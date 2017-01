U Trpimirovoj je neki dan otvorena Kascheta; dosta simpatična nova trattoria. Kratko smo navratili

Početkom siječnja u Trpimirovoj ulici u Zagrebu (blizu Sheraton hotela) otvorena je nova pizzeria i trattoria Kascheta; smještena u prizemlju tamošnjeg My Way hostela. Iz fotki je dosta jasno otkud naziv. Kažu da im je ambicija postati jedna od vodećih trattoria u gradu, a to planiraju korištenjem namirnica visoke kvalitete, tvrdi šefica kuhinje Dina Frleta.

“Pizze radimo isključivo s najboljim brašnima, fokusirani smo na izradu pravih izvornih talijanskih pizza. Igramo se s tijestom i raznim tehnikama, pa tako radimo dvije vrste pizza: Pizza Romana (pizza s tankim rubom) i Pizza Napoletana (pizza s debelim rubom). Koristimo isključivo kvalitetne namirnice; stavljamo mozzarellu, i to dimljenu, bivolju ili kravlju”, priča Frleta.

Sve namirnice od hrvatskih proizvođača

Osim standardnih, u ponudi imaju pizze sa salsiccijom (izvornom talijanskom kobasicom), beefsteakom, inčunima, kaže Frleta koja je pizze naučila raditi u popularnoj zagrebačkoj pizzeriji O’Hara. Cijene su im, zasad, standardne; pizze se kreću od 38 do 68 kuna, koliko košta Kascheta, pizza kuće, dok su tjestenine od 33 do 55 kuna.

“Kolega Srećko Medved već je više od 20 godina stručnjak za pizze, a ja sam prošla najbolju školu u najboljoj pizzeriji u Hrvatskoj. Trudimo se što više raditi s hrvatskim proizvođačima, pa tako meso kupujemo od Meat the King, ljute umake i svježe papričice od Volim Ljuto, umak od rajčice od Zdravo za gotovo, a povrće od lokalnih OPG-ova”, priča Frleta.

‘Vezali smo se za drvene grede’

Vlasnik pizzerje Alem Osmić napominje istu stvar: “Očekujemo da ljudi uživaju u našoj hrani jer ozbiljno držimo do visoke kvalitete naše ponude i namirnica koje koristimo”, priča. Neki od specijaliteta kuće, osim pizza, su i burgeri. Konkretno, jedan burger – Kascheta burger, a sastoji se od 200 grama odležane junetine, peciva koje rade sami svako jutro,i BBQ umaka te tajnih dodataka njihova kuhara Nevena Kerhata. Košta 39 kuna.

Što se tiče interijera; kašete su očito glavna tema. “Vezali smo se za naše drvene grede koje su u lokalu, tako da smo htjeli urediti čitav lokal u tonu drveta, nismo htjeli farbati stropove, pa smo stavili kašete na strop”, pričaju.

U ponudi i nekoliko vrsta doručka

Osim ručka i večere u ponudi imaju i doručak, kako kažu, neke standardne stvari; tostove, omlete s kruščićima, breakfast tortille (omlet s pancetom, domaćom kobasom i paprikom u tortilji) te američke palačinke, a cijene su od 22 do 36 kuna, koliko košta XXL doručak koji uključuje 2 jaja na oko, mini omlet, pancetu, kobasicu i pogaču.

Čekaju toplije vrijeme kako bi predstavili i svoju poveću terasu, a u planu je, kažu, i jedan veliki pizza party o kojem će na vrijeme obavijestiti goste.