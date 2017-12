Barry Robert Baker, 29-godišnji muškarac koji je prije nekoliko mjeseci snimljen kako se izruguje, a zatim i udara muškarca s cerebralnom paralizom ispred supermarketa u američkom gradu West Chester, osuđen je na zatvorsku kaznu. Bakerove suze i molbe za milost nisu spriječile suca Williama P. Mahona da ga osudi na tri do šest godina zatvora.

“Vi ste nasilnik i predator. Vi ste kukavica. U 18 godina kao sudac nisam vidio tako opipljiv dokaz da je nečiji moralni kompas toliko izokrenut”, poručio je sudac tijekom izricanja presude, a prenose lokalni mediji. Inače, za zločin za koji se Bakeru sudilo – napad i bijeg od policije – uobičajena kazna je između 3 i 14 mjeseci zatvora, s rokom kušnje od šest mjeseci. No, sudac je, očito, odlučio poslati jasnu poruku.

Inicijativa da se napadi proglase zločinima iz mržnje

Sve se dogodilo u ranim jutarnjim satima 10. svibnja. Baker je sa svojim prijateljima visio pred dućanom u West Chesteru kada je na parkiralištu svoj auto parkirao 22-godišnji muškarac. Kad je izašao iz auta i ušao u dućan, prošavši pored Bakera, ovaj se počeo izrugivati načinu na koji se kreće, imitirajući ga. Nije prestao ni kada je čovjek izašao iz dućana i krenuo prema svome automobilu.

Dvadesetdvogodišnjak je to, naravno, vidio te se zaustavio i rekao nešto Bakeru, što ga je divljak sekundu kasnije udario šakom. Nakon toga je samo odšetao iza ugla, dok je čovjek kojeg je udario ostao zapanjeno stajati i gledati krv koja mu je kapala na ruke. Cijela je stvar snimljena sigurnosnim kamerama, a snimku je ured državnog odvjetnika objavio na YouTubeu. Snimka je postala virala, a o njoj su pisali mediji iz cijelog svijeta. Pokretane su čak i inicijative koje su predlagale da se napad na osobe s invaliditetom počnu karakterizirati kao zločini iz mržnje.

Skrivao se od vlasti dva tjedna

Baker je nakon incidenta pobjegao i skrivao se od policije dva tjedna, a postojale su glasine da je pobjegao na Floridu, tako da je potraga za njim proširena na više saveznih država. Pronađen je 5. lipnja u jednom hotelu, a policija je na njegovu mobitelu pronašla da je pretraživao pitanja poput “kako policija pronađe mobilni telefon” i “kako promijeniti ime”, te je provjeravao vozne redove autobusa za Meksiko i Kanadu. Nakon Bakera, policija je uhitila i njegovu zaručnicu Denise Schmidt, koja mu je unajmila sobu pod lažnim imenom, zbog pomaganja bjeguncu.

Baker je pred sudom izjavio da je kriv. U ekstenzivnom intervjuu za jedan lokalni medij, Baker je ispričao i svoju verziju priče. Rekao je da je dečka s cerebralnom paralizom upoznao ranije te večeri u jednom od barova u West Chesteru. Kako je tvrdio, mladić se neprimjereno ponašao prema jednoj djevojci. Baker kaže da je na to reagirao, rekavši mu da prestane, na što mu je dečko s cerebralnom paralizom rekao : “Šta si ti? Doktor Phil”, aludirajući na popularnog TV psihologa.

Tvrdio da se ranije posvađao s čovjekom

Baker je rekao da je pri ponovnom susretu ispred dućana dečko ponovno provocirao. “Rekao je: O, evo ga opet doktor Phil. Ja sam na to imitirao kako on hoda, što je naravno pogrešno, ali me obuzeo bijes”, ispričao je Baker.

U srijedu, pri presudi, Baker je sucu rekao da samo želi svoj život natrag. “Ovo će me obilježiti do kraja života. Samo želim imati šansu da ga ponovno izgradim”. Njegovi odvjetnici su ga branili, tvrdeći da je požalio zbog svojih postupaka i da je odrastao u disfunkcionalnoj obitelji. Rekli su i da je bio pijan te su njegovu tezu o dečku koji je maltretirao curu u baru ipak malo ublažili, rekavši kako je dečka ispred dućana zapravo zamijenio s nekim s kime se ranije posvađao u baru.