U Hrvatskoj je krenuo Beeping, servis koji zovu Uber za čišćenje. Testirala sam ga na svom stanu

Prije par tjedana u Hrvatskoj, u Zagrebu zapravo, profunkcionirao je Beeping.hr, digitalna platforma (originalno iz Slovenije) koja spaja ljude koji trebaju čišćenje stana i one koji čiste. Recimo, na Netokraciji su ga nedavno opisali kao Uber, samo za čišćenje. Stvar je posve jednostavna; odete na sajt, upišete kvadraturu stana i označite usluge koje želite. Beeping odmah izbaci cifru koliko će vas to koštati. Čistače nazivaju Beeperima, radi se o bilo kome tko želi zaraditi čišćenjem. Na sajtu tvrde da se radi isključivo o profesionalcima. Doduše, veliki dio čistača su im navodno studenti, no tvrde da svi prolaze edukaciju o pravilnom čišćenju.

Odlučili smo testirati uslugu, naručili smo čišćenje jednog stana. Odmah na početku moramo naglasiti dosta bitnu stvar o stanu – nije baš bio čist. Nimalo, zapravo. Naime, na Beepingu imaju napomenu da ne rade generalke (osim ako niste premium član, dakle redovni korisnik, ne nude ni peglanje), već samo redovna čišćenja, a stanu u koji smo ih pozvali, realno, dobro bi došlo dubinsko čišćenje. Recimo, prozori nisu oprani sramotno dugo, s tim da su pritom krovni pa ionako vrlo brzo postanu ogavni. Inače je stan takav da je, iako je relativno nedavno potpuno renoviran, konstantno prepun prašine.

Naime, nalazi se u staroj zgradi koja se raspada, a ne pomažu baš ni susjedi koji posljednje četiri godine neumorno renoviraju objekt u dvorištu zbog čega neprekidno cirkulira neka crvenkasta prašina. Dodajte tome dvoje ljudi koji stalno rade i nisu pretjerano talentirani za čišćenje te dijete od četiri godine koje iz nekog razloga voli puniti sve džepove, cipele i ruksake pijeskom i dobit ćete stan za koji vam je možda malkicu neugodno kad ga netko drugi, osim vas, krene čistiti.

Kako naručiti čišćenje

Dakle, naručili smo čišćenje. Cijela stvar izgleda tako da odete na Beeping.hr i otvori vam se stranica na kojoj vam se odmah nudi ikonica na kojoj piše ‘provjerite ponudu’. Kad je stisnete nude vam se opcije odabira veličine stana te možete odabrati neku ili sve od četiri dodatne opcije, od kojih se svaka dodatno plaća – pranje unutrašnjosti pećnice, pranje prozora, pranje jednog kuhinjskog elementa (s priborom za jelo) i pranje unutrašnjosti frižidera. Kad označite sve što vam treba i upišete svoj mail, sajt vam izbacuje cijenu čišćenja.

Mi smo odabrali kategoriju do 45 m2 plus pranje prozora. Bez prozora, dakle samo redovno čišćenje, koštalo bi 190 kuna, u ovom slučaju je koštalo 280 kuna (inače, najveća kategorija stana im je do 195 m2, za koji ćete samo obično čišćenje platiti ozbiljno visokih 710 kuna). Učinilo nam se i malo puno tih 90 kuna ekstra za pranje prozora, ali smo bacili pogled na druge servise za čišćenje i cijene su više-manje iste. Općenito, ako naručujete čišćenje od osoba koje imaju obrt, dakle ne rade na crno, čini nam se da ćete doći otprilike na isto, jer cijene su uglavnom 50 kuna po satu za standardno čišćenje, što na kraju za stan od pedesetak kvadrata, za koji ipak treba otprilike četiri sata, ispadne oko 200 kuna.

Sustav automatski nudi termin tek za 48 sati

Okej, nakon što ste odabrali kvadraturu i vidjeli cijenu te još uvijek želite naručiti čišćenje, kreće upisivanje podataka – ime, prezime, broj, adresa.. Standardno. Bila je subota kasnije popodne kad smo krenuli bukirati uslugu, no kao prvi slobodni termin Beeping nam je izbacio tek utorak u 8 ujutro. Što je možda malo čudno, čekati skoro tri dana za prvi slobodan termin. No, dok ste na stranici u desnom donjem uglu cijelo vrijeme vam je kućica od Messengera, za slučaj da imate nekih pitanja. Pa smo ih pitali koje su šanse da dobijemo raniji termin; tipa u nedjelju ili ponedjeljak. Nisu odgovorili pa smo nakon nekih sat i pol ponovili upit. Ovaj put su se javili relativno brzo, objasnili da sustav dopušta tek prvi slobodan termin za 48 sati ne računajući vikend i ponudili da oni naprave direktno narudžbu za neki raniji.

Zahvalili smo i ipak ostali kod utorka, označili najraniji jutarnji termin, u osam sati (najkasniji je pola sedam navečer), koji je, prema računici sajta, trebao trajati do 11.40. Morate odmah označiti i kako će Beeper ući u stan, hoćete li ga dočekati, ostaviti kod nekoga ključ ili nešto treće. Mi smo označili da ćemo ga dočekati. Sljedeći korak je plaćanje; možete odabrati PayPal, karticu (Maestro, Visa, Diners) ili opću uplatnicu, odnosno internet bankarstvo. Prvo smo pokušali platiti Dinersom, no došao nam je mail da je došlo do neke greške, pa samo na kraju platili običnom debitnom karticom. Potvrda narudžbe je odmah došla na mail, kasnije i potvrda da je Beeper preuzeo čišćenje, u nekom trenutku i račun. Ostalo je, dakle, još dva dana do čišćenja.

Gospodin Igor donio je svoje šlapice i sva sredstva

Stigao je utorak, gospodin u žutoj majici na kojoj je pisalo Beeping pojavio se na vratima dvije minute do osam. Bio je u četrdesetima, užasno pristojan i nenametljiv, predstavio se kao Igor. Pitao je želimo li možda da ode van još malo, ako se trebamo još spremiti do kraja za izlazak iz stana. Iako na stranici piše da možete odlučiti hoćete li ostati doma tijekom čišćenja ili otići van, u ovom slučaju je nekako djelovalo kao da se podrazumijeva da odemo. Što je i okej, stan je mali, i nema šanse da bi išta uspio napraviti s dvoje odraslih i jednim djetetom unutra. Čim je ušao preobuo se u neke svoje šlapice i počeo mjerkati stan.

Možda je samo dobar glumac, ali nije ni trznuo na prozore, iako bi možda bilo okej da smo tijekom naručivanja stavili napomenu da su krovni. Samo je pitao imamo li neke napomene (zamolili smo ga da ne čisti spavaću sobu na katu) ili posebne želje oko sredstava za čišćenje. Naime, Beeperi na lokaciju dolaze sa svojim sredstvima i stvarima za čišćenje, od vas se samo očekuje da im osigurate kantu (oni donose svoj mop), ako želite neka posebna sredstva (sve više ljudi, recimo, koriste isključivo organska), usisavač i sredstvo za pranje indukcijske ploče, ako je imate.

U stanu je indukcijska, ali smo mi zaboravili kupiti sredstvo, no Beeper Igor je rekao da je i to donio. Ponudili smo mu onu spravicu, nešto kao skalpel, kojom stružete staklo-keramiku, ali i za to je rekao da ima svoje. Nakon par minuta polako je počeo s čišćenjem, a mi smo se pokupili. Dogovorili smo se da će, kad završi, ključ ostaviti kod susjeda. U nekom trenutku smo se čuli, nazvao je kako bi rekao da bi, ako nije problem, ostao malo dulje od dogovorenog jer mu je supruga imala saobraćajku, zbog čega je neko vrijeme proveo na telefonu, pa mu se odužilo čišćenje. Jako se ispričavao i rezolutno odbacio ideju da, ako mora riješiti situaciju sa suprugom, možda prestane s čišćenjem.

Pao je na testu s flomićem i dječjom WC daskom

Ne znamo kad je točno završio ali kad smo se popodne vratili u stan, bio je vidljivo puno čišći. Prije nego što je čovjek došao čistiti pofotkali smo neke detalje u kući kako bismo mogli kasnije usporediti. Tipa, police s tanjurima i čašama, grede, kut na komodi u kuhinji koji je skriven iza radija, napu, listove na biljkama koji su bili prekriveni prašinom… Naprosto sva mjesta koja bi trebalo očistiti. Ubacili smo i jedan mali test.

Naime, u kupaonici pored WC-a na zidu stoji i dječja Auto Jurić daska za četverogodišnjakinju u kući. Budući da u Beeperovom opisu stvari koje čiste stoji, naravno, i WC, nekako je logično da će osim daske na WC-u očistiti i onu koju koristi klinac, a koja stoji na zidu odmah pored. Budući da je crvene boje pošarali smo je crvenim flomićem, kako bismo kasnije mogli vidjeti je li očišćena.

Dakle, kako je Beeping čišćenje prošlo? Zapravo vrlo solidno. Bilo je nekih stvari koje gospodin Igor, barem po nekim smjernicama koje stoje na sajtu, nije trebao očistiti, ali ih je očistio. Tipa, nismo bili sigurni hoće li očistiti ispod jastuka na kauču, ali sve je detaljno usisao. Nismo znali ni kako će se postaviti prema policama u kuhinji na kojima su složeni tanjuri, čaše i hrpe drugih stvari.

No, očistio je neke stvari za koje smo mislili da neće

Naime, na Beepingu piše da čiste samo površine elemenata, a ako želite čišćenje (samo jednog) elementa i s unutarnje strane, dakle gdje stoje tanjuri, čaše i slično, onda to morate označiti i nadoplatiti. U ovom stanu je problem što zapravo ima užasno malo elemenata koji su zatvoreni, a sve je vani. Postoji ormar s policama na kojima je poslagano sve živo i postoje još neke police iznad sudopera na kojima je također gomila stvari. No, gospodin Igor sve ih je uzeo, spustio, prebrisao, dobro oprao police i poslagao sve natrag na mjesto.

Riješio je i gomilu detalja u kući, dobro prebrisao grede kojih ima dosta i prilično su zeznute jer užasno zadržavaju prašinu ali ih je teško čistiti jer je staro drvo na koje se odmah našpranjite. Pobrisao je veliki luster, prebrisao standardno sve oko telke, pojačala i gomile gadgeta, pomaknuo radio i druge stvari i pobrisao iza njih, dobro oribao sudoper, solidno očistio kupaonicu, čak je i vanjski dio četke za WC – onu kutiju u kojoj stoji – prebrisao… No, pao je na onom testu s Auto Jurićem. Crveni flomić je još uvijek bio na dasci, tako da – osim ako je nije samo jako loše prebrisao – rekli bismo da je nije ni taknuo.

Nije pobrisao ni prašinu na rebrastom radijatoru u kupaonici, nije pomaknuo štender koji stoji tamo, kako bi prebrisao iza njega, a nije taknuo ni šipku s koje vise stvari u kuhinji. Još jedna stvar koja je možda mogla bolje proći je dječji dio za igranje. Okej, usisao je ispod tepiha, počistio sve šljokice koje su bile posipane po malom stolu, ali recimo hrana koju namjerno nismo dan prije počistili s rozog stolića, a koja se dotad već skorila, ostala je netaknuta. Kao i par mrlja na maloj plastičnoj dječjoj kuhinji. Na biljkama je pola prošao pola-pola; prebrisao je listove onoj u hodniku, onoj u dnevnoj sobi nije.

Na kraju će vam ostaviti poruku kako je prošlo

No, to je doslovno par stvari na njih gomilu koje je napravio dobro, a za neke ionako nismo sigurni je li ih i trebao prati. A tu su i oni ogavni prozori za koje je nakon čišćenja ostavio napomenu da, zbog teške dostupnosti, nisu temeljito oprani, no nama se čini da nikad nisu bili tako čisti. Na kraju svega, kad je završio, gospodin Igor je ostavio standardan papir Beepinga na kojem je označio što je sve počišćeno uz neke napomene.

Tamo je napisao ono za prozore i dodao da je, budući da nije bilo zatvorenih visećih ormarića, sve tretirao kao otvorene, dakle očistio je sve. Ono što je posebno fora, jer vam daje neki osjećaj pomalo hotelskog čišćenja, jest naljepnica koju vam stave na toalet papir u kupaonici, da znate da su bili tu.

Tu je i još par fora detalja, poput, recimo, vreća za smeće koje donose svoje i zamijene vam ih svugdje u stanu nakon što bace smeće. Na kraju svega, kroz par dana, dobili smo mail u kojem traže da ocijenite beepera; (s jako loše, loše, u redu, dobro i odlično). Mi smo mu za čišćenje dali dobro, a za dolazak na vrijeme i ljubaznost odlično.