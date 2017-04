Vice je seksualne radnice ( i jednog radnika) pitao da im ispričaju kako su priznali obitelji čime se bave

Posve je razumljivo zašto seksualne radnice svoju profesiju često drže u tajnosti. Stigma oko njihovog posla čini priznanje prijateljima i obitelji o onome što rade iznimno teškim, čak i ako vole svoj posao. Vice je razgovarao s nekoliko seksualnih radnica o tome kako su bližnjima priznale čime se bave.

Sarah, seksualna radnica

Počela sam se baviti ovim poslom iz više razloga, ali glavni je bio osjećaj moći. Dobivala sam komplimente. Osjećala sam se lijepom i jakom. Izbjegavala sam priznati obitelji čime se bavim jer su me u djetinjstvu emocionalno zlostavljali. Jedne večeri mama mi je prišla sa suzama u očima. Prvi instinkt bio mi je da je netko umro. “Moram te nešto pitati” rekla je. Uspaničarila sam se.

“Jesi li seksualna radnica”, pitala me. Mirno sam je pogledala i rekla da jesam. Pitala sam je zašto je uplakana. Nemam pojma kako je saznala. Samo mi je rekla da je to strašno sramotno. “Kao prvo, to je bila moja odluka. Osjećam se moćno i lijepo” rekla sam. Nije bila sretna, ali je u neku ruku prihvatila. Šira je obitelj, ipak, zaključila da sam obiteljska kurva. Iskreno, mislim da bi i moj tata, da je saznao, bio strašno razočaran. Mislim da je zapravo sve u generacijskom jazu.

Nina, striptizeta

Bilo mi je lako priznati prijateljima, ali i dalje pazim kome što govorim. Uglavnom, ako to mogu sakriti, sakrijem. Ali ako se radi o osobi koja mi je bliska i kojoj želim pričati o svom životu, onda kažem. S dečkima s kojima izlazim čekam do trećeg spoja. Do tada znam želim li imati nešto ozbiljno s njima ili ne. Nikada nisam imala nekakvo negativno iskustvo, iako su neki muškarci kasnije postali nesigurni zbog mog posla.

Mami sam rekla jer nisam više mogla izdržati laganje. Imamo dosta iskren odnos. Nije bila iznenađena. Znala je da sam ranije radila u barovima u kojima sam bila samo u donjem rublju, ali nikada ne pričamo o mom poslu. Uživam u onome što radim. Novac trošim na putovanja i iskustva. Uživam u tome koliko se seksi osjećam na poslu.

Alex, seksualni radnik

Bilo mi je jako strašno reći obitelji i prijateljima jer sam znao da bi me osuđivali. Puno je diskriminacije oko naše profesije. Očekivao sam isto od obitelji i prijatelja. Mislim da je kod nas muškaraca duplo gore. Dovoljno je teško izaći i reći da si homoseksualac, kamo da si još i seksualni radnik. Nekim mojim kolegama neugodno je reći i doktorima što rade.

Društvo u globalu izgleda misli da ljudi počinju ovo raditi zbog brzog i lakog novca. Postoji velika razlika između felacija zbog novca i uživanja u svom poslu. Doslovno sam živio u strahu od svojih roditelja, ali mi je u jednom trenutku jednostavno bilo previše laži. Rekao sam mami i tati što radim. Mama je plakala kada sam joj rekao da ju krivim za neke stvari koje je radila dok me odgajala i za koje mislim da su doprinijeli mojim izborima. Kasnije je ipak prihvatila.

Ingrid, escort

Bilo mi je, zapravo, dosta zgodno reći mami i prijateljima da sam escort. Kada sam rekla mami, osjetila sam olakšanje. Prihvatila je to dobro, ali me upozorila da je to što radim opasno. Nije u krivu. Jednom me jedna kolegica pozvala na jedan sastanak na kojem je bila. S njom su bila tri muškarca. Sve u početku bilo u redu, ali nakon večere odjednom sam se osjetila brutalno pijano. Sigurna sam da su nam nešto podvalili.

Otišli smo u jedan drugi bar, ali smo brzo htjele otići. Frendica ih je otišla pozdraviti dečke. Jedan ju je odvukao u podrum. Imala sam užasno loš osjećaj. Slijedila sam ih. Kada sam ušla, on je bio potpuno gol, a ona je bila na pola razodjevena. Skupila sam ju i pobjegle smo. Mislim, ako si oprezan, nema razloga sramiti se reći bilo kome što radiš.