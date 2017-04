Dugo nismo vidjeli ništa luđe od videa policajaca koji mlate tipa jer ne želi prepustiti svoje mjesto u prebukiranom avionu

Na društvenim mrežama pojavio se prilično uznemirujuć video na kojem se vidi kako je jedan putnik nasilno uklonjen iz aviona United Airlinesa, nakon što je odbio prepustiti svoje sjedalo zaposlenicima kompanije. Jedna osoba koja je bila u zrakoplovu ispričala je kako je let bio prebukiran i aviokompanija je morala pronaći mjesta za posadu jednog drugog leta.

No nitko od putnika nije želio prepustiti svoje mjesto ni kada im je ponuđeno 800 dolara kao naknada za neugodnosti. Aviokompanija je nasumično odabrala nekoliko putnika koji su ponovno zamoljeni da napuste avion. Jedan muškarac, navodno liječnik, odbio je to učiniti pa je pozvana policija koja ga je na silu izvukla u šoku. Drugi su putnici, evidentno šokirani, snimili cijeli događaj i video objavili na društvenim mrežama, gdje ga je do sada pogledalo više milijuna ljudi.

Kasnije se pojavio još strašniji video

“Let 34111 iz Chicaga u Louisville bio je prebukiran. Nakon što je naš tim tražio dobrovoljce, jedan je putnik odbio svojevoljno napustiti avion stoga su pozvane snage reda. Ispričavamo se zbog situacije s prebukiranjem. Detalji o uklonjenom putniku bit će preusmjereni policiji”, rekli su iz kompanije nakon incidenta Business Insideru.

“Ovo je uznemirujuć događaj za sve nas u Unitedu. Ispričavam se što smo morali premjestiti putnike. Naš tim u potpunosti surađuje s policijom kako bismo napravili deteljan pregled događaja. Željeli bismo i direktno razgovarati s putnikom kako bismo razriješili situaciju”, rekao je direktor aviokompanije Oscar Munoz.

Kasnije su objavljena još dva, možda i šokantnija videa u kojema se vidi kako se izbačeni putnik, u potpunom stanju šoka drži za zastor i ponavlja “želim ići kući” i “samo me ubijte”.