Svi pričaju o bizarnom potezu jedne mame koja je pobijesnila kad joj se kćer vratila kući sa zašaranim čizmicama

Modna dizajnerica Sarah Louise Bryan pobijesnila je kada se njena trogodišnja kći Isabella vratila kući s ogrebotinama i tragovima olovke na svojim talijanskim krznenim čizmama. Mala Isabella poslijepodne je provela igrajući se kod prijateljice pa je ljuta Sarah poslala ljutiti mail majci djeteta kod kojeg se Isabella igrala, piše Daily Mail.

U mailu zahtjeva da joj 33-godišnja Nicole Gibbs do 1. veljače plati zamjenu cipela, što će iznositi 325 eura. Gospođica Bryan iz Wakefielda u West Yorkshireu izjavila je za The Sun kako Isabella gdje god ide, u torbi nosi druge cipele. “Jasno je da će cipele dobiti ogrebotine na potplatama, ali one izgledaju kao da su nošene godinu dana, a ne nekoliko sati. Tu je i veliki crni znak na peti gdje su zašarane. Bila sam shrvana kad sam ih vidjela.”

‘Ostala sam zgrožena kada se vratila’

Trogodišnja Isabella ima više od 60 pari cipela, neke su napravljene u Španjolskoj i Italiji, a mnoge su iz kolekcija svjetski poznatih dizajnera. Gospođa Bryan je objasnila da joj je kći dječji model i da su joj te talijanske cipele bile važne za fotografiranje.

Mail koji je napisala Sarah glasio je ovako: “Dakle, Isabella je upravo došla kući s igre s tvojim djetetom i ostala sam zgrožena kada sam vidjela da su njezine nove talijanske kožne cipele cijele oguljene i imaju trag Sharpie olovke. Ispod je račun za zamjenu jer one ne mogu biti popravljene obzirom da su od fine talijanske kože. Kao dizajnerica, ne želim da moje dijete izgleda ništa manje od netaknuto.” Navela joj je i kako račun iznosi 325 eura i treba ga platiti do 1. veljače 2017.

Bizarni projekti

Dizajnerica Sarah je prvi put dospjela na naslovnice kada je napravila haljinu od Skittles bombona koja je završila u postavi londonskom muzeja Ripley’s Believe It Or Not. Na haljini je radila po šest sati dnevno svaki dan mjesec dana kako napravila haljinu u kojoj je bilo 3 tisuće slatkiša.

No, njezin sljedeći projekt bio je još ambiciozniji i dosta bizarniji, kada je napravila top i suknju od stidnih dlaka.

Upustila se u taj projekt kako bi zadala udarac kreaciji koju je 2010. nosila Lady Gaga, a koja je bila od mesa. Sarah je oko šest mjeseci skupljala materijal za izradu suknje i tipa, deseci ljudi slali su joj stidne dlake.

Bila je beskućnica

A onda je u prosincu 2016. predstavila još jedan projekt koji izaziva gnušanje u želudcu, haljinu napravljenu od ribe. Haljina koja seže do poda bila je napravljena od stotinjak riba i lignja. Njen najnoviji projekt za koji se nada da će biti još bolji nije ništa manje bizarniji od prošli. Pozvala je muškarce da doniraju spermu, slanjem svojih vulgarnih fotografija u bikiniju za one muškarce kojima je potrebno “dati ruku”.

Sarah je prošla i kroz beskućništvo, a prošla je i kroz bolni raskid koji je rezultirao ovisnosti o laksativima. Govoreći o svojoj prošlosti, Sarah kaže da je “borac”, i da je uvijek htjela omogućiti svojoj djeci bolji život. Kaže da joj je njezina Skittles haljina omogućila da iznajmi lijep dom i kupi sportski automobil.