Prva fluorescentna žaba na svijetu otkrivena je nedavno uz Amazonu. I to sasvim slučajno

Prva fluorescentna žaba na svijetu je otkrivena uz Amazonu u Argentini. Znanstvenici iz muzeja prirodnih znanosti Bernardino Rivadavia iz Buenos Airesa otkrili su je slučajno dok su proučavali pigment točkaste žabe Hypsiboas punctatus koje su česta vrsta u kišnim šumama Amazone, piše The Guardian.

Na običnom svjetlu žaba je imala dosadnjikavu prošarano zeleno-smeđu kožu sa crvenim točkama, ali ispod UV svjetla sjajila je jarko fluorescentno zeleno. Fluorescentnost – sposobnost da se apsorbiraju kratke valne duljine i re-emitiraju dulje valne dužine – je neobična za stvorenja koja žive na kopnu.

Prije se mislilo da to ne postoji kod kralježnjaka

Znanstvenici koji su objavili otkriće 13. ožujka u Proceedings of the National Academy of Sciences, otkrili su da se svjetlost žabe povećava za 19 do 29 posto ovisno o nivou svjetla u njezinom okruženju. Za tvar koja uzorkuje plavo-zeleni sjaj točkaste žabe prije se mislilo da ne postoji kod kralježnjaka i to otkriće je uzbudilo znanstvenike.

“Ovo je potpuno drugačije od molekula koje su sposobne za fluorescenciju kod drugih kralježnjaka, koje su obično proteini ili polienski lanci”, izjavila je Maria Gabriella Lagoria, fotokemičarka na Sveučilištu u Buenos Airesu i koautorica istraživanja.