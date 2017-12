U Gundulićevoj je jučer otvoren slatki mali dućan, krcat mirisnim svijećama, začinima, čajevima i – ginovima. Brend Kofer. (da, s točkom) postoji već neko vrijeme, njihove svijeće ste mogli nabaviti preko weba, no sada su se udružili s popularnim zagrebačkim barom A most unusual garden i u Gundulićevoj 13 otvorili mali, fora prostor koji su također nazvali Kofer.

Cijela stvar je krenula od 26-godišnje Marije Matković i četiri godine starije Irene Mičić koje se izradom svijeća bave već neko vrijeme, no sada su u ovaj projekt krenule s dugogodišnjim prijateljima, Ivanom i Mariom, vlasnicima A most unusual gardena, koji su u cijelu priču uveli začine, čajeve, i naravno, ginove po kojima je ovaj bar, skriven među drvećem u Horvaćanskoj, posebno poznat.

Prijatelji iz srednje škole

“Ideja o suradnji se dogodila u rujnu prošle godine kad smo svi radili na kućici na zagrebačkom Food Film Festivalu. Mi smo na kućici Kofer. prodavale svijeće, a dečki su pripremali koktele, mojito i gin tonik”, priča Marija. Irena i Ivan su, inače, prijatelji koji se poznaju još iz srednje škole pa je cijela stvar krenula nekako spontano.

“Željeli smo stvoriti kreativno mjesto pozitivne energije, to nam je bila vodilja koja nas je držala budnima dok smo radili cijelu noć”, priča Mario. Kažu da su htjeli prostor u centru Zagreba, dugo su ga tražili. Kad su ga napokon našli preuređivali su ga oko dva mjeseca. “Mijenjali smo doslovno sve i preuredili smo ga sami”, objašnjavaju.

Imaju začine za ginove

Cure svijeće, inače, rade od sojinog voska. Pakiraju ga u limene posudice, a naljepnice oslikavaju mladi ilustratori s likovne akademije. “Trenutno surađujemo s Lanom Hudinom iz Lana’s DuckAss i Issom Bratinčević iz Issa Arts”, pričaju te objašnjavaju kako rade svoje eco-friendly svijeće. “Vosak nam dolazi iz Velike Britanije, pakiran u velikim kockama koje onda topimo u svom pogonu u Novom Zagrebu. U njega dodajemo mirise koje nabavljamo iz Francuske i Velike Britanije. Nakon toga ga prebacujemo u male limenke”, pričaju.

Dečki iz A most unusual gardena su u priču ušli s 13 vrsti ginova, Botanica začinima, četiri vrste čaja i začinima za kuhano vino i ginove, poput perzijske ruže i anisa. Cijene začina su od 25 do 40 kuna po limenci, a čajevi su, ovisno o vrsti, od 29 do 35 kuna. Ivan odmah objašnjava i zašto začini za gin. “Zapravo pojačavaju okus i miris gina, na neki način ga pospješuju. Što se tiče cijena Kofer. svijeća one su po 60 kuna, a ako uzimate s posebnim omotima ilustratorica onda su 70 kuna.