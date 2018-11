Black Friday je ponovno rasturio, no još uvijek ima par dobrih ponuda. Favoriti su nam ove za PlayStation

Black Friday, globalni “praznik šopinga” dan nakon američkog dana zahvalnosti, dobro je poznat po snažnim popustima na razne stvari, pogotovo tehnološke. Sniženja i rasprodaje iz godine u godinu probijaju sve rekorde, ove godine je xy (nadopuniti kad dođu podaci).

U Hrvatskoj, Black Friday postaje sve veća stvar, pa su tako i ove godine u ponudi bili neki sasvim solidni popusti. Međutim, popusti i dalje traju, budući da su naši dućan ipak odlučili Black Friday akcije produljiti preko vikenda. Neke od najboljih popusta ove godine smo mogli vidjeti za Sonyjev PlayStation, koji je usput rečeno, najpopularnija igraća konzola današnjice.

1. Bundleovi PlayStationa s igrama

Kako bi najbolje uplovili u svijet PlayStationa 4, preporučujemo jednu od ove dvije ograničene PlayStation 4 Slim konzole. U Instar informatici smo pronašli limitirani bundle za igru Spiderman, u kojoj su konzola i kontroler crveni poput Spidermana, za 2799 kuna, umjesto 3367,37 kuna.

Druga koju bismo izdvojili je bundle s igrom Red Dead Redemption 2, vrlo vjerojatno ponajboljom igrom koja je izašla za PlayStation 4 ove godine, sudeći po ovacijama koje prima. Redovna cijena ovog bundlea je 3367,37 kuna, no ovoga vikenda je na popustu, pa je paket dostupan za 2499 kuna.

2. Sony Bravia LED TV

U Sancta Domenici smo pronašli gotovo idealan televizor za igranje Play Stationa 4. Radi se o Sonyjevom modelu Bravia KD-55XF8096, koji ima ekransku dijagonalu od 55 inča, odnosno 140 centimetara. Ekran je u 4K rezoluciji, a podržan je i HDR, za dublji kontrast boja. Puna cijena televizora iznosi 6554,44 kuna, no s uračunatim promo kodom na webshopu, cijena se spušta na sasvim solidnih 4999 kuna. Usput rečeno, televizor pokreće Android TV, jedan od boljih operativnih sustava za pametne televizore.

3. Dodatni gamepadovi

Nešto bez čega vrlo vjerojatno ne možete je dodatni gamepad. Većina PlayStation 4 modela se isporučuje s jednim, budući da se očekuje da ćete većinu multiplayera odraditi preko interneta, s ljudima diljem svijeta. Međutim, sigurno će vam tu i tamo doletjeti frend koji će htjeti nabaciti partiju Fife 19 ili odraditi par krugova u Gran Turismu. Pronašli smo dva jako fora modela. U Mall.hr smo na sniženju pronašli plavi DualShock 4, a u Instar Informatici kamuflažni model. U obje trgovine cijene su iste, pa se dodatni kontroler može kupiti za 299 kuna. Redovna cijena u Instaru je 577 kuna, a u Mall.hr 451,72 kune.

4. PlayStation VR Bundle

U Mikronisu smo pronašli PlayStation VR paket, koji uključuje naočale, kameru, igru VR Worlds i Demo Disc s još pokojom igrom. PlayStation VR je jedan od jednostavnijih VR sustava za korištenje, budući da ga je potrebno samo spojiti s PlayStation konzolom. Nije potrebno nikakvo posebno kalibriranje, već sve radi čim se spoji na konzolu. PS VR je sada snižen na 1499 kuna, s 2299 kuna, što ga čini iznimno atraktivnim VR sustavom.

5. PlayStation Plus pretplata od 365 dana

Jedna od ključnih stvari koja je potrebna za PlayStation kontrolu je pretplata na PlayStation Plus uslugu, koja igračima omogućuje pohranu save gameova u cloud, igranje multiplayera preko interneta, te možda najbitnije, par besplatnih igara mjesečno. Dakle, svaki mjesec dobijete dvije igre koje možete igrati dok vam traje pretplata, a nerijetko se radi o nekim igrama koje su nekoć koštale i po 500 ili više kuna. Pretplatu smo pronašli u Sancta Domenici, sniženu s 489 na 389 kuna.

6. Marvel’s Spider-man

Za slučaj da već imate PlayStation 4, grijeh bi bio preskočiti jednu od najboljih igara ove godine, dugoočekivanog Marvel’s Spider-mana. Inače igra košta 549 kuna, no u Mikronisu je dostupna za 299 kuna.

7. Gran Turismo Sport

Ponajbolja automobilistička igra današnjice, koju bismo se usudili i nazvati simulatorom, došla je na najnižu cijenu do sada. U Sancta Domenici snižena je s 299 kuna na 149 kuna.

8. Shadow of the Colossus

Ako ste imali PlayStation 2, dobre su šanse da ste igrali legendarnu igru Shadow of the Colossus. U igri, borite se protiv golemih bića, pentrajući se po njima i zabijajući im mač u glavu. Ove godine igra je dobila i reizdanje za PlayStation 4, s unaprijeđenom grafikom, no sa zadržanim odličnim gameplayem originala. U Instar Informatici je igra na snažnom popustu, pa je snižena s 299 kuna na 149 kuna.

9. God of War

Jedan od naših osobnih favorita ove godine je igra God of War. Osmi nastavak ovog serijala temelji se pomalo na Nordijskoj mitologiji, a po prvi puta, igra ima dva protagonista – Kratosa, bivšeg grčkog boga rata, te njegovog sina, Arteusa. Kratos i njegov sin se nalaze na putovanju kroz devet kraljevstva, a njihov put im, naravno, žele prepriječiti razne zvijeri. U Instar Informatici, igra je snižena s 549 kuna na 249 kuna.

Sadržaj donosimo u suradnji s brendom Playstation