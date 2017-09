U 2017. direktor šibenskog groblja moli da žene idu na kraj pogrebne kolone, ‘jer je to tradicija’

Ovih dana na šibenskom gradskom groblju Kvanj pojavio se neobičan pravilnik koji potpisuje Joško Vuković, direktor gradske tvrtke Čempresi iz Šibenika. U njemu gospodin Vuković savjetuje kako bi se trebalo ponašati za vrijeme sprovoda. Njegov sprovodni bonton postao je viralan zbog dijela u kojem stoji da bi žene trebale hodati na kraju sprovodne kolone.

“Ako je riječ o sahrani, pridržavajte se rasporeda pogrebne povorke kako je definira svećenik ili voditelj ceremonije, a u našim krajevima je uobičajen slijedeći raspored: križ, muškarci, vijenci, svećenik, pokojnik, članovi obitelji i potom žene”, piše.

‘To je samo stvar tradicije’

Naravno, ljudi su ga počeli masovno prozivati za vrijeđanje i degradiranje žena. Vuković, naravno, tvrdi kako mu to nije bila namjera. “Naravno da nam ni na kraj pameti nije bilo omalovažavati ili, nedajbože, degradirati žene! Pravilnik nismo sastavili kao popis zapovijedi, nego je to niz sugestija kako bi se bilo prikladno ponašati na sprovodima, a dio o ženama stvar je tradicije koje se, kao i u bezbroj drugih slučajeva, malo tko drži“, pokušao je objasniti Vuković za portal Šibenik In.

Direktor, između ostalog, savjetuje svoje građane i kako bi se trebali odijevati na sprovodu “U urbanim krajevima crna odjeća nije više obvezatna na sprovodima te se očekuje samo od najužeg kruga ožalošćenih. Ipak, lepršava i provokativna odjeća nije primjerena situaciji“, stoji u pravilniku. Trebalo bi izbjegavati kratke hlače i suknje, sportske majice i sličnu garderobu”, piše u pravilniku.