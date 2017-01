Znanstvenici su razgovarali s tipovima u 53 zemlje i otkrili 9 stvari koje su im bitne u vezi (a šute o njima)

Jeste li nekad upitali nešto svoga supruga, a niste dobili odgovor? Čak i u najboljim brakovima, postoje stvari o kojima muškarci razmišljaju ali ne govore ženama.

Za jedno istraživanje razgovaralo se sa parovima u 53 zemlje na svih sedam kontinenata i ustanovili su devet važnih stvari koje muškarci neće podijeliti sa svojim ženama, pišu vodeći stručnjaci za odnose parova, liječnici Charles i Elizabeth Schmitz, piše YourTango.com.

‘Ima trenutaka kada želim biti sam.’

Muškarci trebaju vrijeme za sebe, da budu sami sa svojim mislima, meditacijama i za to moraju imati svoj vlastiti fizički prostor. Ako to ne prepoznajete pa nemilice nasrćete na njegov prostor i vrijeme, to može biti štetno za vezu sa muškarcem kojega volite.

‘Stvarno bih želio da mi obraćaš više pozornosti, barem koliko djeci.’

Djeca dodaju stres u vezu jer njihovi stalni zahtjevi traže vaše vrijeme i pozornost. Kvaliteta odnosa muškarca i žene pobjeđuje sve drugo. Nastojte to shvatiti i slijede dobre stvari. Ako ovo ne razumijete, slijede samo loše stvari u vašem braku.

‘Iako ništa ne kažem, tvoja debljina mi smeta.’

Muškarac želi biti ponosan na svoju ženu pa i na to kako ona izgleda. Kada dodatna težina promijeni ženin izgled, muškarci se sa time teško nose. Nije samo stvar u njezinoj pojavi nego se radi i o zdravstvenim problemima koji su uz to vezani.

‘Želio bih da mi češće kažeš da me voliš.’

Ako volite svoga supruga, recite mu to često, svaki dan.

‘Radije bih da mi kažeš nego daješ signale.’

Neki muškarci teško shvaćaju vaše suptilne signale i teško čitaju vaše emocije. Ne vole kada im dajete znakove koje ne razumiju. Budite direktni i recite što vam je na umu i kako se osjećate.

‘Brinem da kako starim neću više biti sposoban za seks.’

Muškarcu je važno da ga njegova žena čini da se osjeća uspješan i pun samopouzdanja u njihovoj seksualnoj vezi. Muškarac treba ženu da mu pomogne da se opusti da bi zajedno uživali u ljubavi koju dijele.

‘Tvoje stalno kritiziranje i ispravljanje čini da se loše osjećam.’

Žene stalno imaju potrebu da korigiraju svoje partnere, a to može imati razorne učinke na vezu. Žene se fokusiraju na partnerove nedostatke, a ne na njihovu snagu.

‘Želim da me cijeniš.’

Muškarac želi da partnerica prepozna tko je, što radi i kako doprinosi obitelji. Ne želi biti uziman zdravo za gotovo i da njegovi napori prođu neprimijećeni.

‘Želim da me žena zagrli, brine o meni, često me dotakne i da je sa mnom intimnija.’

Vaši dodiri pokazuju koliko vam je važan. Ako niste imali iskren razgovor sa partnerom o ovim problemima, počnite već danas. Ako partner nastoji da svoje probleme drži za sebe, pomozite mu da ih sa vama podijeli jer sve drugo vodi nezadovoljstvu u vezi.