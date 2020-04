Telegram je jučer objavio kako se preko Facebook stranice Udruge Glas poduzetnika širi poziv vlasnicima privatnih tvrtki da zatraže brisanje iz članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Sudeći po broju reakcija na stranici, inicijativa je zaživjela, pa HGK može očekivati ozbiljan broj mailova privatnika koji poručuju kako ne žele da ih ta organizacija promiče, i traže da ih se oslobodi prisilne naplate članarine. Nimalo neočekivano, primjer poduzetnika dao je ideju obrtnicima, koji se na stranici Udruge Glas poduzetnika sada organiziraju kako bi i oni zajednički zatražili brisanje svojih poslova iz članstva u Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Da se iza brda valja nešto nezgodno za njegovu organizaciju očito je shvatio i Dragutin Ranogajec, predsjednik HOK-a, koji je sinoć gostovao u Dnevniku N1 televizije. Na pitanje voditeljice Dnevnika o zahtjevima poslodavaca koji traže smanjenje parafiskalnih nameta, te o ideji SDP-a da se doprinosi za različite komore, pa tako i Obrtničku, smanje za 50 posto, Ranogajec je reagirao prilično nervozno.

„Čestitat ću ekonomskim stručnjacima SDP-a koji su poslije 30 godina uz pomoć urlikavaca zaključili da će 36 kuna, a to je mjesečno smanjenje, spasiti ovu državu i gospodarstvo. Veselim se njihovim izračunima”, kazao je. Ranogajec nije pojasnio tko su ‘urlikavci’, ali iz konteksta je prilično jasno kako je mislio na privatnike kojima je dozlogrdilo plaćati članarine organizacijama u koje su ugurani bez pitanja žele li biti njihovi članovi. Njegova izjava izazvala je dodatno nezadovoljstvo među diskutantima na grupi UGP-a, koji pišu kako je to još jedan dokaz da interesi HOK-a nisu istovjetni interesima obrtnika.

Iz UGP-a traže ukidanje svih parafiskalnih nameta

O inicijativi koja se javlja među obrtnicima i izjavi Dragutina Ranogajca popričali smo s Hrvojem Bujasom. Predsjednik Udruge Glas poduzetnika jučer je stao iza vlasnika tvrtki koji traže brisanje iz HGK-a, a kaže da je svjestan kako se ista inicijativa pojavila i među obrtnicima. „Oni su se doslovno sami organizirali unutar naše grupe. To su ljudi koji su učlanjeni u Hrvatsku obrtničku komoru po inerciji, samo zato što su obrtnici, i koji su odlučili poslati svoje dopise HOK-u.

Ne mogu govoriti u njihovo ime. Neki su članovi UGP-a, neki nisu ali su aktivni na našoj grupi. Mogu samo reći da nam je drago kada vidimo da oni sami otvaraju teme i pokreću akcije koje su za njih bitne“, kazao je Bujas. „Dragutina Ranogajca u Dnevniku nisam gledao, mada sam čuo da je spominjao nekakve urlikavce. Mogu reći samo to da se nadam kako nije mislio vrijeđati obrtnike koji ne žele biti dio HOK-a“, dodao je.

Bujas nam je rekao i što misli o inicijativi SDP-a da se doprinosi za komore smanje za 50 posto. „Mi se s time ne slažemo. Jasnog smo stava da se svi parafiskalni nameti moraju ukinuti. Govorimo o otprilike devet milijardi kuna koje se godišnje oduzimaju poduzetnicima i građanima. Mi mislimo da bi tim novcem najbolje znali raspolagati ljudi koji su ga zaradili, i da treba ostati u njihovim rukama. Zašto poduzetnici umjesto plaćanja Komori taj novac ne bi investirali u širenje svojih poslova?“, kazao nam je Bujas.

Šefovi komora iskliznuli su u vrijeđanje

Dan ranije, i predsjednik HGK ponovno je izvrijeđao samookupljene poduzetnike. Gostujući na HRT-u, Luka Burilović kazao je da Udruga Glas poduzetnika lovi u mutnome, nazivajući ih pritom marginalcima i populistima.

Hrvoje Bujas odgovorio mu je na Facebooku. Između ostalog, napisao je: “Buriloviću, dok smo se mi volonterski borili za ‘Otpis, a ne odgode’, i to ne samo na Facebooku, dapače, i u konstantnim razgovorima sa svim nadležnim ministarstvima i institucijama, medijskim pritiskom i tako dalje, vi ste pozdravljali u medijima one prve Mjere Vlade RH i pozdravljali odgode i mrvice koje su bile prezentirane cijelom privatnom sektoru od kojeg se očekivalo da plati ceh krize, a nakon što su zatvorili naše poslove i ne samo to, odgode su bile jedan od vaših prijedloga.

Čovjek koji je nabavio diplomu na fakultetu u Banja Luci (Univerzitetu za poslovne studije) i to u samo jednoj godini, odlučio je pokazati svoj nerad kao nekakav uspjeh, a izgleda da mu se stolica toliko trese da je odlučio napasti UGP jer eto, imaju hrabrosti postaviti javno pitanje – do kada će HGK biti prisilna udruga? Buriloviću, odlazi!”.

Izjave šefa HGK, kojima je izvrijeđao članove Udruge, potakle su poduzetnike na reakciju; zatrpavanjem njihovih mailova zahtjevima za ispis iz Komore pokušavaju osvijestiti i Vladu kako je velik broj vlasnika tvrtki unison u zaključku da im takvo tijelo uopće nije potrebno.