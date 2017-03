Znamo da joga može djelovati dobro na psihu, ali rezultati nove studije o tome kako utječe na depresiju su iznenađujući

Sve je više potvrda da je joga blagodat za tjelesno ali i mentalno zdravlje. Malena studija s Boston Universitya, utvrdila je da satovi joge, dva puta tjedno, mogu olakšati depresiju zahvaljujući dijelovima kada se duboko diše, piše Time.

Studija, objavljena u časopisu Journal of Alternative and Complementary Medicine, obuhvatila je 30 ljudi, dobi od 18 do 64 godine sa dijagnozom kliničke depresije, a koji nisu uzimali antidepresive ili barem ne stalno, posljednja tri mjeseca.

Pravilno držanje tijela i kontrola disanja

Pola sudionika priključilo se satovima Iyengar joge, u trajanju od 90 minuta, tri puta tjedno uz vježbanje još 30 minuta kod kuće. Druga grupa sudionika pohađala je tjedno dva sata u grupi, a tri puta su vježbali kod kuće.

Iyengar yoga usmjerena je na pravilno držanje tijela i kontrolu disanja. Satovi joge za ovu studiju uključivali su 20 minuta polaganog disanja, pet udisaja i izdisaja kroz nos u minuti.

Smanjuje simptome depresije za 50 posto

Poslije tri mjeseca, većina ljudi, u obje grupe, smanjila je simptome depresije za 50 posto. Ne iznenađuje što je više tjednih satova joge imalo jači učinak. Kako je mnogima bilo zahtjevno dolaziti tri puta tijekom tjedna, znanstvenici su preporučili dva sata joge tjedno jer se još uvijek mogu postići značajni rezultati.

Ovo je svakako dobra vijest za ljude koji pate od depresije. Voditelj studije, profesor psihijatrije i neurologije sa Boston University School of Medicine, Chris Streeter, objašnjava da ova metoda ima puno manje nuspojava i interakcije sa lijekovima nego lijekovi koji mijenjaju raspoloženje. Najčešća pritužba je samo osjetljivost mišića.

Djeluje na autonomni živčani sustav

Ljudi koji nisu reagirali na tradicionalne tretmane mogu pokušati sa jogom jer za razliku od antidepresiva, joga i duboko disanje ciljaju autonomni živčani sustav, kaže dr Streeter. A ako je autonomni živčani sustav uravnotežen, drugi dio mozga bolje funkcionira. Istraživanja pokazuju da se 40 posto ljudi na na antidepresivima od bolesti u potpunosti ne oporavljaju što stvara dodatni rizik od povrata stanja.

Umjesto dodavanja novog lijeka, joga bi mogla biti ono što treba uvesti da bi se ljudima koji pate od depresije pomoglo, zalaže se profesor Streeter. Potrebno je još istraživanja da se vidi kako stoji joga u odnosu na druge tretmane, a ona se već provode na većem uzorku.