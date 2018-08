Airbnb za automobile sve je veći hit u svijetu, provjerili smo situaciju u Hrvatskoj

Znate za Airbnb, stranicu preko koje možete iznajmiti svoju kuću, stan ili sobu. Jedna od ideja iza Airbnb-a je da ako već imate neki slobodan prostor, zašto ga ne biste iznajmili i generirali neku zaradu, umjesto da vam zjapi prazan. No, zašto se taj isti princip ne bi primijenio i na druge stvari? Recimo, na automobile.

Pa, može. Diljem svijeta ta je usluga sve popularnija. Toliko da klasične rent-a-car kompanije već polako paničare pa u Americi, recimo, pokušavaju izboriti izglasavanje zakona koji bi zabranili tu mogućnost jer se sve više ljudi odlučuje za jeftiniju i jednostavniju opciju posuđivanja auta od privatne osobe, nego na klasičan najam od rent-a-car firme. Ukratko, sve ono što Uber godinama prolazi u raznim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj, zbog tradicionalnih taksi službi, sada polako prolaze i startupovi koji guraju ovaj model.

Sve veći trošak posjedovanja automobila

Tehnički, takvi servisi se nazivaju peer-to-peer (P2P) carsharing, odnosno dijeljenje automobila između osoba. Ideja je da vlasnici automobila mogu iznajmiti svoja vozila drugim ljudima, najčešće na kraće periode, u slučaju da im u tom periodu ne trebaju. Poslovni model je sličan onom takozvanih automobilskih klubova, poput SpinCityja ili Zipcara. Dakle, znate kako funkcionira SpinCity; radi se o car sharingu, auti su parkirani po lokacijama diljem grada, učlanite se i možete, uz plaćanje naravno, koristiti aute na kraće ili dulje vrijeme. No, za razliku od SpinCityja, koji je ipak još uvijek naprosto kompanija koja ima svoju flotu automobila koje iznajmljuje, ovdje se radi o privatnim osobama i njihovim vozilima, a kompanija preko koje posuđujete auto je samo posrednik, baš kao Airbn kad tražite apartman. Ljudi, dakle, za svoje automobile mogu tražiti novac, a ljudi koji ih unajmljuju uglavnom plaćaju manje nego što bi platili kod tradicionalnih rent-a-car tvrtki.

U svijetu postoji nekoliko kompanija/posrednika, a najviše operiraju u Americi. Jedan od razloga zašto je ovaj model sve popularniji je rigidnost klasičnih rent-a-carova i njihov old school pristup koji uglavnom uključuje dolazak u poslovnicu, čekanje, papirologiju i nemogućnost biranja određenog automobila, već samo klase pa onda ovisi što vas zapadne. Kod unajmljivanja automobila od osobe točno znate što dobivate: neugledni kombi za prijevoz bakinog ormara jedno poslijepodne ili neki atraktivni kabriolet za guštanje po gradu. Sami ga birate, bukirate preko aplikacije i to je otprilike to.

No, još jedan golemi razlog zašto ovo postaje sve ozbiljniji hit je sve veći trošak posjedovanja vlastitog automobila. U Americi je prosječna cijena automobila prošle godine prešla 33 tisuće dolara, zbog čega je sasvim logično da ljudi traže načine kako iz svog auta, koji veliki dio vremena stoji parkiran pred kućom ili uredom, izvući zaradu, ako ništa drugo da bi si smanjili trošak istog.

Princip je jednostavniji i konkretniji od rent-a-cara

Nažalost, u Hrvatskoj nisu dostupni neki od najpopularnijih posrednika: HyreCar, Drivy, Getaround…, no to ne znači da neće. Dostupan je međutim, Turo , no s malo drugačijim modelom nego vani. Turo je inače jedna od najstarijih P2P carsharing tvrtki, osnovana u Bostonu 2009. godine. Ona je zapravo i popularizirala ideju iznajmljivanja automobila, a samo ove godine prikupili su 92 milijuna dolara investicija. Godine 2013. imali su 15.000 automobila, a danas ih imaju preko 231.000. Broj korisnika im konstantno raste, ove su godine probili brojku od 6 milijuna.

Princip rada Tura je jednostavan. Ako želite unajmiti automobil, registrirate se, pronađete automobil koji odgovara vašem budžetu i lokaciji te ga bukirate na broj dana koji želite. Turo tvrdi da većina iznajmljivača nudi da će vama dovesti automobil, no vjerojatnije je da ćete se dogovoriti na nekoj lokaciji koja odgovara obje strane. Kada završite, točite gorivo u automobil do vrha te ga vraćate vlasniku na dogovoreno mjesto.

Ako želite iznajmiti svoj automobil, također je potrebno registrirati se, slikati automobil, te napraviti profil svog auta s osnovnim podacima. U kalendar trebate unijeti kada je slobodan te čekati da vam se netko javi. Mjesto dogovora dogovarate s unajmljivačem, kao i mjesto na kojem ćete ponovno preuzeti automobil. Plaćanje ide digitalno preko Tura, a najčešće će vam na račun sjesti oko 75 posto dogovorenog iznosa. Recimo, Turo isplaćuje između 65 i 90 posto iznosa iznajmljivaču, ovisno o tome koji plan osiguranja odaberu pri registraciji vozila.

Turo je dostupan u Hrvatskoj, ali samo djelomično

U Hrvatskoj su stvari nešto drugačije. Kao privatna osoba svoj automobil ne možete iznajmljivati putem Tura. Problem je, kako pišu na svojim stranicama, usklađivanje s lokalnim zakonima koji im ne dopuštaju pronalazak pravnog okvira u kojem jedna privatna osoba može drugoj iznajmiti svoj automobil. Drugi problem su i osiguravajuća društva. Turo objašnjava da ne mogu napraviti policu koja bi ljudima omogućila privatno iznajmljivanje.

U Americi su stvari, naravno, posve drugačije. Turo svojim korisnicima nudi osiguranje putem svojeg partnera, Liberty Mutuala. Svako iznajmljeno vozilo preko Tura tako ima policu u vrijednosti do milijun dolara, neovisno o polici osiguranja koje ima preko privatne osobe, odnosno svog vlasnika. Vozila mogu biti osigurana i protiv nekih manjih oštećenja koja, recimo, nastanu pri uparkiravanju, no ta pogodnost spada u premium korisničke račune.

U Hrvatskoj se još moraju prilagoditi zakoni

Zbog ograničenja koje nameću lokalni zakoni u Hrvatskoj, Turo od iznajmljivača zahtijeva da imaju svoju kompaniju koja mora biti registrirana za najam vozila. Ukratko – mora biti klasičan rent-a-car. Turo je, dakle, dok se ne reguliraju zakoni, u Hrvatskoj naprosto posrednik između rent-a-car tvrtki i ljudi koji žele unajmiti vozilo. Za one koji žele unajmiti vozilo, to ne mijenja previše stvari. I dalje se preko njih mogu pregledavati automobili pa potom unajmiti za cijenu koja odgovara privatnim ponuđačima.

Međutim, u slučaju da ste iznajmljivač, stvari postaju kompliciranije. Potrebno je, dakle, otvoriti tvrtku koja će biti registrirana za iznajmljivanje automobila, ugovoriti odgovarajuću policu osiguranja i baviti se gomilom birokracije. Turo u tom slučaju komercijalnim ponuđačima uzima 10 posto od najma (iznajmljivaču ide 90 posto zarade), no ne nudi jednaku korisničku podršku. Automobil koji iznajmljujete ne smije biti stariji od 15 godina te ne smije imati preko 200.000 kilometara. Također ne smije biti vozilo koje je imalo sudar, niti vozilo čija tržišna vrijednost prelazi 75.000 eura.

Pronašao sam samo dva automobila

Budući da je u Hrvatskoj dostupan samo Turo, odlučio sam malo pročešljati njihovu ponudu ovdje, i nije bog zna kakva. U cijeloj zemlji dostupna su samo dva automobila. Jedan Volkswagen Golf Sportsvan u Makarskoj koji je u u datumima koje sam ja gledao (od 7. do 14 kolovoza) bio 48 dolara dnevno te u istom periodu Suzuki Swift u Kaštel Lukšiću kod Splita, za 38 dolara dnevno (cijene se mijenjaju ovisno o terminu najma). Suzuki Swift iz 2017. godine iznajmljuje korisnik imena Ante G. Njegovu ponudu sam odlučio usporediti s ponudama klasičnih rent-a-car tvrtki koje često u svojoj ponudi imaju sličan Suzuki Swift ili automobil jednake kategorije. Pazio sam da svugdje stavljam identičan datum, dakle od 7. do 14. kolovoza.

Turo (Ante G.) – Suzuki Swift: 38 dolara dnevno; 288,35 dolara za tjedan (1.800,00 kuna)

Rental – Suzuki Swift: 45 eura dnevno; 315 eura za tjedan (2.316,82 kune)

Nova rent a car – Suzuki Swift. 62 eura dnevno; 434 eura za tjedan (3.192,07 kuna)

Barus – Suzuki Swift: 50 eura dnevno; 350 eura za tjedan ( 2.574,25 kuna) + polog 3.750 eura

Carwiz – Škoda Fabia ili Hyundai i20 (nemaju Suzuki Swift, izabrao sam isti cijenovni rang): 221 kuna dnevno; 1.547 kuna

Elifaz – Opel Corsa: 250 kuna dnevno (1.750 kuna)