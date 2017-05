Zamolili smo 13 parova da nam screenshotaju poruke kojima sami najbolje opisuju vlastitu vezu

Razvoj tehnologije poprilično je utjecao na naše živote. Kako poslovne i privatne tako i ljubavne. Tko danas čeka u određeno vrijeme pored fiksnog telefona kako bi se čuo sa svojim dečkom ili curom? Nitko. Za neke nismo sigurni da se uopće sjećaju kako je to držati fiksni u ruci.

Ali zato svi znaju koje su im najdraže platforme za komunikaciju s partnerom ili partnericom. Hoće li to biti SMS, Whats App ili Viber, sasvim je svejedno. Bitno je da ta vrlo važna misao stigne sad i odmah te da se po mogućnosti u nju mogu ubaciti i emoticoni, da voljenoj osobi što bolje ilustriramo kako se osjećamo.

Primijetili smo mali uzorak

Stoga smo zamolili nekoliko ljudi u vezi, od kojih su se neki (a neki ne) odlučili da bi se radije potpisali pseudonimima, da nam naprave screenshot jednog razgovora s partnerom ili partnericom koji bi najbolje ilustrirao njihovu vezu te da nam kratko objasne zašto su baš te razgovore odabrali.

I da, uspjeli smo primijetiti i jedan interesantan uzorak – zaljubljeni ljudi jako puno vole pričati o hrani.

Matea (24) i Ljubo (26), zajedno 2 godine

Sarkazam je sastavni dio naše veze. A odgovor na sarkazam sarkazmom je materijal za ženidbu!

Barbara (37) i Mario (35), zajedno 14 godina

Zajedno smo 14 godina. Već je nakon mjesec dana veze na površinu izašla ogromna razlika u našim karakterima. Ili možda u spolu. Ne znam. U svakom slučaju, ja sam tipična žena koja sve mora precizirati, dva puta ponoviti, potvrditi i onda za svaki slučaj još jednom provjeriti.

On je ležerna osoba, onaj tip “lako ćemo” muškarca, koji mi vrlo često kaže: “A zar se to već nismo dogovorili?” Moj karakter ga je u početku nasmijavao. Valjda je bio zaljubljen i mislio će se na to s vremenom naviknuti. Onda ga je neko vrijeme užasno ljutio. Sad se valjda pomirio s činjenicom da ću stvari koje se podrazumjevaju svaki dan provjeravati. I to barem nekoliko puta.

Sara (29) i Darko (30), zajedno 3 godine

Ovo totalno opisuje kakvu opičenu curu imam.

Irena (26) i Marko (29), zajedno 7 mjeseci

Moja cura i ja najčešće razmjenjujemo izraze ljubavi, poput pusa ili komentiramo što jedemo i kako se pri tome debljamo.

Saša (27) i Vanja (27), zajedno 4 godine

Nije teško biti budala s budalom uz sebe <3.

Maja (27) i Domagoj (36), u vezi 5 godina

Uvijek zanovijetam zbog nečega. On uvijek ima spreman odgovor.

Dado (28) i Petra (25), zajedno 4 godine

U ove tri godine koliko živimo skupa, svaki dan se susrećemo s dva ista životna pitanja, kad će ono drugo doći s posla da možda ručamo skupa i što ćemo ručati.

Luka (29) i Anita (25), zajedno 5 godina

Ovo su poprilično reprezentativni primjeri naše komunikacije. Kad smo neozbiljni uvijek je neko podbadanje u igri, a i kad smo ozbiljni nismo u stanju ne ubaciti neku glupost u razgovor. Iako smo već 5 godina skupa, ne vidim da bi se to moglo uskoro promijeniti.

Vuk (28) i Ana (29), zajedno 10 godina

Nakon 10 godina, dnevna SMS komunikacija se svodi na najbitnije stvari na svijetu – što ćemo jest, treba li kupiti sladoled na povratku s posla i prepričavanja što radi pas. Tu i tamo koja fotografija psa.

Mirko (23) i Milena (24), zajedno 5 godina

Smotanost u vezi zaista može biti zabavna, a nekad može i izludjeti čovjeka.

Mate (27) i Matilda (25), zajedno 2 godine

Uvijek imamo komedije s kupovinom stvari za stan, a posebno kad je hrana u pitanju.

Petar (27) i Jana (28), zajedno 1 mjesec

Moja cura i ja u vezi smo mjesec dana. Milanović joj je (još uvijek) važniji od mene.

Vanja (32) i Ilija (34), zajedno 8 godina

Možda imam mali problem s izgovaranjem riječi ‘oprosti’. Radim na tome. On radi na tome da me ne pogodi nečime u glavu.