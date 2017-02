Michelin je, potvrđeno je, došao u Hrvatsku, a restoran Monte iz Rovinja prvi je dobio zvjezdicu

Gastro blog Kult Plave Kamenice, maloprije je prvi objavio vijest kako je Michelin došao u Hrvatsku. Potvrdu su, pišu, dobili od glasnogovornika Ministarstva turizma. Službeno priopćenje, nastavljaju, bit će objavljeno sutra, nakon što informaciju na svojim stranicama objavi najugledniji svjetski restoranski vodič.

Prema neslužbenim informacijama Kulta plave kamenice, jedan je hrvatski restoran dobio Michelinovu zvjezdicu, a nekoliko desetaka dobilo je preporuke.

Priča je potvrđena nekoliko sati kasnije kada je Michelin na Twitteru objavio kako Monte iz Rovinja prvi hrvatski restoran koji je dobio njihovu zvjezdicu. Monte se, inače, nalazi u centru grada, ispod crkve svete Eufemije, a vlasnik i chef je Danijel Đekić.

For the first time Michelin has made a restaurant selection for Croatia!

Monte in Rovinj receives a #MichelinStar https://t.co/gF5lfL1RjK pic.twitter.com/ZMBx3DsbQa

— The MICHELIN Guide (@MichelinGuideUK) February 1, 2017