Znanstvenici su fascinirani drevnim letećim reptilom koji je bio veličine aviona, misle da je bio najveći predator ikad

Moguće je da je ogroman leteći reptil veličine aviona bio najveći i najstrašniji predator na području drevne Transilvanije, piše Fox News. Nakon pregledavanja ogromnog vratnog kralješka ovog stvorenja zvanog Hatzegopteryx – pterosaur, koji je bio širok 10 metara i imao je veliki kljun, znanstvenici sada vjeruju da je bio mesožder koji je vrebao dinosaure i ostale životinje u Rumunjskoj tijekom perioda Krede.

Krezubi Haptzegopteryx pripadao je letećoj grupi reptila poznatih kao Azhdarchidae. Obično su reptili ove skupine imali jako duge vratove, neki i po dva metra dužine. Vrat Hatzegopteryxa je bio nešto kraći i znantno snažniji sa velikom mišićnom masom. To je bio jedan od tragova koji je pomogao autoru studije dr. Marku Wittonu i koautoru dr. Darrenu Naishu da dobiju jasniju sliku misteriozonog poznašanja ovog bića.

Životinjski vladar Rumunjske

“Usporedili smo karakteristike strukture njegovih kostiju s ostalim ogromnim pterosaurima. Hatzegopteryx je neusporedivno jači u svim našim testovima”, rekao je dr. Witton. “Ostaci stijena i fosila su proučavani stotinama godina i do danas nema dokaza da je postojao neki veliki predator osim Hatzegopteryxa. Nema ogromnih predatora dinosaura, nema ogromnih krokodila, nisu pronašli ni zub od tih stvorenja”, priča Witton.

To ih je navelo da zaključe da se Hatzegopteryx nije imao s kime natjecati i da je bio životinjski vladar Rumunjske. “Te životinje su bile masivne, a njihova brzina letenja je bila impresivna. Letjeli su brzinom od 40 do 60 km/h. Ako su bili u žurbi i nisu se koncetrirali oko potrošnje energije, mogli su potegnuti i do 100 km/h. Transkontinentalno putovanje je bilo vrlo lako ovim divovima”, zaključuje Witton.