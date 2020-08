HŽ Cargo, državna kompanija za prijevoz tereta željeznicom, krajem prošlog mjeseca odlučila je podijeliti tridesetak otkaza i zatvoriti svoju ispostavu u Pločama. Kao razloge ovakve odluke navode stečaj mostarskog Aluminija koji im je bio veliki klijent na tom području te pad prometa zbog pandemije koronavirusa što im stvara velike gubitke.

No, kada se pogleda povijest poslovanja HŽ Carga, obilježena uglavnom financijskim gubicima, jasno je da tamo, kao i u gotovo svim državnim kompanijama, prisutan virus lošeg upravljanja, zbog čega se nisu u stanju nositi s konkurencijom, koja se pojavila posljednjih nekoliko godina, nakon što je došlo do liberalizacije teretnog prijevoza željeznicom.

Naravno, godinu za godinom ostvaruju gubitke

Iako je prijevoz tereta posljednjih godina u porastu, prihodi HŽ Carga uglavnom padaju. Prema izvješću za prošlu godinu, ukupni poslovni prihodi kompanije iznosili su 499,4 milijuna kuna, dok je plan bio 605,5 milijuna. U 2018. godini ukupni poslovni prihodi bili su 484,7 milijuna kuna, a godinu ranije 510 milijuna.

Prihodi od usluga prijevoza robe posljednje tri godine također padaju, te su 2017. iznosili 412,7 milijuna kuna, 2018. godine 396 milijuna, da bi 2019. blago porasli na 405 milijuna, no to je i dalje ispod razine od prije tri godine i prilično manje od plana koji je iznosio 510 milijuna kuna.

HŽ Cargo, naravno, godinu za godinom ostvaruje gubitke; 2017. iznosili su 67,6 milijuna kuna, da bi 2018. porasli na 98,1 milijuna, a prošlogodišnji rezultat je još lošiji te je minus iznosio 140 milijuna kuna.

Konkurencija raste, hž cargo rapidno gubi tržišni udio

Tržište željezničkog prijevoza tereta liberalizirano je ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, no prava tržišna utakmica krenula je negdje 2016. godine, te je trenutno, prema podacima HAKOM-a registrirano ukupno 10 željezničkih prijevoznika tereta.

Od tada HŽ Cargo ubrzano gubi tržišni udio. Prema podacima iz njihovog godišnjeg izvješća, konkurencija je prije četiri godine imala tek 14 posto tržišta, promatrano u tonama prevezenog tereta, da bi prošle godine dogurali do 53 posto. HŽ Cargo je u svega nekoliko godina od apsolutne dominacije pao na ispod 50 posto tržišta, promatrano u tonama prevezenog tereta.



U 6 godina 1,7 mlrd kn subvencija i jamstava za kredite

Kao i druga željeznička poduzeća, HŽ putnički prijevoz i HŽ infrastruktura, tako je i HŽ Cargo porezne obveznike koštao prilične iznose novca. Kroz subvencije i jamstva za kredite koje je država kasnije preuzela na sebe, državni željeznički teretni prijevoznik u posljednjih je šest godina dobio oko 1,7 milijardi kuna.

No, usprkos državnoj pomoći i dominantnom položaju na tržištu, nisu uspjeli modernizirati vozni park i racionalizirati poslovanje kako bi se mogli nositi s konkurencijom na tržištu. U procesu restrukturiranja koji traje od 2016. godine, nisu se čak uspjeli riješiti ni starih vagona i lokomotiva koje su trebale biti prodane kao staro željezo.

U izvješću se tako navodi da je u razdoblju od 2016. do 2018. kao staro željezno trebalo biti prodano 70 lokomotiva, od čega se očekivao prihod od oko 6,5 milijuna kuna, no prodano ih je samo 38. Planirali su se riješiti i 857 vagona koji se ne upotrebljavaju, no uspjeli su ih prodati samo 98.

Konkurencija pokvarila planove da ostanu u 19. stoljeću

U dijelu izvješća HŽ Carga koje se bavi rizicima za njihovo poslovanje spominje se i tehnološki rizik koji je, kako navode, vezan za brze promjene u znanosti.

“Prilikom ulaska konkurencije na željezničko tržište teretnog prijevoza postoji opasnost da će sa sobom unijeti i noviju tehnologiju, odnosno modernije lokomotive i vagone koji generiraju niže troškove i mogu povući više tereta ili efikasnije poslovne procese”, navodi se u izvješću HŽ Carga koji bi, kako se čini, najradije ostao u 19. ili bar 20. stoljeću, ali je konkurencija pokvarila planove.