U Tkalči je otvoren prvi grčki street food u Zagrebu, navratili smo da vam možemo opisati kakav je

U Tkalčičevoj je prošli tjedan otvoren prvi grčki street food restoran u Zagrebu, El Greco. Otvorio ga je 40-godišnji Kristian Šimunović. Rođen je u Poljskoj, da bi potom 13 godina živio u Prijedoru, u BiH, no 1991. zbog rata je s roditeljima, mamom Grkinjom i tatom Hrvatom, preselio u Grčku.

Tamo je proveo 25 godina, od toga veći dio u Solunu. Prije tri godine preselio se u Zagreb jer, kako kaže, naprosto više nije mogao živjeti u Grčkoj. “Kriza je tamo stvorila užasno negativnu atmosferu”, priča.

Planiraju širenje na ostatak Hrvatske

El Greco je pokrenuo s dvojicom partnera, koji inače imaju restorane u Grčkoj. U lokalu u Tkalčićevoj 30 gotovo sav namještaj je iz Grčke. Preko najvećeg zida proteže se fotografijja grada Ermoupolisa, na otoku Syrosu, a logo im je gyros naslikan kistom. U planu im je, ako sve krene OK, otvaranje još dva lokala u Zagrebu te širenje na četiri hrvatska grada. Nisu nam htjeli reći koja.

Unutarnji prostor El Greca, zajedno s kuhinjom i ostavom, ima 70-ak kvadrata i može primiti oko 20 ljudi. Terasa ima još 20-ak sjedećih mjesta. U lokal je, kaže vlasnik, dosad uloženo oko 70 tisuća eura.

Testirao meso po Grčkoj da vidi koje je dobro

Povrće, objašnjava, nabavlja na zagrebačkim tržnicama, no sve ostale namirnice doprema iz Grčke, poput mesa, feta sira, maslina, umaka…

“Jedan dan sam sjeo u avion i otišao u Grčku samo kako bih probao svinjski i pileći gyros i provjerio jesu li dovoljno dobri da ih naručujemo. Najbitnije mi je da ljudi prepoznaju kvalitetu koju ću nastojati zadržati pod svaku cijenu. Fokusirao sam se na meni manjeg opsega upravo zbog toga. Često se događa da se širenjem ponude smanji i kvaliteta proizvoda i usluge, a ja to nikako ne želim”, objašnjava vlasnik.

Trenutno im dobro idu gyros sendviči

El Greco trenutno u ponudi ima gyros na nekoliko načina: klasičan, kao sendvič i kao salatu. Svinjski i pileći gyros koštaju 44 kune, a na sendviče, koji su također svinjski i pileći te koštaju 29 kuna, prilično je ponosan. “Evo, jedan gospodin mi je već prvi dan došao tri puta po sendvič od svinjetine. Rekao mi je da se navukao”.

U svinjskom je pomfrit, rajčica, luk i tzatziki umak, u pilećem je također pomfrit, zelena salata i senf umak. Imaju i četiri vrste salate, cijene su im 36 do 42 kune. Radno vrijeme El Greca je, zasad, svakim danom od 10 do 02 sata, no hranu poslužuju tek iza 12, jer se svaki dan peče novi gyros.