji i bolji nego ikad prije. Ujutro sam, ispijajući kavu, odgovarala na poruke onim muškarcima koji su mi se svidjeli, a zatim bih se s njima nalazila na ručku ili na piću.

Iako sam, mogu reći, usavršila svoju sugar cunt ulogu, ne bih bila iskrena kada bih tvrdila da mi je život bio glamurozan. Zarada je bila dobra, ali prekrasan nakit koji sam dobivala sve me manje privlačio, jer sam shvatila da mi je on ustvari bio samo ogroman teret. A od svih muškaraca s kojima sam se nalazila, ni jedan se nije dulje zadržao u mom životu.

‘Previše se se vezali za mene’

Ili zato što su se previše vezali za mene, pa se nisu mogli pomiriti s tim da plaćaju vlastite emocije, ili zato što sam ja imala osjećaj da su emocionalni paraziti koji svoj ego hrane mojim orgazmima.

Njihovo je nestajanje ustvari korespondiralo s opadanjem mojih interesa prema ovom poslu. Naučila sam da je svaki posao posao i da mi je dosta raditi za druge ljude. Ušla sam u ovo upravo kako bih izbjegla poslove u kojima si zarobljen unutar malog ureda i umoran od vrtnje na kolutu velikih poduzeća i nipošto nisam htjela biti kontrolirana od strane vlastitog posla, kakav god on bio.

No, netko će uvijek sa zadovoljstvom prihvatiti da vam bude nadređeni – ako mu dopustite. I mislim da je napokon vrijeme da i ja uskočim u ulogu nadređene.

Preneseno s Vicea