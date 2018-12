Ako vam na Messenger stižu poruke bivših da vas vole, imamo dobru (ili lošu) vijest: Facebook je podivljao

Neki korisnici Facebooka žale se da ih Facebook prisiljava na ponovno proživljavanje nekih prastarih sjećanja. Naime, Messenger im javlja da su neke prastare poruke, stare i po par godina, tek sada pristigle. Dakle, ako vam bivši cura ili dečko s kojima ste prekinuli još u srednjoj školi danas pošalju poruku, imamo dobru (ili lošu) vijest – radi se o greškici.

Pojavljivanje starih poruka, koje se prikazuju kao nove, uzrokovala je neka softverska greška koja je nastala zbog nadogradnji softvera, izjavili su iz Facebooka za The Verge. To se uglavnom, kažu, događa korisnicima koji ne brišu razgovore, pa im se u Messengeru nalaze i užasno stare poruke. Greška je u međuvremenu otklonjena, tvrde.

Softverska greška

Ovoga puta se radi o softverskoj grešci, a ne o lošoj softverskoj strategiji kao u ranijim slučajevima. Naime, Facebook je već bio kritiziran zbog ponovnog isticanja starih objava, odnosno, zbog funkcije “na današnji dan”.

Srećom, ona je u 2015. godini malo prepravljena pa sad ljudima filtrira sjećanja, a ne prikazuje baš sva kojih se možda i ne bi prisjećali.

I’m looking back too my old messages on Facebook and found this one 😂 foot fetish much pic.twitter.com/GCbaxIZmd4 — Celeste Flores (@celestefayala) November 27, 2018

I am not sure what is happening with Facebook and old messages popping up as new ones, but it gets really ridiculous being confronted with some of the chats from couple of years ago. — Ilija Jerković (@ilijajerkovic) November 26, 2018

Old Facebook messages popping up from years ago. Temporary security scare turned cringefest. — Leslie Waghorn (@lawaghorn) November 26, 2018

Thank you @facebook for sending me notifications of messages sent over a year old. Many were from the day my partner, Dean, passed away & now I've spent my evening in fear of what else I'm going to see. — Adam (@adamadzp) November 26, 2018