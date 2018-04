Amazon gradi robote, a Musk i Gates neprekidno upozoravaju na AI. Trebamo li se zbilja bojati?

Suočen s katastrofalnim zastojima u svom najambicioznijem auto projektu, proizvodnji mass-market automobila Model 3, Elon Musk nedavno je ustvrdio: automatizacija radne snage nije jedini odgovor, ljudi su podcijenjeno kapacitirani. Muskova ovotjedna izjava neobična je za čovjeka kojeg smatramo jednim od vodećih tehnoloških i poslovnih lidera, čovjek koji je, sasvim je nesporno, dubinski izmijenio industrije poput financijske, automobilske i svemirske.

Muskovo zauzimanje za sporiju robotizaciju ipak valja promatrati u kontekstu. Ono se primarno odnosi na proizvodnju Teslinog Modela 3, koji je promašio sve rokove i na tržište kasni mjesecima. Prema izvještajima iz Tesle, dio problema bio je u neprecizno pripremljenoj automatizaciji pogona, koja je dovodila do čestih kvarova i zastoja, a ne samoj automatizaciji kao takvoj. No, Musk je poznati paničar i skeptik, kada se radi o umjetnoj inteligenciji.

Amazon potajno testira napredne kućne robote

U istom tjednu objavljena je vijest kako Amazon, trenutno najprobitačniji od svih probitačnih američkih tech divova, u tajnosti razvija nešto što doslovno zvuči kao da je ispalo iz HBO-ovog Westworlda. Ako je vjerovati izvještajima, a dolaze iz vjerodostojnih izvora, Amazon radi na kućnom robotu, uređaju koji će hodati za vama, slušati što govorite, izvršavati jednostavne naredbe i pomagati po kući.

Scenarij kojim završava prva sezona spomenutog megahita Westworld – blagi spoiler alert ako dosad niste gledali – umjetnom inteligencijom koja razvija svijest o samoj sebi, nakon Amazonovog projekta više ne djeluje toliko daleko. U redu, još smo daleko od robota koji će razumijevati više od onog što smo im na ovaj ili onaj način prethodno ugradili u čipove, no ta se mogućnost ubrza nadvija nad nas.

Na potencijalno katastrofalne posljedice razvoja umjetne inteligencije Elon Musk upozorava već godinama. Musk u tome nije jedini, pa da ga označimo kao ekscesnog kritičara sklonog paničarenju; Bill Gates u nekoliko je nastupa također upozoravao na ove probleme, a u veljači ove godine dvadeset i šest znanstvenika s Cambridgea, Oxforda i drugih važnih institucija objavili su znanstveni rad o opasnostima AI-ja.

‘Umjetna inteligencija opasnija je od nuklearnih bombi’

Srž njihova argumenta glasi: umjetna inteligencija ne mora biti maliciozna, a da bi bila opasna. Kako je to Musk argumentirao na jednom od brojnih javnih nastupa na ovu temu: “Ako umjetnoj inteligenciji kažemo da želimo, ne znam, planet bez zagađenja, ona može zaključiti kako bi najbrži put do toga bio planet bez ljudi”. Tako napredna umjetna inteligencija bila bi eksponencijalno moćnija od ljudske, smatra Musk, naprosto jer bi sve osnovne zadatke obavljala nekoliko tisuća puta brže od nas.

“Umjetna inteligencija daleko je opasnija od nuklearnih bombi, daleko opasnija. Naš fokus mora biti na sigurnom razvoju AI-ja, jer neregulirani razvoj može uzrokovati katastrofu”, izjavio je Musk. Slično govori i legendarni osnivač Microsofta Gates, koji smatra da bi spoj brzine razmišljanja i hipervisokog IQ-a mogao biti koban, ukoliko se ne ograniči na vrijeme.

Googleova umjetna inteligencija protiv svjetskih prvaka

Primjer koji Musk i Gates često iznose je Googleova inteligencija zvana AlphaGo, stvorena za potrebe drevne kineske igre Go (poput šaha, samo beskonačno kompliciranija i teža za igranje). Iako se smatralo da kompjuteri igru Go neće moći svladati još barem dvadeset godina, odnosno da nemaju šanse protiv profesionalnih ljudskih igrača, Googleov AlphaGo doslovno je demolirao najbolje igrače na svijetu.

Pritom, što je posebno zabrinjavajuće, AlphaGo je s neočekivanom brzinom usvajao nove strategije, proučavao poteze svojih suparnika i prilagođavao se, znatno brže nego što bi to ljudski mozak bio u stanju učiniti. Uz to, AlphaGo je u hodu izmišljao posve nove, naizgled sumanuto riskantne taktike kojima se igrači dotad uopće nisu služili, a stručnjaci su to objasnili potpunim izostankom emocija poput straha.

‘Shvaćate li sada zašto moramo biti zabrinuti?’

Porazi ljudskih igrača bili su toliko duboki i uvjerljivi, da su nakon susreta izjavljivali kako im je AlphaGo otvorio posve nove vidike i ideje. U samo nekoliko godina, Googleova umjetna inteligencija svladala je i promijenila drevnu ljudsku igru, za koju je smatralo da ju je iznimno teško svladati. “Shvaćate li sada zašto moramo biti zabrinuti?”, pita se Musk. “Brzina razvoja naprosto je nevjerojatna”.

AlphaGo nije, jasno, posjedovao kognitivne kapacitete Westworldovih robota, ali je označio iznimno važan korak u razvoju umjetne inteligencije. Bazirao se na takozvanom strojnom učenju, machine learningu, što mu je omogućilo da pronađe nove odgovore na stare probleme, odgovore koji ljudskom umu nisu padali napamet.

Kompjuterima iz prve dijela informatičke ere, ovima na kakvima nastaje i ovaj tekst, moramo doslovno napisati svaku naredbu koju oni provede, uz brojne mogućnosti i opcije. Sasvim pojednostavljeno, proces s njima ide ovako: ako želimo da, na primjer, današnji kompjuter pazi na temperaturu u sobi, onda mu moramo točno isprogramirati naredbu koja glasi – ukoliko temperatura u sobi padne ispod X, pojačaj grijanje, a ako naraste iznad Y, ugasi ga.

Kako se razvijala umjetna inteligencija u Westworldu

U machine learning eri, stvari su manje primitivne i doslovne. Umjesto točno zadanih algoritama za svaku radnju i situaciju, kompjuter bi trebao sam osmišljavati nove, neprogramirane načine rješavanja problema. Ukoliko je zadatak održavanje temperature u sobi, pravi machine learning sam bi došao do zaključka kako otvoreni prozor također može utjecati na nju; dakle, umjesto baratanja grijanjem, možda samo treba zatvoriti prozor i efikasnije doći do željenog rezultata.

A to zapravo ne zvuči toliko udaljeno od onog što gledamo u sci-fi serijama i filmovima. Fiktivni tvorac zabavnog parka Westworld Robert Ford (Anthony Hopkins) isprogramirao je svoje robote da ispunjavaju nekoliko pre-definiranih zadataka, a da pritom mogu raspoznavati ljudske emocije i nuditi uvjerljive reakcije. To je bila inicijalna verzija njegovih robota u zabavnom parku, kojima je tijekom godina dodavao funkcionalnosti i kognitivne sposobnosti.

Za pretpostaviti je da će prve verzije Amazonovih robota biti dramatično primitivnije od toga. Internetom će biti povezane na Alexu, Amazonov glasovni asistent koji daje privid umjetne inteligencije (u stvarnosti, Alexa ne smišlja nove odgovore na vaše upite, već kopa po svojoj ogromnoj bazi i pokušava pronaći najmanje lošu mogućnost). No, isto tako znamo da će ih Amazon dorađivati i dorađivati, kao i da će Google, Apple i ostali ponuditi vlastite verzije pametnih robota i kompjutera.

Odgovori na teška pitanja o umjetnoj inteligenciji

To je upravo ono na što Musk upozorava – eksponencijalni razvoj kakvog smo dosad promatrali u kompjuterskoj industriji u nekom bi trenutku, nepažnjom ili naivnošću, mogao proizvesti iznimno jaku inteligenciju koju nećemo moći kontrolirati. U nedavnom eksperimentu, dva su kompjutera u nekoliko sati, bez takve naredbe, izmislili vlastiti jezik koji njihovi tvorci više nisu mogli razumjeti. Nisu to napravili da bi sakrili sadržaj svoje komunikacije, već da je ubrzaju – no, implikacije takve odluke potencijalno su problematične.

Ključni dio radnje prve sezone Westworlda bavi se upravo tim aktualnim pitanjima, što je značajno utjecalo na popularnost serije – koja je granica između inteligencije koju smo stvorili za precizno određen zadatak, i inteligencije koja postaje svjesna da je inteligencija? Kako regulirati i upravljati nečime što ima tendenciju slobodnom razvoju i slobodnoj volji? Što je, uostalom, inteligencija?

U svijetu fikcije, odgovore na pitanja ponudit će druga sezona Westworlda. A u stvarnosti?

Sadržaj nastao u suradnji s HBO GO.