Trump je uzeo stanku tijekom govora da popije gutljaj vode i Twitter je podivljao. Razumijemo zašto

Američki predsjednik Donald Trump uzeo je kratak predah i popio malo vode za vrijeme govora o svojoj turneji po Aziji koji se prenosio uživo. Internet je, naravno, podivljao. Okej, zvuči blesavo, čovjek je naprosto popio malo vode jer je bio žedan, ali scena je, priznat ćete, zaista komična.

Trump je, naime, zastao, tražio vodu ispod govornice, ali je nije mogao pronaći. Netko mu je onda pokazao gdje je bočica, koju je potom predsjednik posve neprirodno uzeo i vrlo dramatično otvorio pa uzeo gutljaj. I nastavio govoriti. Pa tako ljudi na Twitteru, recimo, pišu: “može li netko Trumpa naučiti da otvori bocu i ispije gutljaj vode na način koji barem djeluje ljudski?”.

President Donald Trump paused during a lengthy statement to the nation about his big Asia trip to take a sip of water pic.twitter.com/aosyM5hcBy — Business Insider (@businessinsider) November 15, 2017

Rubio kaže da bi morao poraditi na izvedbi

Inače, Trumpov protukandidat u borbi za republikansku nominaciju Marco Rubio imao je smiješni incident s vodom 2013. godine, zbog kojeg mu se Trump za vrijeme kampanje nemilosrdno rugao.

Rubio je sada morao reagirati. “Slično, ali mora poraditi na izvedbi. Sve mora napraviti u jednom pokretu i oči uvijek moraju gledati u kameru, ali nije loše za prvi put”, napisao je.

Similar,but needs work on his form.Has to be done in one single motion & eyes should never leave the camera. But not bad for his 1st time https://t.co/s49JtyRo3S — Marco Rubio (@marcorubio) November 15, 2017

Ipak, nešto više od licemjerstva, Twitter je Trumpu zamjerio to što je bocu vode pridržavao s obje ruke. I satima se neviđeno zabavlja:

The best part of Trump’s water sip awkwardness is him holding the bottle with two hands like he’s drinking from a sippy cup.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #inners — I👏🏾Miss👏🏾Obama (@SheilaInCT) November 16, 2017

Can someone teach Donald Trump how to open a bottle of water and take a sip in a way that resembles a normal human? — Molly (@isteintraum) November 15, 2017

Comparing Trump's water break to Marco Rubio's is absurd. Marco only used one hand to hold the water bottle. — Frederick Douglass (@gettinnoticedmo) November 15, 2017

Trump picked up that water bottle like he was transferring a baby’s heart into an organ transport cooler. — LiberalBookwormJim (@goodoldcatchy) November 16, 2017