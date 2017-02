Seksualni radnici za Vice pričaju kako to izgleda kada odlaze na spojeve

Postoji li pravo vrijeme da osoba koja se bavi prostitucijom to prizna svom partneru? Postizanje balansa između poslovnog i osobnog života je dosta teško, a kada ste u seksualnoj industriji stvari postaju još kompleksnije. Može li uopće prostitutka ostvariti normalnu, dugoročnu vezu s osobom koja joj se uistinu sviđa? Vice je s nekoliko seksualnih radnika razgovarao upravo o tome. Neka imena su za potrebe teksta promijenjena.

‘Najbolju vezu imala sam s tipom koji se bavi istim poslom’

Dva odgovora koja dobijam na spojevima su: “Ne, jer si prostitutka” i “Da, jer si prostitutka” Nikada se ne radi o meni. Potpuno razumijem ako se netko ne može nositi s tim, ali tu su i oni koji žele isprobati nove stvari u seksu, a ako je to jedini razlog zbog kojeg žele izlaziti sa mnom, onda neka zaborave.

Moja zadnja veza je trajala otprilike dva mjeseca. On bi me pitao kakav mi je bio dan, a ja nisam htjela govoriti o tome. Dijelila sam dio sebe s neznancem i nisam htjela da moj dečko misli da ne dobiva pravu mene. Stvar je u tome da ja zaista uživam u svom poslu, volim ga. Doživljavam orgazme cijelo vrijeme. To je sjajno, ali isto tako mi se čini da se odbijam potpuno otvortiti jer ne želim da moj partner bude ljubomoran.

Najbolja veza koju sam ikada imala je bila s drugim seksualnim radnikom. To je bilo sjajno. Bilo nam je jako ugodno zajedno i mogli smo razgovarati o svemu. Sjećam se jednom u restoranu, jedan par je razgovarao o svom danu, poslovnim prijedlozima, prezentacijama i sličnim stvarima. Pitala sam svog dečka što je radio taj dan. “Oh, bio sam s ovom ženom, a ti?” odgovorio je. “Oh, ševila sam čovjeka s umjetnim spolovilom” Počeli smo se jako smijati. Jedini razlog zbog kojeg to nije uspjelo je jer imam djecu, a on je malo mlađi od mene. Nije imalo veze s našim poslom.

Mislim da neke žene koje se bave davanjem seksualnih usluga mogu biti pretjerano naivne kada pokušavaju pronaći partnera, jer kad pronađemo nekoga, ponekad se izlažemo više nego što bismo trebali. Vjerojatno je to razlog zašto sam odlučila ostati sama- to mi je prevelika gnjavaža.

Charlotte Rose, London

‘Mislila je da sam seks mašina’

Muška sam prostitutka i specijaliziran za fetiše, sado mazo. Ljudi su uglavnom zapanjeni time da muškarac može biti uspješan seksualni radnik. Žene s kojima izlazim pretpostavljaju da sam neka seks mašina, ali zapravo sam prilično osjetljiva duša. Jedna je nedavno mislila da lažem kad sam joj pokazao svoju web stranicu.

U dugogodišnjoj sam vezi, ali vježbam tzv. poliamoriju. Moja partnerica se znala uzbuditi kada bi dobio last-minute rezervaciju i morao promijeniti naše planove, pa sam prestao raditi tako da bih smanjio tenzije između nas. Sad radim samo po rezervacijama unaprijed.

Ne lažem ljudima s kojima izlazim, ali lažem drugim ljudima non stop kad me pitaju što radim, taksi vozačima, slučajnim ljudima u barovima i kafićima. To je kako bih izbjegao duge razgovore koje sam vodio milijun puta, nema veze sa sramom. Nema previše stigmi povezanih s muškim prostitutkama. Svejedno, puno je pretpostavki o tome kako je izlaziti s prostitutkama, svi očekuju bolesti i lijekove i nedostatak samopoštovanja. U mom iskustvu, ništa od toga ne može biti dalje od istine.

Seani Love, London

‘Pijan me zaprosio dok sam radila’

Imala sam samo dvije veze do svoje 21. godine. Prvi put kad sam napravila pauzu s eskortom, ali kad sam mu rekla što sam radila, bio je uzrujan. Nakon toga mu je bilo teško vjerovati mi, došli smo do točke da je provjeravao moj telefon i mailove. Prekinuli smo jer je želio obitelj, a ja nisam bila spremna za to.

Kad sam se vratila eskortu, nisam imala želju za ulazak u drugu vezu. Onda sam jednog dana vidjela novog klijenta koji mi se svidio; mislila sam kako je smiješan i sladak. Bio je mojih godina i pojavio se pomalo pijan jedne večeri u klubu gdje sam radila. Zaprosio me pred Rumunjkama s kojima sam radila i mojim razbijenim menadžerom. U tom trenutku, trenirala sam biti domina, pa kad je došao našao me u mojoj “tamnici”.

Odjednom, nestao je na godinu dana i tada sam shvatila koliko sam ga voljela. Konačno, ponovno me nazvao, raspravljali smo, otišli na večeru i sada smo zajedno godinu dana. Pitam se nekad hoće li postati ljubomoran. No, mislim da dobro funkcioniramo zajedno, jer smo oboje jedno drugo vidjeli u najranjivijem izdanju, međusobno se poštujemo. Međutim, kada nas ljudi pitaju kako smo se upoznali, damo im samo neku dosadnu priču.

Yvonne, London

‘Lagala sam nekoliko mjeseci’

Ja sam prostitutka odjevena u pastiricu, nikada to nisam nikome odmah priznala. Lagala sam prvih nekoliko mjeseci u svakom odnosu. Mrzim govoriti novim ljudima o tome, previše je predrasuda, i ne osjećam da ljude s kojima bezazleno izlazim imaju pravo znati takve intimne detalje o meni.

Sadašnjem dečku ovo sam otkrila u koracima. Prvo, rekla sam da sam to prije radila, a onda sam mu na kraju rekla da to još uvijek radim i kako neću prestati ni za koga. Bio je zaista pogođen zbog toga što sam lagala, pa sam se preselila iz kuće na par dana. Kasnije, nakon što smo se oboje isplakali i imali vremena razmisliti o svemu, svhatio je da to i nije bila tako velika stvar. To je samo posao koji ne mijenja ono što sam ja.

Jamie Drake, Edinburgh

‘Mislio je da se bavim ovim da privučem pozornost’

Gotovo svaki muškarac s kojim sam ikada izlazila imao je lošu reakciju na moj posao u escortu. Ljudi su često šokirani i počnu preispitivati svoje mišljenje o meni. Bila sam na spojevima na kojima su me odmah pitali: “Koja je najstrašnija stvar koju si ikada morala učiniti?”Kao da me prisiljavaju na strašne stvari?! Drugi djeluju kao da im je ok što radim, a onda nakon toga nikad ne nazovu. Jedan tip s kojim sam izlazila bio je konstantno zabrinut da će dobiti HIV ili neku spolnu bolest od mene.

To me nagnalo da postanem svjesna koliko malo ljudi znaju o seksualnoj industriji. Još jedan tip mi je rekao da je mislio da tim poslom samo želim privući pozornost, da je to samo faza. Kad je moja zadnja veza postala ozbiljnija, odlučio sam se zaposliti kao konobar i na neko vrijeme prestati s eskortom. Otkrio sam da ne mogu emocionalno biti povezan s njim ako on nije upućen u moj posao. To je kompromis, a u liberalnijem, educiranom svijetu, pretpostavljam da ću naći više ljudi koji će me prihvatiti.

Ben, London

‘Ignorirao me dva dana kada je saznao čim se bavim’

Nemam veze s ljudima jer smatram da je preteško lagati, a ne mogu reći nijednom muškarcu istinu. Jednom sam rekla bivšem da sam bila prostitutka u prošlosti, a on me onda ignorirao dva dana dok nije odlučio želi li nastaviti naš odnos. Bila sam slomljena i zabrinuta da naš odnos završava. Pitao me što sam radila i koliko sam klijenata imala i jesam li to ikada učinila dok smo bili zajedno.

Osjećala sam se posramljeno i uzrujano. Od tada, imala sam nekoliko spojeva i kraćih odnosa, ali jednostavno mi je preteško lagati. Mrzim svoj dvostruki život, nisam ništa rekla ni svojim prijateljima jer sam mislila kako će me osuđivati.

Stacey, Edinburgh i Belfast