U Masarykovoj je ovaj tjedan otvorena francuska kreperija, prva u Hrvatskoj. Probali smo par stvari

U Masarykovoj 19 prije par dana otvorena je Le Mika, prva francuska kreperija u Hrvatskoj. Iako su u Zagrebu posljednjih godina palačinkarnice postale prililčno popularne, ovo je ipak nešto drugo i nema previše veze s mjestima na kojima možete pojesti obične palačinke. U Le Miki, naime, nude isključivo francuske specijalitete, a priprema ih Mika Alix, 46-godišnji francuski majstor za crêpes i galettes.

Alix je cijeli koncept osmislio još prije dvije godine kad je iz Francuske došao u Zagreb. Pokušavao je, kaže, pronaći mjesto na kojem će pojesti crêpes (tradicionalne francuske palačinke) i galettes (hrskavi kolač najčešće punjen voćem), no palačinke na koje je ovdje naletio, priča nam, bile su posve drugačije od onoga na što je navikao. Pa se sam pobrinuo da Zagreb dobije pravu francusku kreperiju.

Razlika između palačinki i crêpes

“Zaljubio sam se u Hrvatsku. Ovo je moje mjesto, a atmosfera i ljudi su me najviše privukli. Zato sam odlučio otvoriti svoj prvi restoran u Zagrebu i pružiti ljudima malo francuske kuhinje”, priča nam Mika.

Crêpes su, za razliku od naših palačinki, jako tanke, hrskave, a iznutra bi trebale biti sočne. Njihove se recepture razlikuju i po količini mlijeka i jaja. Galettes u Le Miki rade od čiste heljde koju uvoze iz Francuske te su bezglutenski, a Alix napominje da moraju izgledati kao čipka te imati rupice po sebi. Crepes rade od pšeničnog brašna i, kako kaže, jako paze na namirnice. Tako, recimo, koriste isključivo Veronikin maslac te Lukačeva jaja, dok sami rade čokoladni umak.

Isprobali smo La Parisienne

Mi smo u Le Miki probali La Parisienne, slanu crêpe s tankim odreskom dimljenog lososa i pirjanim povrćem s blagim šlagom od vlasca i limuna. Košta 53 kune i, kako su nam objasnili, ima oko 600 kalorija, što s obzirom na zasitnost ove palačinke ne zvuči loše. Nakon toga smo odabrali njihov specijalitet Crêpe Suzette, inače klasik francuske kuhinje. Košta 36 kuna, a radi se o desertu flambiranom s likerom Grand Marnier te posluženom s umakom od naranče.

Nakon odabira lokacije u Masarykovoj realizacija je, kažu, trajala oko tri mjeseca, a za dizajn i vizualni identitet cu bili zaduženi Ivana Žic i agencija Drimia. Sjedećih mjesta u samom lokalu nema, no imaju terasu s dvadesetak mjesta koju će, kad zahladi, grijati grijači. No, hrana će se moći uzeti i za van.

U ponudi više od 60 jela

S Alixom radi i zagrebački kuhar Ante Kustić, a povremeno će mu pomagati, kako kaže, i njegov kolega Gilles koji kao profesionalni kuhar radi posljednjih 35 godina. U ponudi imaju više od 60 jela kojima se cijene kreću od 15 do 53 kune, a u ponudi imaju i kave od 8 kuna, vina na čaše od 17 do 33 kune te, između ostalog i rum punch (25 kuna).

Uskoro, kako najavljuju, počinju i s raznim posebnim ponudama, a jelovnik planiraju mijenjati svakog tjedna. Radno vrijeme Le Mike je od ponedjeljka do subote od 11 do 22 sata, a zimi planiraju otvarati lokal u 8 ujutro kad će servirati kavu i coffee to go s briošima.