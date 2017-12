Video spašavanja ovog promrzlog psa koji je propao kroz led pomoći će vam da izgurate ponedjeljak

Denis Pilon, zapovjednik vatrogasne postaje Swift Current Fire Department iz Kanade prošlog je tjedna na Facebooku objavio video u kojem nekoliko njegovih kolega, zajedno s par policajaca, spašavaju psa koji je propao kroz tanki led na jednoj rječici.

“Ne pribiližavajte se ledu”, napisao je Pilon, objašnjavajući da je pas zalutao na led i propao kada su ga vlasnici pustili s uzice kako bi se malo istrčao.

I sam je malo propao

U dramatičnoj akciji spašavanja, jedan je vatrogasac, osiguran užetom, izašao na led i puzao do psa. Kad je došao do rupe u ledu i sam je malo propao u nju, ali je uspio uhvatiti psa i izvući ga na površinu. Kolege su ga potom vukli zajedno s promrzlim psom natrag do obale. “Pas je spašen zbog brze reakcije vlasnika, koji su pozvali vatrogasce. Nemojte puštati ljubimce i djecu na led”, napisao je Pilon.