Zamolili smo 9 profesora da nam prepričaju najgore (i najčudnije) stvari koje su im se dogodile na poslu

Današnje generacije su potpuno drugačije od prošlih, stalno vise na tabletima i smartphoneovima. Ne koriste ih na nastavi, ali znam da, recimo, jedan doma napiše zadaću i onda viberom ili whatsappom pošalje to svima”, rekla je za Telegram jedna učiteljica razredne nastave iz Splita, koja taj posao radi već 20 godina. Sada podučava svoju petu generaciju učenika. “Za odmorom oni sjede jedan kraj drugoga i tipkaju, ne znaju se igrati”, opisala je.

Devetero učitelja i profesora iz Hrvatske podijelili su s nama svoja najčudnija iskustva koja su doživjeli na poslu. “Jedan učenik me pitao kaže li se šupak ili šipak. Jednom sam došla na posao u plavoj košulji, učenik me pitao koju liniju Autotroleja, odnosno autobusa, vozim? Evo takve upadice i ne baš uspješne pokušaje humora slušamo gotovo svakodnevno”, kazala je učiteljica iz Rijeke. Uz bezbrojne provale i zafrkancije njihovih učenika, kojih, kako kažu, ima toliko da ih ne mogu popamtiti, neke stvari im ostanu u sjećanju, jer odstupaju od standardnih bockanja.

1. ‘Bio mi je prvi dan u novom razredu, učenik me gađao keramičkom svinjicom’ (profesorica likovnog, 8. razred, Primorje)

Tjedan dana prije nego sam prvi put predavala u tom razredu cijela zbornica me upozoravala da će biti grozno, no da se ne brinem jer nisam ja kriva. Bio je jedan problematičan učenik, jedinac, koji je maltretirao cijeli razred i sve profesore. Nisu mu mogli ništa. Došla sam kao nova učiteljica, prvo što me dočekalo u učionici – taj dečko puši na prozoru. Znala sam da je agresivan i da ništa ne mogu napraviti. Da ne bi bilo cirkusa, kazala sam mu: “Lijepo pušimo”. On me samo pogledao. Pitala sam ga: “Što pušiš, Ronhill?” Kaže mi: “Ne pušim ja to sranje, Marlboro.” Odlučila sam održati sat.

Nije me uspio isprovocirati ni urlanjem, ni lupanjem knjigama, ni dobacivanjem, na kraju je on bio isprovociran time što nisam reagirala. Uzeo je keramičku svinjicu koja se sušila na stalaži, učenici su to napravili na prošlom satu. Gađao me u glavu. Promašio je i svinjica je lupila u ploču. Dijelovi su se rasprsnuli ne samo po meni, nego po svima u razredu. “Učiteljice zovite direktoricu!”, malo su se prestrašili učenici, koji su se do tada i smijuljili njegovim ispadima. Poslala sam jednog učenika, došla je delegacija iz zbornice, nisam trebala ništa ni govoriti, vidjeli su tu rasprsnutu svinjicu i znali su o kome je riječ. Vjerojatno su ga odveli u neki ured, dali mu sokić i pričekali roditelje. Svaki drugi dan su dolazili po njega u školu.

2. ‘Sin mi je doveo kući pijanu curu, mali je problem što sam joj bila profesorica’ (profesorica geografije, gimnazija Zagreb)

Ode moj sin Karlo na tulum kod prijatelja i negdje oko jedan poslije ponoći iz stana ih izbaci policija. Jedna curica od 16 godina pijana legne u park na klupu i veli da takva ne može doma. Kazali su joj da ne može ostati sama i pijana u parku. Karlo i njegov prijatelj uzeli su je pod ruku i poveli k nama doma. Zvonili su meni na vrata, djevojka je podigla pogled i skoro se onesvijestila kad me vidjela na vratima. “Dobra večer profesorice ….o zemljo otvori se!” Bila je to prvašica kojoj sam predavala i nije pojma imala da je Karlo moj sin. I tako sam ja njoj skuhala kamilicu, a Karlo joj držao lavor. Sljedeće tri godine nije dizala pogled u razredu.

3. ‘Naletjela sam na kolegicu, dok se u autu ljubila s maturantom’ (profesorica hrvatskog, srednja strukovna škola u Slavoniji)

Na kraju godine, kao i uvijek, imali smo maturalnu večeru koja se održavala u jednom restoranu u mjestu. U kasne sate izašla sam na parkiralište gdje sam zatekla svoju kolegicu na stražnjem sjedalu automobila dok se ljubila s jednim maturantom. Ona je predavala njemački, imala je 26 godina, on je već bio punoljetan. Osim mene vidjeli su ih i učenici i nekoliko profesora.

4. ‘Učenik se malo previše zanio zbog mog dekoltea’ (profesorica hrvatskog, osnovna škola Zagreb)

Ne smijem dekoltirane majice nositi jer je jednom jedan učenik sedmog razreda masturbirao u zadnjoj klupi na mene.

5. ‘Imala sam par dosta neobičnih susreta s roditeljima’ (učiteljica razredne nastave, Split)

Neobična situacija mi se dogodila prošle godine, jedna mama devetogodišnje djevojčice mi se požalila da ju je ulovila na porno sadržajima kod kuće, pitala me za savjet što da radi. Prije se takve stvari nisu događale kod djece od devet godina. Nisam imala pojma što da joj kažem.

6. ‘Posebno su me voljele razvedene mame’ (profesor informatike, osnovna škola Zagreb)

Ne bih baš u detaljizirao, ali bude zanimljivo kad ti se razvedene mame počnu upucavati u kafiću pored škole. Da nastavim?

7. ‘Agresivan incident nas je zbližio’ (profesorica engleskog, osnovna škola u Zagrebu)

Kad sam radila u osnovnoj školi, jedan učenik mi je bacio stolicu u zid. Postojale su samo dvije reakcije – ili se derati na njega i kazniti ga ili ga poslati van da se umije i dođe malo sebi. Išla sam po instinktu s drugom opcijom. Učenik se nakon toga u nevjerici smirio i poštovao me do kraja godine, podignuo je ocjenu sa dva na četiri, dok su ga se drugi profesori bojali. Razlog njegove agresivnosti sam saznala kasnije. Odgajao ga je samohrani otac koji ga je tukao svaki dan. Tjerao ga je da se budi u četiri i radi na polju do početka škole u osam sati.

8. ‘Okrenula sam se i vidjela učenike kako se pipkaju nasred sata’ (učiteljica razredne nastave, osnovna škola u Primorju)

Jedan prvašić, sjedio je u stražnjim klupama, bio je jako naživciran time što mora sjediti na nastavi. Pa se iz inata ukakio u gaće. Tamo, usred učionice.

Mijenjala sam profesoricu iz matematike u jednom osmom razredu. Pisala sam po ploči, okrenula se i u zadnjoj klupi imala što vidjeti. Učenik i učenica sjede zajedno, a on nju drži za sisu. Ja sam ga gledala u šoku. A on mi uz osmijeh kaže:”A moram malo!”

9. ‘Srednjoškolac me nasred razreda zaprosio’ (profesorica engleskog, srednja škola u Zagrebu)

Jednom prilikom su mi nepoznati učenici usred nastave otvorili vrata učionice. Mislila sam da dolaze pročitati obavijest. Skinuli su vrata brzinom svjetlosti, samo su ih izvukli iz ležišta i ostavili sa strane. Nakon toga su nestali. Nisam stigla ni reagirati.

Prošle godine u srednjoj školi, izvela sam jednog učenika prvog razreda na ploču. Kad je došao ispred mene, kleknuo je i zaprosio me.