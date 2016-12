Viceova novinarka je malo pričala s mladim svingerima, i istražila kako su uopće završili u tom svijetu

Viceova novinarka razgovarala je s mladim svingerima o njihovim iskustvima.

Seks je super, a barem u teoriji postaje još bolji nakon što čovjek prođe više seksualnih partnera. Kako se već neko vrijeme krećem po fetiš-sceni, znam za koliziju Tindera i Pedeset nijansi sive.

Zahvaljujući toj koliziji masa mladih ljudi počela je istraživati svinganje, što je prije obično bilo rezervirano za ljude srednje dobi. Danas si svatko koga to zanima jednostavno može skinuti aplikaciju i priključiti se nekoj grupi za svinganje.

Odlučila sam potražiti nekoliko svingera u 20-ima i istražiti kako su uopće završili u tom svijetu, koje im je dosad bilo najbolje iskustvo i zašto je grupni seks bolji od običnoga. U nastavku se nalaze tri takve priče.

Roisin (22)

Oduvijek me zanimalo svinganje i jednostavno sam htjela vidjeti o čemu se radi. Zbog toga mi je, između ostaloga, propala i posljednja veza. Kad smo bivši i ja jednom na TV-u gledali dokumentarac o seks-partijima pitala sam ga bi li otišao sa mnom na takvu zabavu. Nije htio. Dvije godine nakon što smo prekinuli upisala sam u Google londonski elitni seks-partiji i tako je sve krenulo.

Moj prvi parti bio je drugačiji nego što sam očekivala. Radilo se o totalno glamuroznoj privatnoj zabavi na kojoj su se okupili poglavito ljudi u 30-ima obučeni u fina odijela i maske. Bila sam pratnja liku kojeg sam upoznala preko interneta.

Na početku sam samo gledala što se događa, kako se on seksa s drugima. A onda sam se priključila i bilo je genijalno. Kad sam lizala neku ženu netko me jednostavno uzeo odostraga i nisam imala pojma tko je to bio. Na takvim partijima čovjek ima dosta manevarskog prostora za eksperimentiranje.

Okreće se dosta droga, ali me to ne zanima

Ponekad se, doduše, stvari znaju malo zakomplicirati. Zabava koju sam netom opisala bila je daleko najbolja na kojoj sam dosad bila. Zna se dogoditi da si ljudi zamisle da vas smiju dirati bez pitanja, takve jednostavno odbijam.

Ja sam mlada žena koja k tome još i dobro izgleda pa valjda zato predstavljam glavni zgoditak na takvim partyjima. Osim toga, na baš hard core partyjima konzumira se i masa droge što mene uopće ne pali.

Što se tiče mojih najboljih iskustava, njih sam obično skupila kad sam se seksala s parovima ili frendicama kod nekoga doma. Ljudi s kojima se ja zabavljam obično su studenti na početku 20-ih i 30-ih. Dakle, ljudi s kojima bih se družila i izvan seks-partija.

Jay (24)

Trenutačno sam sa starijom ženom koja voli svingati, ali to nije mogla u svojoj prošloj vezi. Biseksualka je pa su je više zanimala iskustva s drugim ženama, ali pali se i na obdarene muškarce. Tako da sam s njom otišao na svoj prvi seks-party.

Svinganje mi je postalo napeto kad sam shvatio da se kroz njega na siguran način mogu ispoljiti svi nagoni i instinkti. Ljudi koji su u vezama mogu shvatiti da ih smiju seksualno privlačiti i drugi ljudi bez da im to uništi vezu. Osim toga, kad se vaš partner seksa s nekim drugim, jača se povjerenje između vas.

Imao sam svakakvih iskustava

Najbolji party na kojem sam dosad bio bio je privatni na kojem se okupilo sedam parova i nekoliko odabranih starijih žena i muškaraca. Mislim da je za svinganje najvažniji dobar izgled, a srećom su svi dobro izgledali.

Najgore mi je, pak, bilo kad sam završio doma kod nekog para. Većina ljudi znala se od ranije, ali to je česta pojava. Ipak je to mala zajednica. No, neki od prisutnih palili su se na dominaciju i to je izazvalo veliku napetost. Tako da je party bio dosta napet pa sam brzo otišao kući.

Jenny (25) i Fatima (25)

J: Pred godinu dana otišla sam s nekim likom na party i ondje sam upoznala Fatimu. Izgledala je super pa sam svojoj pratnji rekla da je sigurno izvan moje lige i upravo joj se zato i obratio.

F: Privukao me sebi i tako smo završili u trojcu. Nakon toga našli smo se još jednom i ponovili seks u troje. Kad smo svi svršili završile smo same s pizzom u taksiju i počele razgovarati. To je postala nekako naša stvar, pizza nakon seksa.

F: Ja sam, inače, trenutačno u otvorenoj vezi. Moj dečko zna otići na seks-partyje, ali ja sam obično ta koja je mnogo aktivnija na toj sceni. Meni su veze dosta nova stvar jednako kao što je njemu novo svinganje.

Londonski partyji bolji su od berlinskih

F: Prošli tjedan odletjele smo za Berlin na seks-party. Stvari su bile dosta napetije nego što smo očekivale. Isprobala sam ljuljačku za seks. Htjele smo da nas potpuno razvale, iako se još nismo oporavile od prošlog vikenda.

Zatim nas je nekoliko likova dobro kožnim remenima istuklo po guzici. Jen je nakon toga izjavila da joj je dosadno. Nitko nije radio ništa drugo osim uobičajenog grupnog seksa. Bilo je, doduše, kutija s igračama, ali ih nitko nije koristio.