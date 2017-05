Netko u Zagrebu izgubio je ključ od mrtvačnice (i još 32 podjednako neobične stvari u odjelima izgubljeno-nađeno)

Nekad su odjeli za izgubljeno-nađeno postojali na svakom javnom mjestu, od željezničkog do autobusnog kolodvora pa čak i samog ZET-a. Danas se sve te stvari nose u zagrebački Nalazni ured policije u Heinzlovoj ulici. Tamo se označavaju i kontaktiraju vlasnici ako postoji trag koji bi ih do njih mogao dovesti, a ako ne, u Nalaznom uredu stoje godinu dana. Iz ZET-a najčešće dolaze školske torbe, a iz HŽ-a i s autobusnog kolodvora – koferi.

No, u Nalaznom uredu čuvaju se svi pronađeni predmeti, bez obzira je li to nečija torba ili privjesak za ključeve. Također, sve ono što vi nađete na ulici i odnesete u policiju (novčanik, torbica, nešto treće) sprema se u podrum u Heinzelovoj pod rednim brojem. S druge strane, u velikim trgovačkim centrima poput Arene, svoje izgubljeno možete pronaći na samom Info pultu. Zaposlenik će vam dati formular u kojem ćete napisati što ste izgubili i kada, a ako je pronađeno, svoje stvari ćete odmah dobiti natrag.

Ikea jedina reciklira izgubljene stvari

Slično je i s Ikeom koja svoje izgubljene stvari razvrstava na vrijedne i manje vrijedne te ih čuva u posebnim pretincima i u sefu. Drže ih kod sebe nekoliko mjeseci, a onda ono što valja daju u humanitarne svrhe, a sve ostalo recikliraju. Ako ste pak nešto izgubili još odavno u Cinestaru, slobodno skoknite do njih, oni neograničeno čuvaju sve novčanike, rukavice i ostale izgubljene predmete.

Međutim, osim svakodnevnih stvari koje ljudi gube poput šalova i kapa, na svakom od ovih mjesta pronašli smo i neke potpuno lude stvari. Dobro, netko je izgubio ključ (od mrtvačnice), ali to je maleni ključ. Bolje je pitanje, kako je netko uspio izgubiti ogromni hrvatsku zastavu od tri metra, test na narkotike ili bosanski narodni instrument (barem mislim da je to to). U svakom slučaju, ako prepoznate na sljedećim fotografijama nešto što ste baš vi izgubili, sada znate gdje vas čeka.

1. Plamenik za kampiranje

2. Bakrena žica (mislili smo da je umjetna kosa)

3. Test za narkotike

4. Retrovizor

5. Dio automobilskog radija

6. Torbica s nakitom

7. Zastava Republike Hrvatske

8. Šargija (bosanski narodni istrument)

9. Motoristička torba

10. Pravni dokumenti

11. Muška poslovna torba

12. Poluga

13. Ortopedsko pomagalo

14. Boksačke rukavice

15. Hrpa naočala

16. Dječje dude

17. Barbika

18. Dječje cipele

19. Kutija za CD-ove s nakitom

20. Torbica ‘Frozen’

21. Velika knjiga iz gradske knjižnice

22. Automobilska guma

23. Hrpa ključeva

24. Hrpa kartica

25. Prometna dozvola

26. Novčanik

27. Češalj

28. Dječja maska

29. Pernica

30. Igračka sat

31. Ključ mrtvačnice

32. Naušnice

33. Novčanik za sitniš